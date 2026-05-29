  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball WM
  5. Fussball-Videos
  6. Hockey WM
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Muheim über Verletzungsschock «Ich habe richtig gezittert und hatte Angst, dass es etwas Schlimmes ist»

Jan Arnet

29.5.2026

Muheim: «Nach der Verletzung habe ich richtig gezittert»

Muheim: «Nach der Verletzung habe ich richtig gezittert»

29.05.2026

Miro Muheim hat es ins WM-Aufgebot von Murat Yakin geschafft. Das war alles andere als selbstverständlich, weil sich der Linksverteidiger im April vermeintlich schwer verletzt hatte. Muheim hatte aber Glück im Unglück. 

Jan Arnet

29.05.2026, 09:35

29.05.2026, 10:18

Nati-News

  • Am Donnerstag sind auch die letzten Nati-Spieler ins WM-Camp eingerückt. Das Training findet hinter verschlossenen Türen statt.
  • Fabian Rieder hat sich am Mittwoch im Trainig leicht am Fuss verletzt und wird nun ein individuelles Programm absolvieren. Dies sei aber nur eine Vorsichtsmassnahme.
  • Am Sonntag spielt die Schweiz ein Testspiel gegen Jordanien. Am Dienstag erfolgt der Abflug nach Nordamerika.
Mehr anzeigen

Es passierte am 18. April im Nordderby gegen Werder Bremen: HSV-Verteidiger Miro Muheim verletzte sich bei einem scheinbar harmlosen Zweikampf am rechten Bein. Schnell war klar, dass es mehr ist als nur ein Schlag. Von einer Sprunggelenksverletzung war in der Folge die Rede, die Saison sei für Muheim vorbei, hiess es. Muss damit auch der WM-Traum begraben werden?

Nein, ganz so schlimm war es zum Glück doch nicht. Am Freitag spricht Muheim an der Medienkonferenz der Schweizer Nati gut gelaunt über die «unglückliche Szene», die ihn beinahe das WM-Ticket gekostet hätte. «Ich habe in den Tagen nach der Verletzung richtig gezittert, musste die Tests abwarten, um zu sehen, was genau los ist. Es stellte sich heraus, dass das Syndesmoseband angerissen ist.»

Grosse Sorgen um Miro Muheim am 18. April – am Ende kam doch noch alles gut.
Grosse Sorgen um Miro Muheim am 18. April – am Ende kam doch noch alles gut.
Keystone

Eine solche Diagnose bedeutet normalerweise nichts Gutes. «Aber wir hatten einen guten Plan und standen auch in Kontakt mit Murat Yakin», so Muheim, der im letzten Saisonspiel des HSV sogar noch einmal zum Einsatz kam. «Ich war extrem erleichtert, als es am Ende gut kam und dann auch den Anruf von Murat Yakin kam. Es ist alles perfekt verlaufen.»

Muheim ist bereit für die WM

Ob er an der WM auch zum Einsatz kommt, steht noch in den Sternen. Muheim galt bislang als Back-up von Ricardo Rodriguez. Dieser ist etwas später ins Nati-Camp eingerückt, so erhöhen sich auch die Chancen für Muheim für einen Startelf-Einsatz am Sonntag im Test gegen Jordanien. Die überstandene Verletzung macht ihm jedenfalls nicht mehr zu schaffen: «Ich habe keine Schmerzen mehr und bin bereit zu spielen.»

Am Donnerstag sind auch die letzten Nati-Spieler eingerückt. Die Stimmung im Team sei super, sagt Muheim. «Wir haben eine super Truppe, alle freuen sich aufs Turnier. Man spürt schon, dass die Energie anders ist als bei anderen Zusammenzügen.»

Mehr zur Nati:

Fassnacht: «Ich bin keiner, der Stunk macht»

Fassnacht: «Ich bin keiner, der Stunk macht»

28.05.2026

Itten: «Als Yakin angerufen hat, bin ich sofort rausgesprungen»

Itten: «Als Yakin angerufen hat, bin ich sofort rausgesprungen»

26.05.2026

Meistgelesen

Eishockey-Schweden tobt nach WM-Aus wegen Meier-Foul
Wichtigste Alpenroute dicht – das spürt dieses Wochenende auch die Schweiz
Nach seiner Klatsche rechnet Jositsch jetzt mit der SP ab
Fetisch Lady Karo: «Das grösste Problem sind nicht die Männer, sondern die Vorurteile»
«Heilandsack, du Tubbel!» – als die Debatte zur Zuwanderung aus dem Ruder läuft

Fussball-News

Zwei Wochen vor WM-Start. Schweiz-Gegner Katar verliert Testspiel gegen Irland

Zwei Wochen vor WM-StartSchweiz-Gegner Katar verliert Testspiel gegen Irland

Neue Position für Ex-Profi. Valentin Stocker wird sportlicher Leiter beim FC Basel

Neue Position für Ex-ProfiValentin Stocker wird sportlicher Leiter beim FC Basel

«Ich will die WM gewinnen». Granit Xhaka über sein Debüt als Schauspieler, Terence Hill und seinen Traum mit der Nati

«Ich will die WM gewinnen»Granit Xhaka über sein Debüt als Schauspieler, Terence Hill und seinen Traum mit der Nati

Schweizer Nati. Alle Spieler eingerückt: Das WM-Team ist komplett

Schweizer NatiAlle Spieler eingerückt: Das WM-Team ist komplett

Western-Kurzfilm mit Terence Hill. Ana Maria Markovic versucht sich am Filmset: «Könnte mir eine Schauspiel-Karriere vorstellen»

Western-Kurzfilm mit Terence HillAna Maria Markovic versucht sich am Filmset: «Könnte mir eine Schauspiel-Karriere vorstellen»