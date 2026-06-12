Diese Schiri-Durchsage an der WM sorgt weltweit für Lacher

Schiedsrichter Sampaio lässt die Südafrika-Spieler ratlos zurück. Bild: Imago

Im WM-Auftaktspiel hat Schiedsrichter Wilton Sampaio alle Hände voll zu tun und verteilt gleich drei Rote Karten. Seine Erklärung für den zweiten Platzverweis gegen Südafrikas Themba Zwane geht viral.

Erstes WM-Spiel, erste Schiedsrichter-Diskussionen: Der Brasilianer Wilton Sampaio zückt in der Partie zwischen Co-Gastgeber Mexiko und Südafrika gleich dreimal die Rote Karte – ein Novum in einem WM-Auftaktspiel. Für Kontroverse sorgt vor allem der zweite Platzverweis gegen die Afrikaner nach 84 Minuten.

Nachdem der eingewechselte Themba Zwane seinen Gegenspieler Roberto Alvarado in einem Zweikampf am Kopf trifft und der Mexikaner am Boden liegen bleibt, meldet sich der VAR zu Wort und bittet den Unparteiischen vor den Monitor. Sampaio schaut sich die Szene mehrfach an und erkennt schliesslich eine Tätlichkeit von Zwane. Die Konsequenz: Der 36-Jährige muss gut 20 Minuten nach seiner Einwechslung wieder vom Platz.

Nur kommt das zu Beginn wohl nicht bei allen im Stadion so an. Mit holprigem Englisch verkündet Schiedsrichter Sampaio per Funk seine Entscheidung, stiftet dabei bei einigen Direktbeteiligten aber vor allem Verwirrung. Allen voran bei Khuliso Mudau, der bei der Verkündung unmittelbar neben dem Schiedsrichter steht. Der ratlose Blick von Südafrikas Nummer 20 spricht Bände.

El partido México - Sudáfrica en la Copa del Mundo, dirigido por el árbitro Wilton Sampaio, se ha convertido en noticia mundial por su peculiar ingles. pic.twitter.com/25zBYJm9ek — Minerva Gonzáles (@annminerva528) June 11, 2026

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