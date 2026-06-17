Messi überstrahlt alle: «Es gibt keine Worte mehr»

Messi schiesst Argentinien traumhaft in Führung 17.06.2026

Gegen Algerien wird Lionel Messi zum ersten Spieler der WM-Geschichte mit Einsätzen an sechs Endrunden – und mit einem Hattrick WM-Rekordtorschütze. Die Reaktionen.

Keystone-SDA, Redaktion blue Sport SDA

Am 24. Juni wird Lionel Messi 39 Jahre alt. Doch der nur 1,70 kleine «Floh» ist noch immer Dreh- und Angelpunkt im Spiel des Titelverteidigers. Keine fünf Minuten sind in Kansas City gespielt, da entwischt der Superstar und bezwingt Algeriens Goalie Luca Zidane in der nahen Ecke.

Ein knappes Offside verhindert das 1:0, doch die Führung ist nur aufgeschoben. In der 17. Minute trifft Messi mit einem haltbaren Weitschuss. Danach folgen zwei weitere Tore, sein erster Hattrick in einem WM-Spiel, und eine Auswechslung, um eine Standing Ovation zu geniessen.

«Als Kind hätte ich mir nie vorstellen können, was ich alles erleben würde. All das ist ein Bonus. Ich habe alles erreicht und noch mehr, und ich geniesse es – diese wunderbare Mannschaft und das Gefühl, auf dem Platz wieder ganz in meinem Element zu sein, so wie ich es immer geliebt habe», sagt Messi nach dem Schlusspfiff.

Teamkollegen haben keine Worte

«Es gibt keine Worte mehr, um das zu beschreiben», schwärmte sein Teamkollege und Mit-Weltmeister Alexis Mac Allister. «Wenn jemand dachte, diese Mannschaft sei ohne Leo besser, dann ist heute klar geworden, dass er der Wichtigste von allen ist und wir eine Mannschaft aufstellen müssen, in der er sich wohlfühlt. Denn, wie gesagt, er ist der Wichtigste von allen.» Facundo Medina sagte: «Messi macht alles einfach so. Wir sehen das im Training – und es ist der Wahnsinn.»

Trainer Lionel Scaloni wurde bei seinem Kommentar schon etwas sentimental: «Man muss es geniessen, denn wir werden ihn vermissen, wenn er nicht mehr auf dem Platz steht.» Es ist anzunehmen, dass dies Messis letzte WM ist.

Klose-Rekord eingestellt

Das Spiel wäre für den Argentinier auch ohne die drei Tore speziell gewesen. Zum 200. Mal streifte er sich das Trikot der «Albiceleste» über – und als erster Spieler überhaupt stand er bei seiner sechsten WM im Einsatz.

Bereits bei seinem WM-Debüt – auf den Tag genau 20 Jahre zuvor – hatte Messi in Gelsenkirchen gegen Serbien und Montenegro getroffen. Es war das erste von nun 16 WM-Toren. Damit hat Messi einen weiteren Rekord erst mal egalisiert. Der Deutsche Miroslav Klose hat gleich viele – noch.

Reaktionen im Netz zur Messi-Show

🚨📲 Erling Haaland on Snapchat: “Messi is a madman”. 👑 pic.twitter.com/NyKUB1vIw6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 17, 2026

🇦🇷🇩🇿🇺🇸 | Así reaccionó Scaloni y el cuerpo técnico de la Selección Argentina al triplete de Messi contra Argelia que lo convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales. pic.twitter.com/dKHwTZsu4m — La Derecha Diario (@laderechadiario) June 17, 2026

Hatti for Messi ⚽️⚽️⚽️

What a day for the strikers, for the big guys of the tournament.

Doubles this morning for Mbappe, this afternoon Haaland & this evening Lionel Messi says “chill I’m still the man”!!!

Cristiano Ronaldo & Harry Kane tomorrow⏳

Who’s going to be top… pic.twitter.com/LhWkClObTO — Rio Ferdinand (@rioferdy5) June 17, 2026

"I love Messi more than my wife!" 🇦🇷❤️



Argentina's number 🔟 has made a lot of his fans very happy! 🙌 pic.twitter.com/MUpuCPdCqd — Match of the Day (@BBCMOTD) June 17, 2026

OMG. MESSI 16th goal in the World Cup. 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 #ARGALG # — Alan Shearer (@alanshearer) June 17, 2026

🐐🐐🐐 — Patrick Mahomes II (@PatrickMahomes) June 17, 2026

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