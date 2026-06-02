Nati-Coach Yakin: «Akanji hat beim Security-Check am längsten»

Murat Yakin, wer hat am längsten beim Security Check? Nati-Trainer Murat Yakin spricht am Tag der Abreise in die USA über das anstehende WM-Abenteuer. 02.06.2026

Am Dienstag reist die Nati nach San Diego und wird dort das Basecamp beziehen. Trainer Murat Yakin und Nati-Direktor Pierluigi Tami liefern vor dem Abflug ins WM-Abenteuer die letzten Infos.

Redaktion blue Sport Syl Battistuzzi

Das Schweizer Nationalteam wird am Dienstag am Flughafen Zürich mit einer besonderen Aktion verabschiedet. «Dabei, wo alles beginnt», steht auf einem übergrossen Vorhang am Flughafenhotel. Als dieser fällt, erscheint ein 18 Meter hohes Trikot des Nationalteams. Es ist mit handgeschriebenen Wünschen der Fans versehen und soll der Mannschaft bei ihrem Ziel helfen, die beste WM einer Schweizer Nati zu spielen.

Nationalteam-Direktor Pierluigi Tami bedankt sich für das Geschenk des Hauptsponsors UBS. Es sei eindrücklich zu sehen, wie viele Menschen hinter dem Team stünden. Auch Nationaltrainer Murat Yakin sagt: «Die Vorfreude ist riesig.» Das gelte trotz des rund zwölfstündigen Flugs nach Los Angeles, der dem Team bevorsteht. Von dort reist die Delegation mit dem Bus weitere zwei Stunden nach San Diego, wo sie ihr Basecamp beziehen wird.

Zwei, drei Filme und eine Afro-Beats-Playlist

Die Zeit im Flugzeug will sich der Nationaltrainer mit «zwei oder drei Filmen» vertreiben. Unter anderem hat der 51-Jährige die Doku «Der Bus – die Revolte der Blues» heruntergeladen. Darin geht es um die gescheiterte Kampagne Frankreichs an der WM 2010 in Südafrika. Gewissermassen als Beispiel dafür, wie man es nicht machen sollte. Und wenn ihn die Lust auf Musik packe, werde er seine Spieler nach einer Afro-Beats-Playlist fragen, erklärt Yakin, der vor dem Abflug viel Lockerheit ausstrahlt.

Angesprochen auf die Sicherheitskontrolle vor dem Flug verrät der Nati-Coach: «Ich bin meistens der Letzte. Der Vorletzte ist Manu Akanji. Er hat immer etwas Spezielles in der Tasche. Deshalb bin ich gespannt, ob er es diesmal schneller schafft.»

Frühe Anreise aus Gründen

Diese Gelassenheit beruht auf den starken Leistungen seines Teams im Vorfeld der WM. Auch die Vorbereitungswoche in St. Gallen wurde erfolgreich abgeschlossen: Am Sonntag gewann die Schweiz das Testspiel gegen Jordanien 4:1. Nun kann das eigentliche WM-Abenteuer beginnen.

Die frühe Abreise, elf Tage vor dem ersten Gruppenspiel gegen Katar, wurde bewusst so angesetzt. Die Spieler sollen genügend Zeit haben, den Jetlag zu verarbeiten und sich an die Bedingungen vor Ort zu gewöhnen. Im Vergleich zur Schweiz beträgt der Zeitunterschied an der nordamerikanischen Westküste neun Stunden.

Tami: «Es war ein guter Start in die WM-Vorbereitung» 02.06.2026

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Gibt es Spieler mit Flugangst? «Nicht, dass ich wüsste», sagt Yakin. Mediensprecher Adrian Arnold ergänzt: «Denis Zakaria hatte früher. Aber jetzt glaube ich nicht mehr.»

Die Zigarre ist eingepackt «Das überlasse ich nicht dem Zufall. Da ist alles schon eingepackt», sagt Yakin darauf angesprochen, dass er nach dem Spiel gerne mal eine Zigarre raucht.

Wie sieht es mit Familienbesuch aus? «Wir haben bei den letzten Turnieren die Erfahrung gemacht, dass wir uns für die Familien nach den Spielen Zeit nehmen. Wir haben ein Zeitfenster, wo es möglich ist, Familie und Freunde zu sehen.»

Massnahmen gegen den Lagerkoller «Wir haben ein, zwei Aktivitäten, die wir geplant haben. Aber man sollte es nicht zu fest forcieren. Die Spieler sind auch gerne mal unter sich. Wir haben auch eine schöne Hotelanlage ausgewählt, in der man auch mal im Zimmer oder auf der Terrasse sein kann. Wir sind dort, um zu trainieren und uns zu erholen», macht Yakin klar.

Wer hat am längsten beim Security-Check? «Das ist eine gute Frage. Ich bin meistens der Letzte. Der Vorletzte ist Manu Akanji. Er hat immer etwas Spezielles in der Tasche. Deshalb bin ich gespannt, ob er es diesmal schneller schafft.»

Yakin über die Verletzten «Noah Okafor hat in dieser Woche noch nicht trainieren können, aber er soll morgen wieder einsteigen können. Und auch Fabian Rieder ist unglücklich umgeknickt, sollte aber bald wieder mittun können. Dann wären wir komplett.»

Yakin über den langen Flug: «Langweilig wird mir nicht» Auf den langen Flug ist Yakin vorbereitet: «Ich habe zwei, drei Filme runtergeladen. (...) Ich werde auch unser Spiel gegen Jordanien analysieren. Langweilig wird mir nicht.»

Yakin: «Jetzt müssen wir den Flug hinter uns bringen» Nach Tami erscheint Nati-Coach Yakin. «Es ist nicht das erste Mal. Die Vorfreude ist da. Jetzt müssen wir den Flug hinter uns bringen und gut ankommen. Dann gilt der volle Fokus der WM», sagt Yakin, der sich für einige Zeit von seiner Familie verabschieden muss. «Das ist immer ein spezieller Moment. Aber mit der heutigen Technik ist ja die Kommunikation immer noch gewährleistet.»

Tami über die lange Reise «Wir haben viele wichtige Punkte schon getestet. Nicht nur für den Trainer-Staff, auch für die medizinische Abteilung. Wir sind bereit», sagt Tami. Über den langen Flug sagt der Nati-Direktor: «Es gibt Empfehlungen für die Spieler. Aber jeder muss selbst spüren, was für ihn besser ist. Aber es gibt ein klares Programm – für schlafen, essen und so weiter.» Dabei gehe es auch darum, den Jetlag in Grenzen zu halten.

Tami: «Es war ein guter Start in die WM-Vorbereitung» Bestens gelaunt erscheint Pierluigi Tami am Tag der Abreise zur Medienrunde und erkundigt sich nach dem Wohlbefinden der anwesenden Medienschaffenden. «Das ist wichtig. Auch die Journalisten müssen in WM-Form sein», scherzt Tami. Der Nati-Direktor zeigt sich mit den vergangenen Tagen zufrieden: «Wir haben die erste Woche sehr gut genutzt. Wir haben alles gemacht, was programmiert war. Es war eine sehr intensive Woche – im Training, aber auch viele Medien- und Sponsoraktivitäten. Am Ende der Woche haben wir eine gute Leistung und ein gutes Resultat erreicht. Ich bin sehr froh, das ist ein guter Start in die Vorbereitung für diese WM.»

WM-Abenteuer startet Mit dem Sieg gegen Jordanien hat die Schweiz den ersten Teil der WM-Vorbereitung abgeschlossen. Am Montag genossen die Spieler einen freien Tag, am Dienstag wird die Mannschaft dann nach San Diego reisen und dort das Basecamp beziehen. Dort steht am Samstag, dem 6. Juni, noch ein letztes Testspiel auf dem Programm, Gegner ist Australien. Eine Woche später beginnt die WM für die Schweiz mit dem Gruppenspiel gegen Katar. Trainer Murat Yakin und Nati-Direktor Pierluigi Tami liefern vor dem Abflug ins WM-Abenteuer die letzten Infos. Mehr anzeigen

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