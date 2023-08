Unglaubliches Eigentor von Italiens Benedetta Orsi 02.08.2023

Die Italienerinnen sind an der WM schon in der Gruppenphase gescheitert. Italien verliert sein drittes Gruppenspiel gegen Südafrika nach einem Last-Minute-Treffer 2:3 und muss die Heimreise antreten. Ein Mega-Bock von Benedetta Orsi steht am Ursprung der Niederlage.

Nach einer halben Stunde will die italienische Verteidigerin Benedetta Orsi den Ball zu ihrer Torspielerin Francesca Durante zurückspielen, der Pass kommt aber zu ungenau und landet im Tor zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich.

Danach gehen die Südafrikanerinnen sogar in Führung, ehe Arianna Caruso eine Viertelstunde vor Schluss mit ihrem zweiten Treffer das 2:2 erzielt und Italien wieder auf Achtelfinal-Kurs bringt. In der Nachspielzeit aber schockt der Treffer von Thembi Kgatlana die Italienerinnen und bringt Südafrika in den Achtelfinal, wo am Sonntag die Niederlande wartet.

Neben Italien muss auch Argentinien die Heimreise antreten. Die Südamerikanerinnen verlieren gegen Schweden 0:2 und scheiden als Gruppenletzte aus. Trotz Gruppensieg wartet auf Schweden im Achtelfinal eine schwere Aufgabe: Die Skandinavierinnen treffen auf Titelverteidiger und Rekordweltmeister USA.