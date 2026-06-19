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Wertvollster Schweizer mit Doppelpack Kann es sich die Nati leisten, dass dieser geniale Manzambi auf der Bank schmort?

von Michael Wegmann aus Los Angeles

19.6.2026

Manzambi: «Ich glaube nicht, dass ich heute schlafen kann»

Manzambi: «Ich glaube nicht, dass ich heute schlafen kann»

18.06.2026

Mit seinen zwei Toren erlöst Super-Joker Johan Manzambi (20) gegen Bosnien die ganze Schweiz. Die Frage muss erlaubt sein: Findet Murat Yakin keinen Platz in der Stammformation für sein Juwel? 

von Michael Wegmann aus Los Angeles

19.06.2026, 15:29

19.06.2026, 15:51

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • 73 Minuten lang beisst sich die Nati an Bosnien die Zähne aus. Dann macht Murat Yakin einen Dreifachwechsel – und wechselt so den Sieg ein,
  • Allen voran Johan Manzabi begeistert die Zuschauer. Nicht nur wegen seiner beiden Tore, mit denen er das Spiel entscheidet.
  • Es stellt sich die Frage, ob Manzambi im dritten Spiel gegen Kanada in die Startelf rückt.
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Kaum sind Johan Manzambi, Ruben Vargas und Djibril Sow auf dem Platz, ändert sich die Dynamik im Schweizer Angriffsspiel. Plötzlich geht's schnell, plötzlich geht's vertikal. 

Vor allem Manzambi sorgt für Spektakel und überfordert die bosnische Abwehr komplett. Zwei Minuten auf dem Rasen trifft der Freiburg-Spieler zum 1:0, doppelt später mit dem 3:0 nach. 4:1 steht's am Ende. Matchwinner Manzambi, Vargas mit Tor und Assist. 

Nati-Noten gegen Bosnien. Glatte 6 für Manzambi und Vargas – zwei Schweizer ungenügend

Nati-Noten gegen BosnienGlatte 6 für Manzambi und Vargas – zwei Schweizer ungenügend

«Ich glaube nicht, dass ich schlafen kann»

Klar ist Manzambi nach dem Schlusspfiff überglücklich. «Ich glaube nicht, dass ich schlafen kann», sagt er lachend. «Das ist unglaublich. Das ist ein unglaubliches Stadion. Und an einer WM zwei Tore zu machen – vor all diesen Fans, vor meiner Familie – das ist ehrlich sehr, sehr schön.»

Auf die Frage, was ihm Murat Yakin bei seiner Einwechslung denn mit auf den Weg gegeben habe, sagt er: «Er hat mir einfach gesagt, was ich machen muss. Und ich habe es gemacht.»

Stimmen zum 4:1-Sieg. «Es ist wie ein Traum, heute kann ich sicher nicht schlafen» ++ «Brutal wichtig, dass wir im Kopf bereit sind»

Stimmen zum 4:1-Sieg«Es ist wie ein Traum, heute kann ich sicher nicht schlafen» ++ «Brutal wichtig, dass wir im Kopf bereit sind»

Es ist diese Unbekümmertheit, die den 20-jährigen Genfer auszeichnet, auf dem Platz und daneben. Und es ist diese Unbekümmertheit, die der Nati so gut tut. Denn 70 Minuten sind die Schweizer erfolglos angerannt. Wie schon gegen Katar. Bis Yakin mit Manzambi, Vargas und Sow den Sieg einwechselt. 

Mit 50 Mio. Franken der wertvollste Schweizer

Schon vor seinem WM-Doppelpack war Manzambi mit einem geschätzten Marktwert von 50 Millionen Franken der wertvollste Schweizer Fussballer. 

Jetzt stellt sich natürlich die Frage: Kann es sich die Nati leisten, einen Spieler wie Johan Manzambi auf der Bank zu lassen? Oder muss Yakin für dieses Supertalent einen Platz in der Stammformation finden?

Für die einen ist er mit seiner frechen, frischen Art der perfekte Joker. Für die anderen ist jede Minute, in welcher Manzambi auf der Bank sitzt, schlicht eine zu viel. Yakin meint nach dem Bosnien-Spiel: «Ich kann heute nicht garantieren, wer im nächsten Spiel spielt. Es geht immer auch um den Gegner.» Manzambi fehle noch die taktische Disziplin auf dem Platz. 

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