Mbappé trifft traumhaft und ist Frankreichs alleiniger Rekordtorschütze 16.06.2026

Kylian Mbappé gelingt nach schwierigen Monaten in Madrid eine eindrückliche Antwort. Der Torschützenkönig von Katar 2022 macht sich beim 3:1 gegen Senegal zum französischen Rekordtorschützen.

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Viele Fans von Real Madrid hatten Kylian Mbappé als Hauptschuldigen für eine zweite Saison ohne Titel ausgemacht. Die 42 von ihm erzielten Tore zählten nicht mehr viel, nachdem sich der spanische Rekordmeister schon im April aus allen Wettbewerben verabschiedet hatte und Mbappé seinen Fokus etwas zu offensichtlich auf die WM richtete.

Ob nun die enttäuschten Fans seines Klubs Freude an Mbappés Auftritt in East Rutherford hatten, ist unsicher. Sie hätten ihn lieber im weissen Trikot in Topform gesehen als im blauen. Im Finalstadion der laufenden WM zeigte der Topstürmer einen Steigerungslauf, der in den beiden Treffern nach der Pause mündete, darunter dem herrlichen Weitschuss zum 3:1.

Von einer Genugtuung nach der vielen Kritik wollte Mbappé nicht reden «Es ist keine Revanche für mich», sagte der französische Captain. «Wenn ich spiele, um die Kritiker zum Verstummen zu bringen, muss ich bis 80 auf dem Platz stehen.» Die Rekorde bricht er deutlich schneller. Mit 27 Jahren ist er bereits Frankreichs Rekordtorschütze. Mit den Treffern 57 und 58 löste er am Dienstag Olivier Giroud ab.

Am Ziel seiner Träume ist Mbappé natürlich noch nicht. «Wir müssen jetzt ruhig bleiben. Es war erst ein Anfang», so der Weltmeister von 2018. «Noch war nicht alles perfekt, aber wichtig war es, mit einem Sieg zu starten.»

Weiter geht es für Frankreich am Montag mit dem zweiten Gruppenspiel gegen Irak. Mbappé strebt dabei nicht nur den nächsten Sieg an, sondern auch, wenn möglich, weitere Tore. Mit 14 WM-Treffern fehlt nur noch wenig zum Rekord von Miroslav Klose (16).