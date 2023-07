Schiedsrichterin kommuniziert VAR-Urteil falsch ++ Norwegens Star kritisiert Trainerin

Die Japanerinnen zeigten beim 2:0 gegen Costa Rica eine abgeklärte Leistung. Die Tore fielen in der 25. und 27. Minute, beide Male wurde die Torhüterin mit Schüssen aus spitzem Winkel überwunden. Die Asiatinnen mussten sich in der Folge einzig einen fahrlässigen Umgang mit ihren Torchancen vorwerfen lassen. Defensiv hielten sie die harmlosen Mittelamerikanerinnen problemlos in Schach.

Die Spanierinnen stellten gegen Sambia die Weichen noch früher auf Sieg. Teresa Abelleira mit einem schönen Weitschuss in der 9. und Jennifer Hermoso per Kopfball in der 13. Minute sorgten für die frühe Zwei-Tore-Führung. Am Schluss setzten sich die Europäerinnen problemlos mit 5:0 durch.

Sambia, das in der Vorbereitung aufs Turnier gegen die Schweiz unentschieden spielte (3:3) und Deutschland besiegte (3:2), zahlt an der WM bisher Lehrgeld und steht nach zwei Partien mit einem Torverhältnis von 0:10 da.

Am Montag werden Spanien und Japan den Gruppensieg im direkten Duell ausmachen. Die Gegner im Achtelfinal kommen aus der Gruppe A, in der die Schweiz derzeit vor Neuseeland die Spitzenposition belegt.