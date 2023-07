Die meisten Tore in einem WM-Spiel: Gleich zwei US-Girls haben an Weltmeisterschaften fünf Tore in einem Spiel erzielt. Michelle Akers erzielte ihren Fünferpack am 24. November 1991 im Viertelfinal gegen Chinesisch Taipeh (7:0), Alex Morgan (links im Bild) am 11. Juni 2019 beim 13:0-Sieg im Gruppenspiel gegen Thailand.

Bild: Keystone