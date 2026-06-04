Krieg und Spiele: Trumps Spagat zwischen WM und Iran – Gallery Präsident mit WM-Pokal: Trump und Infantino inszenieren gerne ihren guten Draht zueinander. Bild: dpa Man könnte meinen, es geht um die WM am Weissen Haus – doch es geht um Kampfsport. Bild: dpa Wird Irans Führung die WM für sich nutzen wollen? Bild: dpa Krieg und Spiele: Trumps Spagat zwischen WM und Iran – Gallery Präsident mit WM-Pokal: Trump und Infantino inszenieren gerne ihren guten Draht zueinander. Bild: dpa Man könnte meinen, es geht um die WM am Weissen Haus – doch es geht um Kampfsport. Bild: dpa Wird Irans Führung die WM für sich nutzen wollen? Bild: dpa

Eigentlich soll es ein Sommer mit vielen tollen Events für Donald Trump werden: Die Fussball-WM beginnt den Reigen – doch der Präsident ist mit einem Krieg beschäftigt.

DPA dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Iran-Krieg überschattet den WM-Beginn am 11. Juni – und auch Donald Trumps 80. Jahrestag am 14. Juni sowie den 250. US-Geburtstag am 4. Juli.

Das iranische Team hat seinen Mannschaftssitz nach Mexiko verlegt und könnte womöglich sogar gegen die USA spielen.

Trump fürchtet, dass sich der Iran Sympathien erspielt, will aber gleichzeitig selbst das Turnier für PR in eigener Sache nutzen. Mehr anzeigen

Es soll für Donald Trump ein Sommer der Superlative werden. Die Fussball-Weltmeisterschaft beginnt in der kommenden Woche am 11. Juni.

Nur wenige Tage nach dem WM-Start feiert der US-Präsident dann seinen 80. Geburtstag mit Käfigkämpfen in einer Arena am Weissen Haus, die derzeit in Windeseile hochgezogen wird.

Und am 4. Juli begehen die USA ihren 250. Geburtstag. Doch die erhoffte Feierlaune wird getrübt: Die USA stecken immer noch mitten im Krieg mit dem Iran.

Es könnte ein Duell auf dem Platz geben

Ob Trump bis zum Start der WM ein Rahmenabkommen mit dem Iran für einen Ausweg aus dem Krieg schliessen wird, ist unklar. So oder so wird der Iran bei der WM Thema sein, denn die iranische Fussballmannschaft nimmt am Turnier teil.

Es könnte sogar zu einem Duell zwischen den USA und Iran auf dem Platz kommen. Belegen die USA in Gruppe D und der Iran in Gruppe G jeweils den zweiten Platz, treffen die Teams im Sechzehntelfinale am 3. Juli in Arlington bei Dallas aufeinander.

Das iranische Team am 13. Mai vor seiner Abreise zum Turnier. KEYSTONE

Und schon in den vergangenen Wochen war Iran immer wieder im WM-Kontext in den Schlagzeilen. So gab es Wirbel, als das iranische WM-Quartier von den USA nach Mexiko als Mitausrichter der Meisterschaft verlegt worden war.

Laut Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum wollten «die Vereinigten Staaten nicht, dass die iranische Nationalmannschaft in den USA übernachtet». Ausserdem gab es Probleme rund um die Visa für die Einreise in die USA.

Iran-Teilnahme birgt Risiken

Nach Ansicht des Politikwissenschaftlers Timm Beichelt von der Universität in Frankfurt (Oder) birgt die Teilnahme Irans womöglich noch ganz andere politische Risiken.

Beichelt, der vor Jahren ein Buch über das Verhältnis von Fussball und Macht publizierte, gibt auf dpa-Anfrage zu Bedenken: «Was passiert, wenn die Mannschaft des Iran wichtige Spiele gewinnt oder die Sympathien der Zuschauer erringen kann? Könnte die Führung des Iran in solch einem Fall sogar versuchen, das Image des siegreichen Underdogs in die politische Sphäre zu übersetzen?»

Donald Trump mit dem Fifa-Friedenspreis und dem WM-Pokal am 6. Dezember im Weissen Haus. KEYSTONE

Kurz nach Kriegsbeginn am 28. Februar hatte Trump im März erklärt, dass die iranische Mannschaft zwar bei der WM «willkommen» sei, er es aber «wirklich nicht für angemessen halte, dass sie dort sind, zu ihrem eigenen Schutz und ihrer eigenen Sicherheit».

Letztlich liess der Präsident FIFA-Chef Gianni Infantino – die beiden Männer demonstrieren immerzu ihren guten Draht zueinander – freie Hand über die Entscheidung einer Teilnahme.

Chance für Trump: Ablenkung von der Politik?

Infantino hatte im April dann die Hoffnung geäussert, dass sich im Krieg die Lage bis zum WM-Start beruhigen könnte. Seit Wochen gibt es eine Waffenruhe, in den vergangenen Tagen kam es jedoch immer wieder zu gegenseitigen Angriffen. Zugleich laufen seit längerem Verhandlungen.

Eigentlich müsste die Fussball-WM für Trump vom Grundsatz her wie gerufen kommen: Ein grosses Sportevent, das Ablenkung von Krisen bietet. Mit dem Potenzial, eine ganze Nation als Ausrichter mitzureissen – mit vielen fröhlichen Szenen von feiernden Fans in amerikanischen Stadien. Die Welt zu Gast in Amerika.

Donald J. Trump ehrt am 11. Mai in Wahsington Spieler der College-Football-Liga. KEYSTONE

Trump braucht genau solche Bilder. Denn in seiner zweiten Amtszeit seit Januar 2025 sind seine Beliebtheitswerte laut Umfragedaten im eigenen Land zurückgegangen. Vor allem der Iran-Krieg bringt Trump Kritik ein.

Selbst aus den Reihen der Republikaner bekommt der Präsident Druck, dem Krieg ein schnelles Ende zu setzen. Im US-Parlament regt sich immer mehr Widerstand. Ohnehin sind viele im Land kriegsmüde, während die US-Regierung immerzu das Kriegerethos beschwört.

WM in den USA? Davon spüren viele nichts

Trump, der vom Fussball-Weltverband FIFA mit einem zweifelhaften Friedenspreis geehrt – manche sagen gebauchpinselt – worden war, hatte im Frühjahr versprochen: «Es wird das grösste und sicherste Sportereignis in der Geschichte der USA werden.»

Alle Spieler, Offizielle und Fans würden wie «Stars» behandelt. Eine Ansage, wenn man bedenkt, dass Fussball in den USA anders als in der Schweiz gar nicht Sportart Nummer eins ist.

Die grosse Erzählung von der Nationen vereinenden Kraft des Sports zündet in den Wochen vor der WM indes kaum. In den Medien, auf den Strassen – es war in den USA kaum etwas davon zu spüren, dass hier bald eine WM stattfinden wird.

Und Trump scheint ohnehin aktuell mit einem anderen Sportereignis beschäftigt zu sein: Kampfsport. Die Käfigkämpfe der UFC in Mixed Martial Arts am Weissen Haus an seinem 80. Geburtstag am 14. Juni kündigte er diese Woche als «einen der unterhaltsamsten Abende in der amerikanischen Geschichte» an.