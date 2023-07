Marisa Wunderlin: «Der Start ins Spiel war etwas holprig» Der Schweiz ist der Auftakt in die Frauen-WM geglückt. Trotzdem sieht blue-Sport-Expertin Marisa Wunderlin noch Luft nach oben. 21.07.2023

Die Schweizer Nati legt im ersten WM-Spiel gegen die Philippinen zwar einen nervösen Start hin, fährt schlussendlich aber souverän den ersten Sieg ein. Die Stimmen zum geglückten WM-Auftakt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Schweiz startet nervös ins WM-Abenteuer, fängt sich gegen die Philippinen aber rechtzeitig und kommt zu einem problemlosen 2:0-Auftaktsieg.

Nach sechs sieglosen Testspielen kann Trainerin Inka Grings erstmals als Schweizer Nati-Trainerin einen Vollerfolg einfahren. «Das tut dem Team extrem gut», sagt die Deutsche.

Kapitänin Lia Wälti blickt schon kurz nach dem Schlusspfiff auf das zweite Spiel: «Norwegen ist ein ganz anderes Team, das auf uns wartet.» Mehr anzeigen

Trainerin Inka Grings

«Wir waren am Anfang relativ nervös. Aber wir haben souverän und mit guter Körpersprache agiert und verdient gewonnen. Wir waren zwar am Drücker, aber nicht unbedingt zwingend. Aber wir haben uns schliesslich belohnen können, und das tut dem Team extrem gut. Dass wir uns im Spiel steigern können, zeigt, wie viel Charakter in diesem Team steckt. Jetzt geniessen wir den Abend. Danach haben wir aber mit Norwegen einen sehr schwierigen Gegner vor der Brust.»

Kapitänin Lia Wälti

«Wir konnten in dieser Woche die Automatismen trainieren und Beziehungen auf dem Platz aufbauen. Das hat man heute gesehen. Es war sicher ein dankbares Spiel für uns, um reinzukommen und uns Chancen zu erspielen. Die Philippinerinnen standen sehr passiv und gaben uns viel Räume. Diese haben wir gut genutzt – ein guter Zeitpunkt für den ersten Sieg.

Wir haben heute viel richtig gemacht, vor allem auch, wie wir defensiv standen. Wir waren sehr kompakt und haben wenig zugelassen. (...) In der Offensive müssen wir unsere Chancen nutzen, wir hätten heute ein, zwei Tore mehr schiessen können. Wir müssen weiterhin mutig sein, das hat mir heute sehr gefallen. Norwegen ist ein ganz anderes Team, das auf uns wartet. Dort gehen wir sicher auch mit einer anderen Taktik rein.»

Ramona Bachmann

«Ein guter Start ist mega wichtig, und ich bin froh, haben wir das geschafft. Es war ein Gegner, der zum ersten Mal an der WM dabei ist und sich zeigen will. Auf beiden Seiten gab es Nervosität. Es war klar, dass sich das Spiel nicht in den ersten 20 Minuten entscheiden wird. (...) Ich spiele gerne die wichtigen Spiele. Hier misst man sich mit den Besten. Den Druck brauche ich, um zur Topform aufzulaufen.»

Seraina Piubel

«Ich kann es immer noch nicht glauben, ich muss mich zuerst kneifen. Ich war total nervös – das erste WM-Spiel und WM-Turnier für mich und dann auch das erste Tor. Ich habe keine Worte dafür, bin voller Emotionen und mega dankbar.

Wir hatten Chancen, haben sie nicht gemacht und dann kommt man etwas ins Hadern. Aber wir haben es gut gelöst, weitergemacht. Durch den Penalty sind wir mit 1:0 in die Pause, das war wichtig – auch für die zweite Halbzeit.»