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Das hast du in der Nacht verpasst Mexiko jubelt dank Patzer von Südkorea-Keeper ++ Kanada-Spieler verletzt sich übel

Linus Hämmerli

19.6.2026

Das zwischenzeitliche 4:0 widmen die Kanadier dem verletzt ausgewechselten Ismaël Koné.
Das zwischenzeitliche 4:0 widmen die Kanadier dem verletzt ausgewechselten Ismaël Koné.
KEYSTONE

Du hast die WM-Spiele in der Nacht auf Freitag verschlafen? Kein Problem! Hier bleibst du auf dem Laufenden.

Redaktion blue Sport

19.06.2026, 05:43

19.06.2026, 05:48

Die Resultate von Freitagnacht

  • Kanada vs. Katar 6:0
  • Mexiko vs. Südkorea 1:0
Mehr anzeigen

Kanada-Spieler muss ins Krankenhaus

Kanada setzt gegen Katar zum Schaulaufen an. Die Ahornblätter schiessen die Katarer mit 6:0 aus dem Stadion. Doch während der kanadischen Festspiele wird es in der 51. Minute still im BC Place Stadion in Vancouver. Der katarische Spieler Assim Madibo foult Kanada-Mittelfeldmann Ismaël Koné übel. Madibo ist geschockt, Koné liegt mit schmerzverzerrtem Gesicht am Boden. Sofort rufen die Mitspieler medizinisches Personal herbei, in der Folge wird Koné vom Platz getragen und ins Krankenhaus gebracht.

Die reinste Machtdemonstration. Kanada zerlegt Katar und verdrängt die Schweiz von Platz 1

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«Jeder konnte hören, wie der Knochen brach», sagt Kanadas Coach Jesse Marsch nach der Partie. «Für ihn ist es gerade sehr hart, aber er hat eine grosse Zukunft vor sich. Er bleibt ein Teil dessen, was wir hier machen», sagt der Cheftrainer über den 24-Jährigen weiter.

Nathan Saliba, der für seinen verletzten Kollegen eingewechselt wird, widmet Koné das zwischenzeitliche 4:0, indem er dessen Trikot in die Höhe hält. Der verletzte Koné soll in Vancouver zeitnah operiert werden und kann im Anschluss maximal passiv an der WM-Geschichte der Kanadier mitwirken. Für Samstag hat Trainer Marsch ein Barbecue mit den Profis und deren Familien angekündigt. «Ismaël wird bei uns allen im Kopf sein. Er wird stärker denn je zurückkommen», kündigt Marsch an.

Ismaël Koné verletzt sich bei der Partie gegen Katar schwer.
Ismaël Koné verletzt sich bei der Partie gegen Katar schwer.
KEYSTONE

Mexiko profitiert von Südkorea-Flop

Mexiko tütet vorzeitig das Ticket für die K.-o.-Runde ein. Die Gastgeber gewinnen nach Südafrika auch gegen Südkorea. Mexiko siegt mit 1:0 – und das wegen eines Patzers von Südkorea. Keeper Kim Seung-gyu sprintet in der 50. Minute im eigenen Strafraum zum Ball und pflückt die Kugel aus der Luft. Bei der Landung prallt er mit seinem Mitspieler zusammen und der Ball flutscht ihm aus den Händen. Luis Romo sagt danke und haut das runde Leder in die Maschen. 

Hier passiert es: Südkoreas Goalie hält den Ball erst fest, ehe er ihm bei der Landung wieder aus den Händen entgleitet.
Hier passiert es: Südkoreas Goalie hält den Ball erst fest, ehe er ihm bei der Landung wieder aus den Händen entgleitet.
KEYSTONE

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