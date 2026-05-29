Muheim: «Nach der Verletzung habe ich richtig gezittert» 29.05.2026

Miro Muheim hat es ins WM-Aufgebot von Murat Yakin geschafft. Das war alles andere als selbstverständlich, weil sich der Linksverteidiger im April vermeintlich schwer verletzt hatte. Muheim hatte aber Glück im Unglück.

Nati-News Am Donnerstag sind auch die letzten Nati-Spieler ins WM-Camp eingerückt. Das Training findet hinter verschlossenen Türen statt.

Fabian Rieder hat sich am Mittwoch im Trainig leicht am Fuss verletzt und wird nun ein individuelles Programm absolvieren. Dies sei aber nur eine Vorsichtsmassnahme.

Am Sonntag spielt die Schweiz ein Testspiel gegen Jordanien. Am Dienstag erfolgt der Abflug nach Nordamerika. Mehr anzeigen

Es passierte am 18. April im Nordderby gegen Werder Bremen: HSV-Verteidiger Miro Muheim verletzte sich bei einem scheinbar harmlosen Zweikampf am rechten Bein. Schnell war klar, dass es mehr ist als nur ein Schlag. Von einer Sprunggelenksverletzung war in der Folge die Rede, die Saison sei für Muheim vorbei, hiess es. Muss damit auch der WM-Traum begraben werden?

Nein, ganz so schlimm war es zum Glück doch nicht. Am Freitag spricht Muheim an der Medienkonferenz der Schweizer Nati gut gelaunt über die «unglückliche Szene», die ihn beinahe das WM-Ticket gekostet hätte. «Ich habe in den Tagen nach der Verletzung richtig gezittert, musste die Tests abwarten, um zu sehen, was genau los ist. Es stellte sich heraus, dass das Syndesmoseband angerissen ist.»

Grosse Sorgen um Miro Muheim am 18. April – am Ende kam doch noch alles gut. Keystone

Eine solche Diagnose bedeutet normalerweise nichts Gutes. «Aber wir hatten einen guten Plan und standen auch in Kontakt mit Murat Yakin», so Muheim, der im letzten Saisonspiel des HSV sogar noch einmal zum Einsatz kam. «Ich war extrem erleichtert, als es am Ende gut kam und dann auch den Anruf von Murat Yakin kam. Es ist alles perfekt verlaufen.»

Muheim ist bereit für die WM

Ob er an der WM auch zum Einsatz kommt, steht noch in den Sternen. Muheim galt bislang als Back-up von Ricardo Rodriguez. Dieser ist etwas später ins Nati-Camp eingerückt, so erhöhen sich auch die Chancen für Muheim für einen Startelf-Einsatz am Sonntag im Test gegen Jordanien. Die überstandene Verletzung macht ihm jedenfalls nicht mehr zu schaffen: «Ich habe keine Schmerzen mehr und bin bereit zu spielen.»

Am Donnerstag sind auch die letzten Nati-Spieler eingerückt. Die Stimmung im Team sei super, sagt Muheim. «Wir haben eine super Truppe, alle freuen sich aufs Turnier. Man spürt schon, dass die Energie anders ist als bei anderen Zusammenzügen.»

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