Bradley Barcola als Pancake. Screenshot @equipedefrance

Eine königliche Ansprache in Norwegen und ein eigenes Lied für Curaçao: So aussergewöhnlich stellen einige Fussballverbände ihre Kader für die Fussball-Weltmeisterschaft vor.

Die Präsentation der Kader vor grossen Fussball-Turnieren ist mancherorts mehr als nur das Ablesen der nominierten Spieler von einem Zettel. Der Deutsche Fussball-Bund hat die Nominierung der 26 Spieler für die anstehende Weltmeisterschaft mit Unterstützungsvideos von Angehörigen der Spieler in den sozialen Medien begleitet.

Germany's video announcement of their 2026 World Cup squad 🥺 pic.twitter.com/MczRgEnhZ9 — Total Football (@TotalFootball) May 21, 2026

Auch andere Fussballverbände haben der Präsentation ihres WM-Kaders einen kreativen Rahmen über die einfache Nominierung hinaus gegeben. Ein Überblick über die Nominierungen von anderen WM-Nationen.

Königliche Ansprache in Norwegen

In Norwegen wurde der Auftakt zur ersten WM-Teilnahme der Männer-Nationalmannschaft seit 28 Jahren von royaler Stelle begleitet. Der norwegische Fussballverband veröffentlichte zur Präsentation des Kaders eine Ansprache von König Harald V. In dem knapp drei Minuten langen Video schwört der König seine Nation auf das anstehende Turnier in den USA, Mexiko und Kanada ein.

Our World Cup Squad 🇳🇴 pic.twitter.com/p7HHOYTXUS — Fotballandslaget (@nff_landslag) May 21, 2026

Begleitend zu der königlichen Ansprache werden die Namen der 26 Spieler in Alltagssituationen von norwegischen Bürgerinnen und Bürgern eingeblendet. Im prominent besetzten WM-Aufgebot der Skandinavier sind unter anderem Erling Haaland von Manchester City, Martin Ødegaard vom FC Arsenal und Antonio Nusa von RB Leipzig vertreten.

Mit den Beatles zum zweiten WM-Titel?

Der englische Fussballverband greift auf die Beatles zurück: Unter dem Motto «Come Together» präsentieren auch die Three Lions ihre 26 nominierten Spieler mit einem Video in den sozialen Medien. Untermalt vom gleichnamigen Song der Beatles läuft ein Protagonist im England-Pullover durch die Strassen. Auf Fassaden an Geschäften, Taxischildern und der Jeansjacke einer Passantin erscheinen die ersten Namen von nominierten Spielern.

Das Video wandelt sich im weiteren Verlauf und greift auf weitere Elemente der Beatles-Historie wie einem gelben U-Boot zurück, auch dabei werden die Namen von nominierten Spielern eingeblendet. Englands deutscher Nationaltrainer Thomas Tuchel hat in seinem WM-Kader unter anderem auf Phil Foden von Manchester City und Cole Palmer vom FC Chelsea verzichtet und damit für Überraschungen gesorgt.

Musikalische Nominierung auf Curaçao

Der Auftaktgegner der deutschen Nationalmannschaft nominiert den Kader auf seiner Verbandsseite mit einem Song. Der Sänger Jeon präsentiert das Aufgebot von Curaçao aus einem Musikstudio mit einem eigens komponierten Lied. In dem Song besingt der Musiker die Nominierungen um die früheren Bundesliga-Spieler Jürgen Locadia und Tahith Chong.

Not just a 𝙨𝙦𝙪𝙖𝙙 𝙖𝙣𝙣𝙤𝙪𝙣𝙘𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩…🌎

A whole 𝘃𝗶𝗯𝗲. 🇨🇼🎬🎶



See you at the @fifaworldcup!#TheBlueWave #Curaçao pic.twitter.com/ozNEHFLAE5 — Curaçao National Football Team (@TheBlueWaveFFK) May 18, 2026

Jeon stammt gebürtig aus Aruba und gilt auf den karibischen Inseln als Star. Der Musiker unterstützte die Nationalmannschaft von Curaçao bereits bei der WM-Qualifikation mit dem Song «The Blue Wave».

Frankreichs Nationalmannschaft als US-Sitcom

Der französische Fussballverband präsentiert seinen WM-Kader passend zum Gastgeberland USA: Beginnend mit dem Zeitung lesenden Ousmane Dembélé über Kylian Mbappé als Kassierer in einem Sportfachgeschäft bis hin zu Michael Olise mit Badelatschen in einem Garten soll das Video an das Intro einer amerikanischen Sitcom erinnern.

𝑪𝒉𝒂𝒄𝒖𝒏 𝒂 𝒖𝒏 𝒓𝒐̂𝒍𝒆 𝒂̀ 𝒋𝒐𝒖𝒆𝒓 🇫🇷🌎



Voici nos 26 Bleus qui représenteront la France à la 𝐂𝐨𝐮𝐩𝐞 𝐝𝐮 𝐌𝐨𝐧𝐝𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔 ! 🔥#FiersdetreBleus pic.twitter.com/CqKUzJpSK0 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 14, 2026

Die französischen Spieler werden als die Bewohner der fiktiven Kleinstadt «Clear Fountain» im Format des Vorspanns einer TV-Serie dargestellt. Unterlegt von fröhlicher Klaviermusik zeigt das Video die Spieler in unterschiedlichen Situationen mit ihrem Namen und ihrer Position. Der Verband veröffentlichte das Video mit den 26 nominierten Spielern unter der Überschrift «Jeder hat eine Rolle zu spielen».

Familiäre Nominierung in Tschechien

Ähnlich wie der DFB präsentiert der tschechische Fussballverband seinen WM-Kader auf familiäre Art und Weise. In einem Video verkünden Väter, Mütter und Grosseltern der tschechischen Nationalspieler die Nominierungen ihrer Söhne und Enkel. Die Familienangehörigen zeigen dabei Kinderfotos der Spieler in die Kamera, dazu werden Jugendvideos der Fussballer eingeblendet.