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Schweiz-Gegner Kanada Neben einem Bayern- und Juve-Star steht auch der Ex-Basler Millar im Kader

SDA

30.5.2026 - 18:57

Jesse Marsch gab in North Carolina das WM-Kader der Kanadier bekannt.
Jesse Marsch gab in North Carolina das WM-Kader der Kanadier bekannt.
Keystone

Der Schweizer WM-Gegner Kanada gibt im Rahmen eines Trainingslagers in Charlotte, North Carolina, sein Kader für das Heimturnier bekannt.

Keystone-SDA

30.05.2026, 18:57

30.05.2026, 19:21

Die bekanntesten Namen im Aufgebot von Nationaltrainer Jesse March sind Aussenverteidiger Alphonso Davies von Bayern München und Stürmer Jonathan David von Juventus Turin. Ebenfalls im Kader ist der ehemalige Basler Liam Millar von Premier-League-Aufsteiger Hull City. Das Trio gehörte wie die Hälfte der Mannschaft schon vor vier Jahren in Katar zum kanadischen WM-Aufgebot.

Liam Millar steht im WM-Kader von Kanada.
Liam Millar steht im WM-Kader von Kanada.
Keystone

Der als Captain vorgesehene Davies kuriert derzeit eine Oberschenkelverletzung aus und wird voraussichtlich am Montag zum Team des Co-Gastgebers stossen. Für das dann in Edmonton stattfindende Testspiel gegen Usbekistan wird der 25-Jährige noch nicht zur Verfügung stehen. Marsch geht sogar davon aus, dass Davies auch das erste WM-Spiel gegen Bosnien-Herzegowina am Freitag, 12. Juni, verpassen wird. Die weiteren Vorrunden-Partien stehen für Kanada am 18. Juni gegen Katar und am 24. Juni in Vancouver gegen die Schweiz an.

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