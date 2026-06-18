  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball-WM
  4. Fussball
  5. Eishockey
  6. Tennis
  7. Motorsport
  8. Weitere
  9. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball-WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

In Wolfsburg Trainer von Nati-Star Magath: «Rodriguez war nicht laut genug für das, was er gekonnt hat»

Syl Battistuzzi

18.6.2026

Magath über die Stärken und Schwächen von Ex-Schützling Rodriguez

Magath über die Stärken und Schwächen von Ex-Schützling Rodriguez

Trainerlegende Felix Magath spricht bei blue Sport über Ricardo Rodriguez. Er holte Ricardo Rodriguez 2012 als 19-Jährigen vom FC Zürich zu Wolfsburg.

04.06.2026

Trainerlegende Felix Magath spricht bei blue Sport über Ricardo Rodriguez Er holte ihn einst als 19-Jährigen in die Bundesliga zu Wolfsburg. 

Andreas Böni

18.06.2026, 19:00

18.06.2026, 19:53

Felix Magath erinnert sich gerne an Ricardo Rodriguez zurück, den er 2012 vom FC Zürich zum VfL Wolfsburg holte. Ausschlaggebend seien dessen offensive Qualitäten gewesen: «Er hatte Tempo nach vorne, konnte flanken und hart schiessen.» Besonders sein starker linker Fuss habe ihn ausgezeichnet. Magath ist überzeugt, dass Rodriguez mit seinem Schuss «ab und zu mal ein Tor mehr hätte schiessen dürfen». Schon früh habe der Schweizer über aussergewöhnliche Anlagen verfügt, hält der heute 72-Jährige fest. 

Menschlich beschreibt Magath Rodriguez als zurückhaltenden Profi, der seine Fähigkeiten oft zu wenig nach aussen getragen habe. «Er war kein Lautsprecher, er war nicht laut genug für das, was er gekonnt hat», so Magath über seinen früheren Schützling ehemalige Trainer. Aus seiner Sicht hätte sich der Linksverteidiger noch stärker entwickeln können, wäre er länger unter seiner Leitung geblieben.

Sogar einen Wechsel zu Real Madrid hätte Magath dem Schweizer Nationalspieler zugetraut. «Ricardo hätte aus meiner Sicht schon bei Vereinen wie Real Madrid spielen können», sagt er und verweist auf dessen präzise Flanken, starke Diagonalpässe und seine Gefahr bei Standardsituationen.

Felix Magath über den WM-Favoriten, Schlüsselspieler und die Chancen der Nati

Felix Magath über den WM-Favoriten, Schlüsselspieler und die Chancen der Nati

Trainerlegende Felix Magath spricht bei blue Sport über seinen WM-Favoriten, was er der Nati zutraut und wer Spieler des Turniers wird.

04.06.2026

Mehmedi spielt Nati-Duell

Mehmedi spielt Nati-Duell

29.05.2026

Meistgelesen

Am Ende führt Trump die Schweiz vor
Öltank fliegt wie Spielzeug in die Luft – Selenskyjs Angriff auf Moskau als Denkzettel für Putin
Zwei Änderungen gegenüber Katar-Spiel – Widmer und Rieder in der Startelf
Alle machen sich über diesen deutschen Song lustig – sogar in den USA
Nationalrat knickt nach SVP-Tadel ein und stimmt anders: «Der Druck war zu gross»

Mehr zur WM

Letzte Infos im Ticker. Zwei Änderungen gegenüber Katar-Spiel – Widmer und Rieder in der Startelf

Letzte Infos im TickerZwei Änderungen gegenüber Katar-Spiel – Widmer und Rieder in der Startelf

Brasilien ohne Superstar. Neymar fällt auch gegen Haiti aus

Brasilien ohne SuperstarNeymar fällt auch gegen Haiti aus

Frankreich oder Brasilien?. Georges Bregy: «Wen wir im Final schlagen, ist mir egal!»

Frankreich oder Brasilien?Georges Bregy: «Wen wir im Final schlagen, ist mir egal!»

Fussball Videos

Mehmedi spielt Nati-Duell

Mehmedi spielt Nati-Duell

29.05.2026

Seoane: «Ich stehe mit den Spielern an der WM nicht im Kontakt»

Seoane: «Ich stehe mit den Spielern an der WM nicht im Kontakt»

17.06.2026

So fiebern Elijah und Isaiah Okafor mit Bruder Noah mit

So fiebern Elijah und Isaiah Okafor mit Bruder Noah mit

Elijah und Isaiah Okafor unterstützen ihren Bruder Noah an der WM hautnah vor Ort. blue Sport hat die Okafors in ihrer Villa in Beverly Hills besucht und nachgefragt, wie der Nati-Stürmer mit der Jokerrolle umgeht.

18.06.2026

Mehmedi spielt Nati-Duell

Mehmedi spielt Nati-Duell

Seoane: «Ich stehe mit den Spielern an der WM nicht im Kontakt»

Seoane: «Ich stehe mit den Spielern an der WM nicht im Kontakt»

So fiebern Elijah und Isaiah Okafor mit Bruder Noah mit

So fiebern Elijah und Isaiah Okafor mit Bruder Noah mit

Mehr Videos