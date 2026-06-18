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Zu Besuch bei den Okafor-Brüdern «Klar war Noah enttäuscht, dass er gegen Katar nicht spielen durfte»

Jan Arnet, Julian Barnard & Ronja Zeller, Los Angeles

18.6.2026

So fiebern Elijah und Isaiah Okafor mit Bruder Noah mit

So fiebern Elijah und Isaiah Okafor mit Bruder Noah mit

Elijah und Isaiah Okafor unterstützen ihren Bruder Noah an der WM hautnah vor Ort. blue Sport hat die Okafors in ihrer Villa in Beverly Hills besucht und nachgefragt, wie der Nati-Stürmer mit der Jokerrolle umgeht.

18.06.2026

Elijah und Isaiah Okafor unterstützen ihren Bruder Noah an der WM hautnah vor Ort. blue Sport hat die Okafors in ihrer Villa in Beverly Hills besucht und nachgefragt, wie der Nati-Stürmer mit der Jokerrolle umgeht.

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Jan Arnet, Julian Barnard & Ronja Zeller, Los Angeles

18.06.2026, 11:00

18.06.2026, 11:15

Lange hat Murat Yakin in der Nati auf Noah Okafor verzichtet, weil er mit seinem Auftreten während der EM 2024 nicht zufrieden war. Rechtzeitig zur WM wurden die Differenzen aus dem Weg geräumt und er 26-Jährige, der in der abgelaufenen Premier-League-Saison bei Leeds United 8 Tore schoss, ist zurück im Nationalteam.

Beim WM-Auftaktspiel gegen Katar (1:1) sass Okafor aber 90 Minuten lang auf der Bank. Vor den Augen seiner Brüder Elijah und Isaiah, die mit dem ganzen Okafor-Tross eine Villa in Beverly Hills gemietet haben und selbstverständlich auch die Nati-Spiele an der WM besuchen. 

Die Brüder sind ständig in Kontakt, immer wieder wird telefoniert. Auch beim Besuch von blue Sport meldet sich Noah per Videoanruf. «Nach dem Spiel gegen Katar ging es knapp fünf Minuten, bis das Telefon geklingelt hat», sagt Isaiah.

War Noah enttäuscht, dass er gegen Katar nicht spielen durfte? «Klar. Wenn er nicht enttäuscht wäre, wäre er im falschen Business», meint Elijah. «Aber vor allem fand er schade, dass es nicht zum Sieg gereicht hat.»

Was die Brüder über den kommenden Gegner Bosnien zu sagen haben und was sie der Nati an der WM zutrauen, erfährst du im Video oben.

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18.06.2026

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