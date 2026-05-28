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Zwei Wochen vor WM-Start Schweiz-Gegner Katar verliert Testspiel gegen Irland

SDA

28.5.2026 - 22:59

Irland setzt sich gegen Katar durch.
Irland setzt sich gegen Katar durch.
Imago

Die Nationalmannschaft von Katar verliert rund zwei Wochen vor dem Start der WM 0:1 gegen Irland.

Keystone-SDA

28.05.2026, 22:59

28.05.2026, 23:21

Dies, obwohl die Iren nach einer Roten Karte ab der 45. Minute für rund eine halbe Stunde in Unterzahl agierten, ehe in der 78. Minute auch bei Katar ein Spieler vom Feld geschickt wurde. Für den Schweizer Vorrundengegner an der Weltmeisterschaft war es das erste Länderspiel in diesem Jahr.

Murat Yakin, der Schweizer Nationaltrainer, hatte im Interview mit Keystone-SDA zuletzt noch betont, dass Katar, die Weltnummer 55, die «grosse Unbekannte» der Gruppe sei. Dies, weil die letzte Partie von Katar fast ein halbes Jahr zurück lag – Anfang Dezember resultierte im Arabien-Cup eine 0:3-Niederlage gegen Tunesien – und man die Mannschaft deswegen zuletzt nicht habe beobachten können.

Der Sieg von Irland, das sich nicht für die WM qualifizierte und in der Weltrangliste auf Rang 59 liegt, dürfte die Schweiz entsprechend positiv stimmen. Zum WM-Auftakt am 13. Juni dürfte ein Sieg gegen Katar Pflicht sein.

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