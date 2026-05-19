Aus Sicht von Jens Lehmann wäre eine Neuer-Rückkehr zur Nationalmannschaft problematisch. (Archivbild) Sven Hoppe/dpa

Kommt es zur überraschenden Rückkehr von Manuel Neuer ins WM-Tor? Nach Kahn äussert auch Lehmann Zweifel an Nagelsmanns Umgang mit der Torwartfrage.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Manuel Neuer soll Medienberichten zufolge vor der Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft stehen.

Bundestrainer Julian Nagelsmann soll den langjährigen Stammgoalie der Deutschen, der 2024 seinen Rücktritt vom DFB-Team gab, als Nummer 1 für die WM einplanen.

Oliver Kahn und Jens Lehmann kritisieren Nagelsmanns Umgang mit Oliver Baumann, der in den letzten Monaten im Tor stand. Mehr anzeigen

Nach Oliver Kahn hat sich auch dessen einstiger Erzrivale Jens Lehmann kritisch über eine mögliche WM-Nominierung von Manuel Neuer geäussert. «Julian Nagelsmann hatte sich zuletzt offen für Oliver Baumann als Nummer 1 ausgesprochen. Wenn es tatsächlich stimmt, dass Manuel Neuer nun im WM-Tor stehen würde, wäre das ein Vertrauensbruch», sagte Lehmann zu «Bild».

Für den 56-Jährigen ist die Thematik weit umfassender, sollte es zu einem Comeback des 2024 zurückgetretenen Neuers kommen. «Auch andere Spieler würden sich Gedanken machen: Kann ich den Aussagen des Bundestrainers glauben?», meinte Lehmann. Er selbst stand vor der Heim-WM 2006 in einem offenen Zweikampf gegen Kahn, wurde am Ende vom damaligen Bundestrainer Jürgen Klinsmann zur Nummer eins ernannt.

Lehmann betonte, dass ein Torwart einen Konkurrenzkampf aushalten müsse. «Aber er braucht – wie jeder andere Spieler – Klarheit. Ich muss mich auf den Trainer verlassen können», sagte der 61-malige deutsche Nationalspieler.

Hält Neuers Wade?

Kahn hatte am Sonntag im «Doppelpass» bei Sport1 ebenfalls den Bundestrainer kritisiert: «Wenn sich Julian jetzt auf einmal Gedanken macht, auf einmal schnell einen Torwarttausch vorzunehmen, dann ist das natürlich schon abenteuerlich.»

Schnappt sich Manuel Neuer die Nummer 1 von Oliver Baumann? IMAGO/Beautiful Sports

Bislang galt Oliver Baumann nach der langwierigen Verletzung von Marc-André ter Stegen als Nummer eins für die WM. Vier Wochen vor dem Auftaktspiel der Nationalmannschaft in Houston gegen Curaçao bahnt sich aber eine spektakuläre Rolle rückwärts an, wenngleich Nagelsmann die Frage im ZDF-«Sportstudio» unbeantwortet liess.

Der TV-Sender Sky hatte Neuers Rückkehr bereits als fix vermeldet, sofern in den kommenden Tagen nichts Aussergewöhnliches passiere und sich der Weltmeister von 2014 beim 5:1 gegen den 1. FC Köln nicht schwerer an der Wade verletzt habe. Der FC Bayern sprach nach einer Untersuchung von muskulären Problemen und dass Neuer «vorerst kürzertreten» müsse.

Neuer soll die Nummer 1 sein

Am Dienstag meldet die «Bild», dass Nagelsmann Neuer als Nummer 1 zur WM mitnehmen will. Demnach habe der Bundestrainer den bisherigen Stammkeeper Baumann angerufen und ihm mitgeteilt, dass er in Nordamerika mit dem Bayern-Torhüter zwischen den Pfosten plane.

Am Freitag hatte Neuer seinen Vertrag beim FC Bayern um ein Jahr bis zum Sommer 2027 verlängert. Von der WM 2010 bis zur EM 2024 war er bei allen grossen Turnieren die Nummer eins im deutschen Tor. Nach dem Heimturnier vor zwei Jahren trat er aus dem Nationalteam zurück. Mit 124 Länderspielen ist er Deutschlands Rekordkeeper. Sein grösster Erfolg war der Titelgewinn bei der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien.

Nagelsmann wird seinen 26-Mann-Kader für die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada am Donnerstag offiziell bekanntgeben.