  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball WM
  4. Fussball
  5. Eishockey
  6. Tennis
  7. Motorsport
  8. Weitere
  9. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Fussball-WM 2026 Im Kino oder auf der Festbank – die besten Public Viewings der Schweiz

Sandro Zappella

9.6.2026

Sämtliche Schweizer Gruppen-Spiele an der WM werden um 21 Uhr angepfiffen.
Sämtliche Schweizer Gruppen-Spiele an der WM werden um 21 Uhr angepfiffen.
bild: KI

Am Donnerstagabend startet die Fussball-WM in Nordamerika. Auch in diesem Sommer bieten wieder viele Veranstalter Public Viewings an. blue News hat die Übersicht, wo du die Spiele schauen kannst.

Sandro Zappella

09.06.2026, 23:09

Viele der Public Viewings zeigen nur die Schweizer Partien und Spiele ab der K.o.-Phase. Für mehr Infos zu den einzelnen Anlässen sind die Veranstalter verlinkt. 

Aargau 

Aeschbachhalle AHA: Aeschbachweg 8, 5000 Aarau 

Musigburg: Bahnhofstrasse 50, 4663 Aarburg

Henry's Bar: Schlossbergplatz 4, 5400 Baden

Restaurant Bahnhof Muhen: Hauptstrasse 26, 5037 Muhen

Wyn's Pub Wynental: Mitteldorfstrasse 11, 5722 Gränichen

Werk7: Dörrmattweg 29, 5070 Frick

WMagazin 2026: Hauptstrasse, 4315 Zuzgen

Appenzell

Pub Appenzell: Bankgasse 8, 9050 Appenzell

Stau Public Viewing: Gaiserau 19, 9056 Gais

imTREFFPUNKT & Amadeus Bar: Bahnhofstrasse 2, 9100 Herisau

Basel-Land

Zic Zac: Baslerstrasse 355, 4123 Allschwil

Sandoase Arena: Hegenheimermattweg 130, 4123 Allschwil

Swiss Mega Park: Bächliackerstrasse 8, 4402 Frenkendorf

Elefantehuus: Mühlemattstrasse 4, 4410 Liestal

Birtel Fahrbar: Frankfurt-Strasse 21, 4142 Münchenstein

Bredella Village: Wasenstrasse 10, 4133 Pratteln

Basel-Stadt

Didi Offensiv: Erasmusplatz 12, 4057 Basel

1777: Im Schmiedenhof 10, 4001 Basel

Viertel Dach: Münchensteinerstrasse 81, 4052 Basel

Volta Bräu: Voltastrasse 30, 4056 Basel

Bar du Nord: Schwarzwaldallee 200, 4058 Basel

Bern

Grosse Schanze Summer Beach: Parkterrasse, 3012 Bern

bar 99: Moserstrasse 20, 3014 Bern

Stellwerk: Parkterrasse 16, 3012 Bern

GOAL- Die Berner Fussball Bar: Junkerngasse 1, 3011 Bern

Schlawiner: Waldeggstrasse 38, 3097 Bern-Liebefeld

Joker's Pub & Sportsbar: Bettenhausenstrasse 2, 3360 Herzogenbuchse

Fernweh Badi Langnau: Schützenweg 253, 3550 Langnau

Seemätteli: Mühlerunsweg, 2560 Nidau

Freiburg

Woodball Arena: Le Buro, Rue de la Sionge 29, 1630 Bulle

Graubünden

blue Cinema: Sommeraustrasse 7, 7000 Chur

Hotel Kurhaus Lenzerheide: Voa Principala 40, 7078

Lenzerheide/LaiRockresort Lounge: Rocks Resort, 7032 Laax Murschetg

Jura

Fanzone Jura: Patinoire de Delémont, Rue de la Jeunesse 10, 2500 Delémont

La Plage: Rue Emile-Boéchat 71, 2800 Delémont

Liechtenstein

WM-Meile Vaduz: Rathausplatz im Städtle, FL-9490 Vaduz

Luzern

Badi Baldegg: Seebadstrasse, 6283 Baldegg

Hotel Schweizerhof: Schweizerhofquai 3, 6002 Luzern

LUZ Seebistro: Schifflandungsbrücke, 6002 Luzern

Crazy Cactus: Baselstrasse 24, 6003 Luzern

Minigolf Lido Public Viewing: Lidostrasse, 6006 Luzern

Anfield Pub: Seehofstrasse 7, 6004 Luzern

Konzerthaus Schüür: Tribschenstrasse 1, 6005 Luzern

Ufschötti: Ufschötti, 6005 Luzern

Strandbad Sursee: Merkurstrasse 20, 6210 Sursee

Neuenburg

Fanzone du Mini: Quai Robert-Comtesse 4, 2000 Neuchâtel

Obwalden

Hirschen Sarnen: Seestrasse 1, 6060 Sarnen

Schaffhausen

Heini's WM-Garten: Moserstrasse, 8200 Schaffhausen

Rhy-Arena: Salzstadel-Area, 8200 Schaffhausen

Schwyz

WM 2026 Public Viewing: Auslandschweizerplatz, Föhnhafen 1, 6440 Brunnen

Kult-WM: Kult-Turm, Franzosenstrasse 72, 6423 Seewen

Gaswerk Eventbar: Bahnhofstrasse 180 B, 6423 Seewen

Solothurn

Beach Style: Dornacherplatz, 4500 Solothurn

Kulturraum im Uferbau und im Solheure: Solheure Bar Restaurant Lounge, Ritterquai 10, 4500 Solothurn

St. Gallen

Cinedome St. Gallen: Bildstrasse 1, 9030 Abtwil SG

D'Gass: Metzgergasse, 9470 Buchs

Affekt: Brühlgasse 21, 9000 St. Gallen

Waaghaus Arena: Marktplatz am Bohl, 9000 St.Gallen

BBC Gossau: Güterschuppen, Bahnhofplatzstrasse, 9200 Gossau

Gonzen-Kick: Bahnhofplatz, Sargans

Fussballhütte Oberbüren: Niederbürerstrasse, 9245, Oberbüren

Tessin

Public Viewing Lugano: Piazza Manzoni, Via Massimiliano Magatti 2, 6900 Lugano

Parco Urbano: Via Francesco Chiesa 2, 6500 Bellinzona

Thurgau

Peggy's: Metzgerstrasse 1, 8500 Frauenfeld

Dreiegg: Metzgerstrasse 4, 8500 Frauenfeld

Bodensee-Arena: Seestrasse 11b, 8280 Kreuzlingen

Waadt

Fan Arena 2026: Route de l'Etraz 8, 1267 Vich

Fanzone Aigle: Avenue des Glariers, 1860 Aigle

Autonova Fanzone: Impasse des Cerisiers 27, 1585 Bellerive

Fanzone Vevey: Jardin du Rivage, Quai Maria-Belgia, 1800 Vevey

Wallis

Public Viewing Fiesch: Nellenboden beim Hôtel du Glacier, 3984 Fiesch

Fanzone Fully: Rue de Prévent 7, 1926 Fully

Public Viewing Naters: Belalpstrasse 24, 3904 Naters

WM Public Viewing: Obere Dorfstrasse 2, 3906 Saas-Grund

Jugi Zermatt: Obere Matten, Zermatt

Restaurant Ribis & Stibis: Kantonsstrasse 171, 3929 Täsch

Zug

Braui Markt Ennetsee: Chamerstrasse 44, 6331 Hünenberg

Freiruum: Aabachstrasse 16, 6300 Zug

Zürich

WM-Public Viewing im aff: Büelstrasse 15, 8910 Affoltern am Albis

Caverno Bülach: Feldstrasse 86, 8180 Bülach

Alte Schule: Alte Landstrasse 26, 8810 Horgen

Schinzenhof Piazza: Alte Landstrasse 24, 8810 Horgen

Silo Bar: Kemptpark 2, 8310 Kemptthal

Seeanlage Meilen: Seestrasse, 8706 Meilen

Chesselhuus: Tumbelenstrasse 6, 8330 Pfäffikon

Böllebar: Parkplatz Zwischenbächen beim Zentrum Spitzacker, 8902 Urdorf

Maxx Winterthur: Zürcherstrasse 1+3, 8400 Winterthur

Alte Kaserne Winterthur: Technikumstrasse 8, Winterthur

Winti-Arena: Zeughausstrasse 67, 8400 Winterthur

Turmareal Pop-Up: Theaterstrasse 18, 8400 Winterthur

Fussballfabrik: Vitus Areal Töss, 8406 Winterthur

Abaton Zürich: Heinrichstrasse 269, 8005 Zürich

Zum glatten Köbi: Kochstrasse 2, 8004 Zürich

Frau Gerolds Garten: Geroldstrasse 23, 8005 Zürich

Maag Halle Public Viewing: Hardstrasse 219, 8005 Zürich

Fusio: Max-Bill-Platz 15, 8050 Zürich

Sihlcity Sommergarten: Kalanderplatz 1, 8045 Zürich

Micas Garten: Badenerstrasse 790, 8048 Zürich

Café Europa: Lagerstrasse 22, 8004 Zürich

Exil: Hardstrasse 245, 8005 Zürich

Videos aus dem Ressort

Das trauen Nati-Legenden der Schweiz an der WM zu

Das trauen Nati-Legenden der Schweiz an der WM zu

Wie weit kommt die Schweiz an der WM in den USA, Kanada und Mexiko?

29.05.2026

WM-Helden für immer: mit Beni Thurnheer

WM-Helden für immer: mit Beni Thurnheer

Er kann nur dreimal jonglieren, dennoch gehört er zu unseren grössten WM-Helden. TV-Legende Beni Thurnheer erzählt Anekdoten über Popcorn, Prominenz, Köbi Kuhn sowie Sascha Ruefer. Und er verrät, was ihn im Fernsehen wirklich nervt.

29.05.2026

Meistgelesen

So reagiert das SRF auf die Vorwürfe von Patrick Fischer
Bitcoin stürzt um über 50 Prozent ab – jetzt warnen Experten vor neuer Gefahr
Das verraten Xis Treffen über die neue Weltordnung
Mit diesem PR-Interview erklärt Patrick Fischer die Covid-Affäre
Gefährliche Raupen breiten sich aus – erstmals ganzer Schweizer Wald befallen

Mehr zur WM

WM-Ticker. Buschfeuer kam näher als gedacht: «Die Nati hatte die Koffer schon gepackt»

WM-TickerBuschfeuer kam näher als gedacht: «Die Nati hatte die Koffer schon gepackt»

«Sie haben ein Problem mit meinem Land». WM-Schiedsrichter aus Somalia darf nicht in USA einreisen

«Sie haben ein Problem mit meinem Land»WM-Schiedsrichter aus Somalia darf nicht in USA einreisen

Nati-PK im Video. Das sagt Djibril Sow zum WM-Auftakt am Samstag

Nati-PK im VideoDas sagt Djibril Sow zum WM-Auftakt am Samstag