Katar-Fans kennen keinen einzigen Nati-Spieler: «Shaqiri? Gomez? Zuric?»﻿ 13.06.2026

Wenige Stunden vor WM-Auftakt trifft blue Sport auf euphorische Katar-Fans. Sie sind vor dem Duell gegen die Schweiz absolut siegessicher und müssen bei der Frage nach Namen von Natispielern schummeln.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Public Viewing in San Francisco trifft blue Sport auf Katar-Fans.

Diese geben sich vor dem Duell gegen die Schweiz siegessicher – tippen allesamt auf einen Sieg.

Auf die Frage, welchen Schweizer Natispieler sie kennen, kommen sie dann aber mächtig ins Straucheln. Mehr anzeigen

blue Sport trifft im Public Viewing in San Francisco auf 15 Katar-Fans. Die Jungs sind sympathisch und bester Laune. Und was ihr WM-Auftaktspiel gegen die Schweiz angeht, sogar geradezu euphorisch. Alle tippen auf einen Sieg Katars.

Auf die Frage, welchen Schweizer Natispieler sie kennen, kommen sie dann aber mächtig ins Stolpern. Der eine sagt «Ähm», der zweite nichts. Der dritte fragt «Zuric»? Ein anderer nennt «Gomez». Irgendwann fallen dann immerhin noch zwei Namen ehemaliger Natispieler: Sommer und Shaqiri.

Im Direktduell stehts 1:0 für Katar

Der kleine Wettbewerb bleibt am Ende ohne Sieger. Denn der erste, der mit Manuel Akanji einen aktuellen Natispieler nennt, hat diesen davor gegoogelt.

Halb so schlimm. Umgekehrt sieht es ja nicht viel anders aus. Wohl nicht einmal die grössten Schweizer Fussball-Experten dürften katarische Nationalspieler kennen.

Katar ist zwar der krasse Aussenseiter. Das bisher einzige Duell gewannen die Katari aber 1:0. Im November 2018 in Lugano, Nati-Trainer war damals Vladimir Petkovic. Und mit Xhaka, Freuler, Fassnacht, Sow und Mvogo standen damals fünf Spieler auf dem Platz, die im WM-Kader stehen.

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