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Ekstase im Aztekenstadion Mexikaner Quinones erzielt erstes WM-Tor

dpa

11.6.2026 - 21:37

Mexikaner Quinones erzielt erstes WM-Tor

Mexikaner Quinones erzielt erstes WM-Tor

11.06.2026

Keine neun Minuten hat es gedauert, da hat die Fussball-WM ihren ersten Treffer. Ein Mexikaner versetzt seine Landsleute in Ekstase.

DPA

11.06.2026, 21:37

11.06.2026, 22:31

Der Mexikaner Julian Quinones hat das erste Tor der Fussball-Weltmeisterschaft 2026 geschossen. Der 29 Jahre alte Angreifer brachte den WM-Gastgeber im Eröffnungsspiel gegen Südafrika im Aztekenstadion von Mexiko-Stadt bereits in der neunten Minute in Führung. Der Angreifer vom saudischen Club Al-Qadsiah war nach einem leichtfertigen Ballverlust der Südafrikaner am Strafraum mit einem Flachschuss erfolgreich.

Die Südafrikaner mussten fast die komplette zweite Halbzeit in Unterzahl agieren. Defensivspieler Yaya Sithole sah wegen einer Notbremse gegen den Mexikaner Brian Gutierrez in der 50. Minute die erste Rote Karte des Turniers.

Wildes Auftaktspiel. Drei Rote Karten: Mexiko gewinnt gegen Südafrika mit 2:0

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