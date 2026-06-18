Magath über die Stärken und Schwächen von Ex-Schützling Rodriguez Trainerlegende Felix Magath spricht bei blue Sport über Ricardo Rodriguez. Er holte Ricardo Rodriguez 2012 als 19-Jährigen vom FC Zürich zu Wolfsburg. 04.06.2026

Trainerlegende Felix Magath spricht bei blue Sport über Ricardo Rodriguez Er holte ihn einst als 19-Jährigen in die Bundesliga zu Wolfsburg.

Felix Magath erinnert sich gerne an Ricardo Rodriguez zurück, den er 2012 vom FC Zürich zum VfL Wolfsburg holte. Ausschlaggebend seien dessen offensive Qualitäten gewesen: «Er hatte Tempo nach vorne, konnte flanken und hart schiessen.» Besonders sein starker linker Fuss habe ihn ausgezeichnet. Magath ist überzeugt, dass Rodriguez mit seinem Schuss «ab und zu mal ein Tor mehr hätte schiessen dürfen». Schon früh habe der Schweizer über aussergewöhnliche Anlagen verfügt, hält der heute 72-Jährige fest.

Menschlich beschreibt Magath Rodriguez als zurückhaltenden Profi, der seine Fähigkeiten oft zu wenig nach aussen getragen habe. «Er war kein Lautsprecher, er war nicht laut genug für das, was er gekonnt hat», so Magath über seinen früheren Schützling ehemalige Trainer. Aus seiner Sicht hätte sich der Linksverteidiger noch stärker entwickeln können, wäre er länger unter seiner Leitung geblieben.

Sogar einen Wechsel zu Real Madrid hätte Magath dem Schweizer Nationalspieler zugetraut. «Ricardo hätte aus meiner Sicht schon bei Vereinen wie Real Madrid spielen können», sagt er und verweist auf dessen präzise Flanken, starke Diagonalpässe und seine Gefahr bei Standardsituationen.

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