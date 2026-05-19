  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Wieder Goalie-Debatte in Deutschland Nagelsmann will Neuer als Nummer 1 bei WM haben – Lehmann: «Vertrauensbruch»

dpa

19.5.2026 - 11:50

Aus Sicht von Jens Lehmann wäre eine Neuer-Rückkehr zur Nationalmannschaft problematisch. (Archivbild)
Aus Sicht von Jens Lehmann wäre eine Neuer-Rückkehr zur Nationalmannschaft problematisch. (Archivbild)
Sven Hoppe/dpa

Kommt es zur überraschenden Rückkehr von Manuel Neuer ins WM-Tor? Nach Kahn äussert auch Lehmann Zweifel an Nagelsmanns Umgang mit der Torwartfrage.

,

DPA, Jan Arnet

19.05.2026, 11:50

19.05.2026, 11:51

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Manuel Neuer soll Medienberichten zufolge vor der Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft stehen.
  • Bundestrainer Julian Nagelsmann soll den langjährigen Stammgoalie der Deutschen, der 2024 seinen Rücktritt vom DFB-Team gab, als Nummer 1 für die WM einplanen.
  • Oliver Kahn und Jens Lehmann kritisieren Nagelsmanns Umgang mit Oliver Baumann, der in den letzten Monaten im Tor stand.
Mehr anzeigen

Nach Oliver Kahn hat sich auch dessen einstiger Erzrivale Jens Lehmann kritisch über eine mögliche WM-Nominierung von Manuel Neuer geäussert. «Julian Nagelsmann hatte sich zuletzt offen für Oliver Baumann als Nummer 1 ausgesprochen. Wenn es tatsächlich stimmt, dass Manuel Neuer nun im WM-Tor stehen würde, wäre das ein Vertrauensbruch», sagte Lehmann zu «Bild».

Für den 56-Jährigen ist die Thematik weit umfassender, sollte es zu einem Comeback des 2024 zurückgetretenen Neuers kommen. «Auch andere Spieler würden sich Gedanken machen: Kann ich den Aussagen des Bundestrainers glauben?», meinte Lehmann. Er selbst stand vor der Heim-WM 2006 in einem offenen Zweikampf gegen Kahn, wurde am Ende vom damaligen Bundestrainer Jürgen Klinsmann zur Nummer eins ernannt.

Lehmann betonte, dass ein Torwart einen Konkurrenzkampf aushalten müsse. «Aber er braucht – wie jeder andere Spieler – Klarheit. Ich muss mich auf den Trainer verlassen können», sagte der 61-malige deutsche Nationalspieler.

Hält Neuers Wade?

Kahn hatte am Sonntag im «Doppelpass» bei Sport1 ebenfalls den Bundestrainer kritisiert: «Wenn sich Julian jetzt auf einmal Gedanken macht, auf einmal schnell einen Torwarttausch vorzunehmen, dann ist das natürlich schon abenteuerlich.»

Schnappt sich Manuel Neuer die Nummer 1 von Oliver Baumann?
Schnappt sich Manuel Neuer die Nummer 1 von Oliver Baumann?
IMAGO/Beautiful Sports

Bislang galt Oliver Baumann nach der langwierigen Verletzung von Marc-André ter Stegen als Nummer eins für die WM. Vier Wochen vor dem Auftaktspiel der Nationalmannschaft in Houston gegen Curaçao bahnt sich aber eine spektakuläre Rolle rückwärts an, wenngleich Nagelsmann die Frage im ZDF-«Sportstudio» unbeantwortet liess.

Bayern-Goalie vor Comeback?. Manuel Neuer kehrt offenbar für WM in die deutsche Nationalmannschaft zurück

Bayern-Goalie vor Comeback?Manuel Neuer kehrt offenbar für WM in die deutsche Nationalmannschaft zurück

Der TV-Sender Sky hatte Neuers Rückkehr bereits als fix vermeldet, sofern in den kommenden Tagen nichts Aussergewöhnliches passiere und sich der Weltmeister von 2014 beim 5:1 gegen den 1. FC Köln nicht schwerer an der Wade verletzt habe. Der FC Bayern sprach nach einer Untersuchung von muskulären Problemen und dass Neuer «vorerst kürzertreten» müsse.

Neuer soll die Nummer 1 sein

Am Dienstag meldet die «Bild», dass Nagelsmann Neuer als Nummer 1 zur WM mitnehmen will. Demnach habe der Bundestrainer den bisherigen Stammkeeper Baumann angerufen und ihm mitgeteilt, dass er in Nordamerika mit dem Bayern-Torhüter zwischen den Pfosten plane.

Am Freitag hatte Neuer seinen Vertrag beim FC Bayern um ein Jahr bis zum Sommer 2027 verlängert. Von der WM 2010 bis zur EM 2024 war er bei allen grossen Turnieren die Nummer eins im deutschen Tor. Nach dem Heimturnier vor zwei Jahren trat er aus dem Nationalteam zurück. Mit 124 Länderspielen ist er Deutschlands Rekordkeeper. Sein grösster Erfolg war der Titelgewinn bei der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien.

Nagelsmann wird seinen 26-Mann-Kader für die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada am Donnerstag offiziell bekanntgeben.

Neuer rettet mirakulös gegen Mbappé

Neuer rettet mirakulös gegen Mbappé

15.04.2026

Meistgelesen

Mysteriöser Fall um toten Milliardär nimmt neue Wendung
Jetzt kannst du den ältesten «Bären» der Schweiz kaufen – so viel kostet er
Grosskatze verletzt Senior – jetzt spricht die «Tigerkönigin»

Videos aus dem Ressort

Malgin: «Die tollen Tore machen den Sieg umso schöner»

Malgin: «Die tollen Tore machen den Sieg umso schöner»

18.05.2026

Nati-Fans begeistern Hischier: «Es ist richtig geil, hier zu spielen»

Nati-Fans begeistern Hischier: «Es ist richtig geil, hier zu spielen»

Nico Hischier spricht nach dem Kantersieg gegen Deutschland über die Leistungssteigerung im Mitteldrittel und die WM-Atmosphäre in der Swiss Life Arena in Zürich.

18.05.2026

Aarau – GC 0:0

Aarau – GC 0:0

Barrage Hinspiel | Super League | Challenge League | Saison 25/26

18.05.2026

Malgin: «Die tollen Tore machen den Sieg umso schöner»

Malgin: «Die tollen Tore machen den Sieg umso schöner»

Nati-Fans begeistern Hischier: «Es ist richtig geil, hier zu spielen»

Nati-Fans begeistern Hischier: «Es ist richtig geil, hier zu spielen»

Aarau – GC 0:0

Aarau – GC 0:0

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Nati-Aufgebot am 20. Mai. Neymar bei Brasilien dabei, Camavinga fehlt bei Frankreich – die WM-Kader im Überblick

Nati-Aufgebot am 20. MaiNeymar bei Brasilien dabei, Camavinga fehlt bei Frankreich – die WM-Kader im Überblick

«Er wird ein wichtiger Spieler sein». Neymar für brasilianischen WM-Kader nominiert

«Er wird ein wichtiger Spieler sein»Neymar für brasilianischen WM-Kader nominiert

Schweizer Nati. WM-Kader ist durchgesickert – der SFV will es trotzdem spannend machen

Schweizer NatiWM-Kader ist durchgesickert – der SFV will es trotzdem spannend machen