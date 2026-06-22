Messi krönt sich zum Rekordschützen Nach dem verschossenen Elfmeter trifft Messi gegen Österreich zum 1:0. Mit 17 WM-Treffern ist er nun alleiniger Rekordhalter 22.06.2026

Nach seinem Hattrick zum Start ins Turnier legt Lionel Messi auch gegen Österreich nach und überflügelt Miroslav Klose in der Bestenliste.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Lionel Messi ist zum alleinigen Rekordtorschützen bei Fußball-Weltmeisterschaften aufgestiegen. Der argentinische Offensivstar erzielte mit dem Tor zum 1:0 (38. Minute) im zweiten Gruppenspiel gegen Österreich seinen 17. WM-Treffer und überholte damit den deutschen Ex-Weltmeister Miroslav Klose.

In der 9. Minute hatte Messi noch einen Elfmeter verschossen Mehr anzeigen

Wenige Minuten sind gespielt, als Lautaro Martínez in zentraler Position in den Strafraum zieht. Am Elfmeterpunkt wird der Stürmer von Stefan Posch und Xaver Schlager in die Zange genommen und geht zu Boden. Schiedsrichter Amin Omar lässt zunächst weiterlaufen. Der Argentinier bleibt am Boden liegen. Doch dann schaltet sich der Videoschiedsrichter ein – und der Unparteiische zeigt auf den Punkt.

Lionel Messi legt sich in der 9. Minute den Ball auf dem Punkt zurecht, läuft ruhig an und setzt den Ball hauchdünn am rechten Pfosten vorbei. Der 38-Jährige lässt also früh die goldene Möglichkeit liegen, Miroslav Klose frühzeitig als WM-Rekordtorschützen abzulösen.

Lionel Messi setzt den Ball neben das Tor. KEYSTONE

Stattdessen holt sich der Inter-Miami-Legionär mit dem Fehlschuss zuerst gleich zwei Negativ-Rekorde: Messi ist der erste Spieler, der bei einer WM drei Elfmeter verschossen hat. Zudem ist er der erste Fussballer, der bei drei verschiedenen Weltmeisterschaften (WM 2018 gegen Island, WM 2022 gegen Polen sowie nun 2026 gegen Österreich) jeweils einen Elfmeter verschossen hat.

Eindrückliche Reaktion

Doch der achtfache Weltfussballer, der gegen Algerien einen Hattrick erzielte, zeigt kurz vor der Pause, warum ihn viele Fussball-Experten als GOAT bezeichnen.

Von der linken Seite spielt Facundo Medina einen flachen Pass in den Rückraum. Thiago Almada lässt das Leder stark durch, sodass Messi von der Strafraumgrenze mit einem perfekten Linksschuss den Ball in die untere linke Torecke setzt (39.) Damit ist der Argentinien-Captain mit 17 Treffern alleiniger WM-Rekordtorschütze!

Gefahr droht Messi aber noch von Kylian Mbappé. Der Franzose kommt vor dem heutigen Spiel gegen Irak (23 Uhr) auf 14 WM-Tore. Mbappé ist elf Jahre jünger und hat wohl mindestens noch ein weiteres Turnier vor sich, während Messi seine sechste und letzte Weltmeisterschaft spielt. Der Weltmeister-Kapitän wird in zwei Tagen 39 Jahre alt.