Murat Yakin wechselt gegen Bosnien den Sieg ein. Keystone

Das Spiel gegen Katar hatte Murat Yakin mit seinen Wechsel-Entscheiden vercoacht. Gegen Bosnien beweist der Nati-Coach dagegen ein goldenes Händchen mit seinen Jokern. «Ich bin froh, ist es aufgegangen», sagt Yakin.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Schweiz gewinnt ihr zweites WM-Spiel gegen Bosnien mit 4:1 und ist auf Kurs Richtung K.o.-Phase.

Nach den viel diskutierten Wechsel-Entscheiden gegen Katar wechselt Murat Yakin im zweiten Match den Sieg ein.

«Wir hätten auch früher wechseln können, aber man braucht auch Geduld. Ich bin froh, ist es aufgegangen», sagt der Nati-Trainer nach dem Spiel. Mehr anzeigen

Knapp 17 Stunden vor Anpfiff in Los Angeles gab sich Murat Yakin noch selbstkritisch, als er aufs WM-Auftaktspiel gegen Katar zurückblickte. Es sei ein Fehler gewesen, die jungen Spieler beim knappen Spielstand einzuwechseln, weil sie erst noch Erfahrungen auf der grossen Bühne sammeln müssten.

Yakin nannte zwar keine Namen, aber es ist offensichtlich, dass er damit auch Johan Manzambi meinte – den Jüngsten im Schweizer Kader. Im Spiel gegen Bosnien ist es dann ausgerechnet der 20-Jährige, der zum entscheidenden Mann wird. Zuerst erlöst Manzambi die Schweizer mit seinem Treffer zum 1:0 in der 74. Minute, kurz vor Schluss macht er mit seinem zweiten Tor zum 3:0 den Deckel drauf.

Das heisst aber nicht, dass Manzambi jetzt nicht mehr aus der Startelf wegzudenken ist. «Ich kann heute nicht garantieren, wer im nächsten Spiel spielt. Es geht immer auch um den Gegner», sagt Murat Yakin nach dem Spiel an der Medienkonferenz. «Johan bringt grosse fussballerische Qualitäten mit. Was ihm noch etwas fehlt, ist die taktische Disziplin auf dem Platz. Aber genau solche Spiele sind da, um sich aufzudrängen, das hat er gemacht.»

Bei Vargas «ein taktischer Entscheid»

Auch Yakins zweiter Joker sticht: Ruben Vargas, der normalerweise in der Startelf steht, kommt wie Manzambi erst in der 72. Minute rein, glänzt dann aber mit einem Tor und einem Assist.

Hat es Vargas gebraucht, nach eher durchzogenen Leistungen zuletzt im Nati-Trikot, mal von Beginn an auf der Bank zu sitzen? «Ganz und gar nicht», so Yakin. «Es war ein taktischer Entscheid. Ruben hat gegen Katar schon gut gespielt, gegen Bosnien wollten wir hinten so wenig wie möglich zulassen. Ich hätte ihn auch in der Pause oder in der 60. Minute bringen können, aber wir waren gut im Spiel und deshalb habe ich noch gewartet. Ich denke, ich habe ihn genau im richtigen Moment gebracht.»

Goldenes Händchen nach Selbstkritik

Yakin scheint etwas erleichtert zu sein, konnte er der Welt beweisen, dass er sein goldenes Händchen nicht verloren hat. «Man hat sowas im Gespür», sagt er, als er auf den Zeitpunkt der Wechsel angesprochen wird. «Wenn es gut läuft, muss man nicht gross was ändern. Wir hätten auch früher wechseln können, aber man braucht auch Geduld. Ich bin froh, ist es aufgegangen.»

Zu Granit Xhaka, der seine Kritiker mit einer hervorragenden Leistung verstummen liess, sagt Yakin: «Es war wichtig, dass er das ausblendet und seine Energie auf den Platz bringen kann. Ich habe mit ihm über die negativen Berichte gesprochen, aber nach zehn Minuten war die Sache auch abgehakt. Er konnte den Fokus sofort wieder auf den Platz legen.»

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