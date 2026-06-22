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Das hast du in der Nacht verpasst Kap Verde überrascht weiter ++ Rangnick schlägt Wette auf Österreich vor

Jan Arnet

22.6.2026

Du hast die WM-Spiele in der Nacht auf Dienstag verschlafen? Kein Problem! Wir halten dich auf dem Laufenden.

Redaktion blue Sport

22.06.2026, 05:46

22.06.2026, 05:52

Kap Verde überrascht weiter – Premiere für Ägypten

Der WM-Neuling Kap Verde holt auch in seinem zweiten Gruppenspiel einen Punkt. Nach dem torlosen Remis gegen Spanien spielen die Afrikaner gegen Uruguay 2:2.

Nächste Überraschung. Auch Uruguay gibt gegen die Kap Verde Punkte ab

Nächste ÜberraschungAuch Uruguay gibt gegen die Kap Verde Punkte ab

Ägypten gewinnt in seinem neunten WM-Spiel zum ersten Mal. Die Mannschaft um Mo Salah siegt in Vancouver gegen Neuseeland nach Pausenrückstand mit 3:1. Salah schoss das wegweisende 2:1 in der 67. Minute.

Trossard lässt sich wegen neuer Regel nicht behandeln

Leandro Trossard lag mit grossen Schmerzen auf dem Rasen, das medizinische Team der belgischen Nationalmannschaft stand wenige Meter entfernt bereit – und doch kam die ärztliche Hilfe beim WM-Gruppenspiel gegen den Iran nicht zum Einsatz. Der Verzicht der Belgier hatte mit einer neuen Regel bei der WM zu tun.

Trotz des harten Einsteigens von Alireza Jahanbakhsh in die Wade von Trossard – der Stutzen war gerissen und der Stollenabdruck am Unterbein zu sehen – gab es vom argentinischen Schiedsrichter Dario Herrera keine Gelbe Karte. Wäre Trossard behandelt worden, hätte der Spieler für eine Minute das Spielfeld verlassen müssen. Ausgenommen von dieser Regel sind lediglich Torhüter sowie Spieler, die durch ein Foul verletzt wurden, wofür es Gelb oder Rot gegeben hat. Das Spiel endete 0:0.

Rangnick schlägt Wette auf Österreich vor

Österreich nur Aussenseiter gegen Argentinien? Ja, aber gerade deswegen ein guter Tipp für Sportwetten – glaubt zumindest Ralf Rangnick. «Wer sehr, sehr viel Geld gewinnen möchte, der geht noch in die Wettbüros und setzt – keine Ahnung, wie viel er übrig hat – auf einen Sieg für Österreich», sagte Österreichs Nationaltrainer bei der Pressekonferenz vor dem Duell mit dem Weltmeister heute Abend im Dallas-Stadion.

Ralf Rangnick gibt einen Tipp ...
Ralf Rangnick gibt einen Tipp ...
Keystone

Das sei so, «weil jeder davon ausgeht und der Algorithmus, dass wir das Spiel höchstwahrscheinlich nicht gewinnen», sagte Rangnick: «Wir spielen against all odds.» Gegen jede Chance also. Bei den Wettanbietern liegt Österreichs Siegquote ungefähr bei 6,5. Das bedeutet: Wer zehn Franken setzt und richtig liegt, erhält 65 Franken zurück.

Irak will Frankreich mit drei Goalies stoppen

Die französische Offensive um Megastar Kylian Mbappé von Real Madrid und Bayerns Ausnahmekönner Michael Olise zählt zur besten, die es auf der Welt gibt. Wie will man die nur stoppen? Graham Arnold hat da so eine Idee. «Ich habe gefragt, ob wir mit drei Torhütern spielen können, aber sie haben nein gesagt», sagte der irakische Nationaltrainer vor dem Spiel seiner Mannschaft gegen Frankreich am Montag und lächelte.

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