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WM-Prognose von Trainer-Legende Magath: «Glaube nicht, dass Deutschland den Titel holt»

Syl Battistuzzi

20.6.2026

Magath: «Glaube nicht, dass Deutschland den Titel holt»

Magath: «Glaube nicht, dass Deutschland den Titel holt»

Felix Magath dämpft die Titel-Hoffnung für Deutschland. Für ihn fehlt beim DFB einerseits die Breite im Kader, andererseits würden sich im Spiel zu viele Fehler einschleichen.

04.06.2026

Trainerlegende Felix Magath spricht bei blue Sport über die WM-Aussichten von Deutschland. Er schätzt die Titelchancen der DFB-Elf nicht sehr gross ein.

Andreas Böni

20.06.2026, 16:30

Felix Magath bremst die Euphorie um die deutsche Nationalmannschaft. Zwar könne Deutschland eine gute WM spielen, doch nach den Eindrücken der vergangenen Monate sei er «nicht ganz so zuversichtlich», dass der Titelgewinn realistisch sei.

Der dreifache deutsche Meistertrainer erinnert daran, dass Bundestrainer Julian Nagelsmann die WM-Titelansprüche bereits nach der EM formuliert hatte, hält diese Einschätzung aber für etwas voreilig. Für Magath verfügt Deutschland zwar weiterhin über genügend Qualität. Die jüngsten Leistungen hätten jedoch Zweifel geweckt.

Besonders kritisch sieht Magath die Defensivarbeit der DFB-Elf. Ein 4:3-Sieg im Testspiel gegen die Schweiz sei zwar erfreulich, doch «für mich als Trainer dann immer ein Spiel, wo zu viele Fehler gemacht wurden». Wer regelmässig mehrere Gegentore kassiere, habe es schwer, Titel zu gewinnen.

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Die Arbeit von Nagelsmann beurteilt der 72-Jährige grundsätzlich positiv, verweist aber auf schwierige Umstände nach dem Rücktritt von Toni Kroos sowie die Verletzungen wichtiger Spieler wie Jamal Musiala und Kai Havertz (beide wieder genesen).

Auf Spekulationen über eine mögliche Rolle als Bundestrainer angesprochen, betont Magath, es habe nie Gespräche mit dem DFB gegeben. «Selbstverständlich würde ich aber so eine Aufgabe annehmen», hält er im Interview mit blue Sport fest. 

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Trainerlegende Felix Magath spricht bei blue Sport über seinen WM-Favoriten, was er der Nati zutraut und wer Spieler des Turniers wird.

04.06.2026

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