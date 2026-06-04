  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball WM
  4. Fussball
  5. Eishockey
  6. Tennis
  7. Motorsport
  8. Weitere
  9. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Ablenkung erwünscht Krieg und Spiele – Trumps Spagat zwischen WM und Iran-Krieg

dpa

4.6.2026 - 21:09

Krieg und Spiele: Trumps Spagat zwischen WM und Iran – Gallery
Krieg und Spiele: Trumps Spagat zwischen WM und Iran – Gallery. Präsident mit WM-Pokal: Trump und Infantino inszenieren gerne ihren guten Draht zueinander. 

Präsident mit WM-Pokal: Trump und Infantino inszenieren gerne ihren guten Draht zueinander. 

Bild: dpa

Krieg und Spiele: Trumps Spagat zwischen WM und Iran – Gallery. Man könnte meinen, es geht um die WM am Weissen Haus – doch es geht um Kampfsport.

Man könnte meinen, es geht um die WM am Weissen Haus – doch es geht um Kampfsport.

Bild: dpa

Krieg und Spiele: Trumps Spagat zwischen WM und Iran – Gallery. Wird Irans Führung die WM für sich nutzen wollen? 

Wird Irans Führung die WM für sich nutzen wollen? 

Bild: dpa

Krieg und Spiele: Trumps Spagat zwischen WM und Iran – Gallery
Krieg und Spiele: Trumps Spagat zwischen WM und Iran – Gallery. Präsident mit WM-Pokal: Trump und Infantino inszenieren gerne ihren guten Draht zueinander. 

Präsident mit WM-Pokal: Trump und Infantino inszenieren gerne ihren guten Draht zueinander. 

Bild: dpa

Krieg und Spiele: Trumps Spagat zwischen WM und Iran – Gallery. Man könnte meinen, es geht um die WM am Weissen Haus – doch es geht um Kampfsport.

Man könnte meinen, es geht um die WM am Weissen Haus – doch es geht um Kampfsport.

Bild: dpa

Krieg und Spiele: Trumps Spagat zwischen WM und Iran – Gallery. Wird Irans Führung die WM für sich nutzen wollen? 

Wird Irans Führung die WM für sich nutzen wollen? 

Bild: dpa

Eigentlich soll es ein Sommer mit vielen tollen Events für Donald Trump werden: Die Fussball-WM beginnt den Reigen – doch der Präsident ist mit einem Krieg beschäftigt.

DPA

04.06.2026, 21:09

04.06.2026, 21:15

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Iran-Krieg überschattet den WM-Beginn am 11. Juni – und auch Donald Trumps 80. Jahrestag am 14. Juni sowie den 250. US-Geburtstag am 4. Juli.
  • Das iranische Team hat seinen Mannschaftssitz nach Mexiko verlegt und könnte womöglich sogar gegen die USA spielen.
  • Trump fürchtet, dass sich der Iran Sympathien erspielt, will aber gleichzeitig selbst das Turnier für PR in eigener Sache nutzen.
Mehr anzeigen

Es soll für Donald Trump ein Sommer der Superlative werden. Die Fussball-Weltmeisterschaft beginnt in der kommenden Woche am 11. Juni.

Nur wenige Tage nach dem WM-Start feiert der US-Präsident dann seinen 80. Geburtstag mit Käfigkämpfen in einer Arena am Weissen Haus, die derzeit in Windeseile hochgezogen wird.

250 Jahre USA. Trumps grosse Party für Amerika sorgt für Häme, Kritik und jede Menge Absagen

250 Jahre USATrumps grosse Party für Amerika sorgt für Häme, Kritik und jede Menge Absagen

Und am 4. Juli begehen die USA ihren 250. Geburtstag. Doch die erhoffte Feierlaune wird getrübt: Die USA stecken immer noch mitten im Krieg mit dem Iran.

Es könnte ein Duell auf dem Platz geben

Ob Trump bis zum Start der WM ein Rahmenabkommen mit dem Iran für einen Ausweg aus dem Krieg schliessen wird, ist unklar. So oder so wird der Iran bei der WM Thema sein, denn die iranische Fussballmannschaft nimmt am Turnier teil.

Es könnte sogar zu einem Duell zwischen den USA und Iran auf dem Platz kommen. Belegen die USA in Gruppe D und der Iran in Gruppe G jeweils den zweiten Platz, treffen die Teams im Sechzehntelfinale am 3. Juli in Arlington bei Dallas aufeinander.

Das iranische Team am 13. Mai vor seiner Abreise zum Turnier.
Das iranische Team am 13. Mai vor seiner Abreise zum Turnier.
KEYSTONE

Und schon in den vergangenen Wochen war Iran immer wieder im WM-Kontext in den Schlagzeilen. So gab es Wirbel, als das iranische WM-Quartier von den USA nach Mexiko als Mitausrichter der Meisterschaft verlegt worden war.

Laut Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum wollten «die Vereinigten Staaten nicht, dass die iranische Nationalmannschaft in den USA übernachtet». Ausserdem gab es Probleme rund um die Visa für die Einreise in die USA. 

Iran-Teilnahme birgt Risiken

Nach Ansicht des Politikwissenschaftlers Timm Beichelt von der Universität in Frankfurt (Oder) birgt die Teilnahme Irans womöglich noch ganz andere politische Risiken.

Beichelt, der vor Jahren ein Buch über das Verhältnis von Fussball und Macht publizierte, gibt auf dpa-Anfrage zu Bedenken: «Was passiert, wenn die Mannschaft des Iran wichtige Spiele gewinnt oder die Sympathien der Zuschauer erringen kann? Könnte die Führung des Iran in solch einem Fall sogar versuchen, das Image des siegreichen Underdogs in die politische Sphäre zu übersetzen?»

Donald Trump mit dem Fifa-Friedenspreis und dem WM-Pokal am 6. Dezember im Weissen Haus.
Donald Trump mit dem Fifa-Friedenspreis und dem WM-Pokal am 6. Dezember im Weissen Haus.
KEYSTONE

Kurz nach Kriegsbeginn am 28. Februar hatte Trump im März erklärt, dass die iranische Mannschaft zwar bei der WM «willkommen» sei, er es aber «wirklich nicht für angemessen halte, dass sie dort sind, zu ihrem eigenen Schutz und ihrer eigenen Sicherheit».

Letztlich liess der Präsident FIFA-Chef Gianni Infantino – die beiden Männer demonstrieren immerzu ihren guten Draht zueinander – freie Hand über die Entscheidung einer Teilnahme. 

Chance für Trump: Ablenkung von der Politik?

Infantino hatte im April dann die Hoffnung geäussert, dass sich im Krieg die Lage bis zum WM-Start beruhigen könnte. Seit Wochen gibt es eine Waffenruhe, in den vergangenen Tagen kam es jedoch immer wieder zu gegenseitigen Angriffen. Zugleich laufen seit längerem Verhandlungen.

Eigentlich müsste die Fussball-WM für Trump vom Grundsatz her wie gerufen kommen: Ein grosses Sportevent, das Ablenkung von Krisen bietet. Mit dem Potenzial, eine ganze Nation als Ausrichter mitzureissen – mit vielen fröhlichen Szenen von feiernden Fans in amerikanischen Stadien. Die Welt zu Gast in Amerika. 

Donald J. Trump ehrt am 11. Mai in Wahsington Spieler der College-Football-Liga.
Donald J. Trump ehrt am 11. Mai in Wahsington Spieler der College-Football-Liga.
KEYSTONE

Trump braucht genau solche Bilder. Denn in seiner zweiten Amtszeit seit Januar 2025 sind seine Beliebtheitswerte laut Umfragedaten im eigenen Land zurückgegangen. Vor allem der Iran-Krieg bringt Trump Kritik ein.

Selbst aus den Reihen der Republikaner bekommt der Präsident Druck, dem Krieg ein schnelles Ende zu setzen. Im US-Parlament regt sich immer mehr Widerstand. Ohnehin sind viele im Land kriegsmüde, während die US-Regierung immerzu das Kriegerethos beschwört.

WM in den USA? Davon spüren viele nichts

Trump, der vom Fussball-Weltverband FIFA mit einem zweifelhaften Friedenspreis geehrt – manche sagen gebauchpinselt – worden war, hatte im Frühjahr versprochen: «Es wird das grösste und sicherste Sportereignis in der Geschichte der USA werden.»

Alle Spieler, Offizielle und Fans würden wie «Stars» behandelt. Eine Ansage, wenn man bedenkt, dass Fussball in den USA anders als in der Schweiz gar nicht Sportart Nummer eins ist.

Trump: "I call it soccer. You know, it's just easier to do, because we have football and they have two footballs."

[image or embed]

— Aaron Rupar (@atrupar.com) 27. Mai 2026 um 19:09

Die grosse Erzählung von der Nationen vereinenden Kraft des Sports zündet in den Wochen vor der WM indes kaum. In den Medien, auf den Strassen – es war in den USA kaum etwas davon zu spüren, dass hier bald eine WM stattfinden wird.

Und Trump scheint ohnehin aktuell mit einem anderen Sportereignis beschäftigt zu sein: Kampfsport. Die Käfigkämpfe der UFC in Mixed Martial Arts am Weissen Haus an seinem 80. Geburtstag am 14. Juni kündigte er diese Woche als «einen der unterhaltsamsten Abende in der amerikanischen Geschichte» an.

Meistgelesen

Die Republikaner verlieren die Angst vor Trump – und das ist ein Problem
Nicht nur Jositsch: Drei frühere SP-Dramen, die Zürich erschütterten
Kinderleiche in Getreidesilo entdeckt
Nach Waffenstrafe: Adeyemi berichtet von Schockmoment im eigenen Haus
Vermisster Bergführer überlebt fast eine Woche am Everest

Videos aus dem Ressort

WM-Ticketverkauf im Endspurt: Neue Chance für Fans

WM-Ticketverkauf im Endspurt: Neue Chance für Fans

Berlin, 22.04.2026: Last-Minute-Chance für Fussballfans: Genau 50 Tage vor Beginn der FIFA World Cup 2026 startet eine neue Ticketphase. Ab Mittwoch um 17 Uhr können Eintrittskarten für alle 104 Spiele gekauft werden. Laut FIFA sind bereits mehr als fünf Millionen Tickets verkauft. Weitere sollen je nach Verfügbarkeit bis zum Finale folgen. Auch die deutsche Nationalmannschaft ist schon qualifiziert: Die Gruppenspiele finden in Houston, Toronto und East Rutherford statt. Auftaktgegner ist Curaçao. Wer live dabei sein will, hat also noch einmal die Chance – bevor die letzten Plätze vergeben sind. Ein Wermutstropfen ist allerdings der Preis: Allein für das erste Spiel der US-Amerikaner gegen Paraguay verlangt die FIFA umgerechnet bis zu 3.480 Euro.

24.04.2026

Nahost-Konflikt: Trump rät Iran von WM-Teilnahme ab

Nahost-Konflikt: Trump rät Iran von WM-Teilnahme ab

Nahost-Konflikt: US-Präsident Donald Trump sieht eine Teilnahme der iranischen Nationalmannschaft an der Fussball-WM in den USA als Sicherheitsrisiko. «Die iranische Fussball-Nationalmannschaft ist bei der Weltmeisterschaft willkommen, aber ich glaube wirklich nicht, dass es angemessen ist, dass sie dort ist – um ihres eigenen Lebens und ihrer Sicherheit willen», schreibt er auf seiner Plattform Truth Social.

13.03.2026

Eishockey: In 150 Tagen ist Anpfiff zur Heim-WM

Eishockey: In 150 Tagen ist Anpfiff zur Heim-WM

Während die Selektion der Schweizer Eishockey-Nati für Mailand 2026 näher rückt, wird am Flughafen Zürich bereits die Countdown-Uhr für die Heim-WM im Mai enthüllt. Martin Baumann, CEO der Swiss Ice Hockey Federation, verrät im Interview mit Keystone-SDA, was es noch bis zur WM zu tun gibt, wie sehr er an eine Schweizer Medaille glaubt und was auch nach der WM für den Schweizer Eishockey bleiben soll.

16.12.2025

WM-Ticketverkauf im Endspurt: Neue Chance für Fans

WM-Ticketverkauf im Endspurt: Neue Chance für Fans

Nahost-Konflikt: Trump rät Iran von WM-Teilnahme ab

Nahost-Konflikt: Trump rät Iran von WM-Teilnahme ab

Eishockey: In 150 Tagen ist Anpfiff zur Heim-WM

Eishockey: In 150 Tagen ist Anpfiff zur Heim-WM

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

WM-Sieg gegen Rumänien 1994. Nati-Legenden blicken zurück: «Was wir da gespielt haben, das war moderner Fussball»

WM-Sieg gegen Rumänien 1994Nati-Legenden blicken zurück: «Was wir da gespielt haben, das war moderner Fussball»

Update zum Einreise-Chaos. Breel Embolo langweilt sich zuhause, weil seine Familie schon in den Ferien ist

Update zum Einreise-ChaosBreel Embolo langweilt sich zuhause, weil seine Familie schon in den Ferien ist

Nati-PK im Stream. Nico Elvedi: «Akanji und Ndoye sind die Schnellsten in der Nati»

Nati-PK im StreamNico Elvedi: «Akanji und Ndoye sind die Schnellsten in der Nati»