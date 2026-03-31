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Weltmeisterschaft 2026 Jetzt kennt die Nati auch ihren dritten Gegner – alle WM-Gruppen im Überblick

Patrick Lämmle

1.4.2026

Der ehemalige U21-Nationalspieler Haris Tabakovic trifft an der WM mit Bosnien-Herzegowina auf die Schweiz.
Der ehemalige U21-Nationalspieler Haris Tabakovic trifft an der WM mit Bosnien-Herzegowina auf die Schweiz.
Imago

Am 11. Juni 2026 wird die WM-Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko eröffnet – und nun ist auch das Teilnehmerfeld komplett.

Redaktion blue Sport

01.04.2026, 00:16

01.04.2026, 00:46

Weltmeisterschaft 2026

  • Datum: 11. Juni - 19. Juli 2026
  • Ort: USA, Mexiko, Kanada (16 Stadien)
  • Eröffnungsspiel: Aztekenstadion (Mexiko, 11. Juni)
  • Final: New York New Jersey (USA, 19. Juli)
  • Teilnehmer: 48 Nationen
  • Spielmodus: Rundenturnier (12 Gruppen á 4 Teams), K-.o-System
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Gruppe A

  • Mexiko
  • Südkorea
  • Südafrika
  • Tschechien
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Gruppe B

  • Kanada
  • Schweiz
  • Katar
  • Bosnien-Herzegowina
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Gruppe C

  • Brasilien
  • Marokko
  • Schottland
  • Haiti
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Gruppe D

  • USA
  • Australien
  • Paraguay
  • Türkei
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Gruppe E

  • Deutschland
  • Ecuador
  • Elfenbeinküste
  • Curaçao
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Gruppe F

  • Niederlande
  • Japan
  • Tunesien
  • Schweden
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Gruppe G

  • Belgien
  • Iran
  • Ägypten
  • Neuseeland
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Gruppe H

  • Spanien
  • Uruguay
  • Saudi-Arabien
  • Kap Verde
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Gruppe I

  • Frankreich
  • Senegal
  • Norwegen
  • Sieger FIFA-Playoff 2 (Bolivien/Irak)
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Gruppe J

  • Argentinien
  • Österreich
  • Algerien
  • Jordanien
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Gruppe K

  • Portugal
  • Kolumbien
  • Usbekistan
  • Sieger FIFA-Playoff 1 (Jamaika/DR Kongo)
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Gruppe L

  • England
  • Kroatien
  • Panama
  • Ghana
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