Am 11. Juni 2026 wird die WM-Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko eröffnet – und nun ist auch das Teilnehmerfeld komplett.
Weltmeisterschaft 2026
- Datum: 11. Juni - 19. Juli 2026
- Ort: USA, Mexiko, Kanada (16 Stadien)
- Eröffnungsspiel: Aztekenstadion (Mexiko, 11. Juni)
- Final: New York New Jersey (USA, 19. Juli)
- Teilnehmer: 48 Nationen
- Spielmodus: Rundenturnier (12 Gruppen á 4 Teams), K-.o-System
Gruppe A
- Mexiko
- Südkorea
- Südafrika
- Tschechien
Gruppe B
- Kanada
- Schweiz
- Katar
- Bosnien-Herzegowina
Gruppe C
- Brasilien
- Marokko
- Schottland
- Haiti
Gruppe D
- USA
- Australien
- Paraguay
- Türkei
Gruppe E
- Deutschland
- Ecuador
- Elfenbeinküste
- Curaçao
Gruppe F
- Niederlande
- Japan
- Tunesien
- Schweden
Gruppe G
- Belgien
- Iran
- Ägypten
- Neuseeland
Gruppe H
- Spanien
- Uruguay
- Saudi-Arabien
- Kap Verde
Gruppe I
- Frankreich
- Senegal
- Norwegen
- Sieger FIFA-Playoff 2 (Bolivien/Irak)
Gruppe J
- Argentinien
- Österreich
- Algerien
- Jordanien
Gruppe K
- Portugal
- Kolumbien
- Usbekistan
- Sieger FIFA-Playoff 1 (Jamaika/DR Kongo)
Gruppe L
- England
- Kroatien
- Panama
- Ghana