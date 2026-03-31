Der ehemalige U21-Nationalspieler Haris Tabakovic trifft an der WM mit Bosnien-Herzegowina auf die Schweiz. Imago

Am 11. Juni 2026 wird die WM-Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko eröffnet – und nun ist auch das Teilnehmerfeld komplett.

Redaktion blue Sport Patrick Lämmle

Weltmeisterschaft 2026 Datum: 11. Juni - 19. Juli 2026

Ort: USA, Mexiko, Kanada (16 Stadien)

Eröffnungsspiel: Aztekenstadion (Mexiko, 11. Juni)

Final: New York New Jersey (USA, 19. Juli)

Teilnehmer: 48 Nationen

Spielmodus: Rundenturnier (12 Gruppen á 4 Teams), K-.o-System Mehr anzeigen

Gruppe A Mexiko

Südkorea

Südafrika

Tschechien Mehr anzeigen

Gruppe B Kanada

Schweiz

Katar

Bosnien-Herzegowina Mehr anzeigen

Gruppe C Brasilien

Marokko

Schottland

Haiti Mehr anzeigen

Gruppe D USA

Australien

Paraguay

Türkei Mehr anzeigen

Gruppe E Deutschland

Ecuador

Elfenbeinküste

Curaçao Mehr anzeigen

Gruppe F Niederlande

Japan

Tunesien

Schweden Mehr anzeigen

Gruppe G Belgien

Iran

Ägypten

Neuseeland Mehr anzeigen

Gruppe H Spanien

Uruguay

Saudi-Arabien

Kap Verde Mehr anzeigen

Gruppe I Frankreich

Senegal

Norwegen

Sieger FIFA-Playoff 2 (Bolivien/Irak) Mehr anzeigen

Gruppe J Argentinien

Österreich

Algerien

Jordanien Mehr anzeigen

Gruppe K Portugal

Kolumbien

Usbekistan

Sieger FIFA-Playoff 1 (Jamaika/DR Kongo) Mehr anzeigen