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Deutschlands grösste Reizfigur Reif über Körpersprache von Sané: «Dann such dir doch einen anderen Job»

Sandro Zappella

22.5.2026

Marcel Reif: «Man ist mit Baumann ziemlich mies umgegangen»

Marcel Reif: «Man ist mit Baumann ziemlich mies umgegangen»

21.05.2026

Überraschungen, offene Fragen und harsche Kritik: Marcel Reif hat zum deutschen WM-Aufgebot von Julian Nagelsmann eine klare Meinung. Besonders bei Leroy Sané wird der blue Sport Experte deutlich.

,

Sandro Zappella, Jüri Christen

22.05.2026, 10:27

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Marcel Reif äussert sich zur Kader-Nominierung von Julian Nagelsmann und verrät, dass er Spieler wie Führich, Mittelstädt, Bischof und Ginter gerne im WM-Kader gesehen hätte.
  • Besonders Leroy Sané sorgt laut Reif für Diskussionen. An guten Tagen könne er Spiele entscheiden, an schlechten wirke seine Körpersprache lustlos und frustrierend.
  • Reif glaubt, dass genau diese Personalentscheide während der WM nochmals kritisch hinterfragt werden. Vor allem bei ausbleibendem Erfolg dürfte die Kaderauswahl schnell zum Thema werden.
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Beim deutschen Aufgebot von Julian Nagelsmann für die Weltmeisterschaft im Sommer gab vor allem die Personalie Manuel Neuer zu reden. Dem Torhüter wurde die Nummer 1 zugesprochen – auf Kosten von Oliver Baumann, der während der Qualifikation im Tor stand.

Neuer statt Baumann die Nummer 1. Reif über Goalie-Debatte in Deutschland: «Da ist einiges schiefgelaufen»

Neuer statt Baumann die Nummer 1Reif über Goalie-Debatte in Deutschland: «Da ist einiges schiefgelaufen»

Beim Blick auf das Deutschland-Kader fallen blue Sport Experte Marcel Reif einige weitere Namen auf, die eher überraschend mit dabei sind. So etwa Nadiem Amiri: «Das freut mich, denn Mainz 05 läuft so ein bisschen unter dem Radar. Der ist ein super Kicker, dass er mit dabei ist, gefällt mir sehr gut.» Seit Urs Fischer bei Mainz als Trainer übernommen hat, lief es für das Team hervorragend, in der Conference League schafften es die Deutschen bis ins Viertelfinale. 

Etwas kritischer steht Reif dem Aufgebot von Pascal Gross gegenüber. Mit dem Mittelfeldspieler habe man in Dortmund nichts mehr anfangen können, da er für zu langsam und zu alt befunden wurde. «War das die beste Lösung?», fragt Reif deshalb. Dass Gross von Nagelsmann für die WM aufgeboten wurde, hat er wohl seinem Wechsel in der Winterpause zu verdanken. Der Mittelfeldspieler kehrte zu Brighton in die Premier League zurück und war dort unumstrittener Stammspieler und Leader.

Bei Sané könnte es in beide Richtungen gehen

Eine Personalie, die Fussball-Deutschland während der WM noch beschäftigen werde, sei Leroy Sané. An ihm werde sich vieles reiben: «An guten Tagen kann der eine ganze Welt schwindlig spielen, an nicht so guten Tagen hat er eine Körpersprache, bei der du denkst: ‹Ah Mensch, dann such dir doch einen anderen Job.› Es gibt so viele schöne andere Dinge. Mach dich doch mal irgendwo nützlich, aber nicht so auf dem Fussballplatz mit hängenden Schultern.»

Einige andere Spieler hätte Reif gerne im Aufgebot gesehen. So etwa die formstarken Stuttgarter Chris Führich und Maximilian Mittelstädt: «Die schienen mir auf ihren Positionen mit die besten zu sein. Wenn es Deutschland dann nicht läuft, werden viele Leute sagen: ‹Und was ist mit Führich und Mittelstädt?›»

Gleiches gelte für Tom Bischof von Bayern München, der eine sehr gute Phase hatte. «Ich fand ihn einen der Jungen, den man hätte mitnehmen können.» Am meisten schmerzt Reif jedoch die Abwesenheit von Matthias Ginter vom SC Freiburg, der ein guter Kicker sei und sich diese Saison toll präsentiert habe: «Ob da Malik Thiaw und Waldemar Anton wirklich besser sind in der Innenverteidigung, da bin ich mal sehr gespannt.»

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