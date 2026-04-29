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688 Millionen Franken Nach Kritik erhöht die FIFA die Prämien für die WM

SDA

29.4.2026 - 08:24

Die FIFA erhöht die Prämien für die WM
Die FIFA erhöht die Prämien für die WM
Keystone

Der Fussball-Weltverband FIFA erhöht die Prämien für die Weltmeisterschaft im Sommer nach Kritik mehrerer Turnierteilnehmer.

Keystone-SDA

29.04.2026, 08:24

29.04.2026, 09:27

Insgesamt werden 871 Millionen Dollar (688 Millionen Franken) an die 48 Teams ausgeschüttet, wie der FIFA-Council bei seiner Sitzung in Vancouver entschied. Zuvor hatte die FIFA 727 Millionen vorgesehen.

Fix planen können die Teilnehmer 10 Millionen US-Dollar Startgeld (zuvor 9 Millionen) und 2,5 Millionen Dollar für die Vorbereitungskosten (zuvor 1,5 Millionen).

Die FIFA begründete die Erhöhung 44 Tage vor dem Eröffnungsspiel mit dem kommerziellen Erfolg des Turniers. Die FIFA sei «stolz darauf, sich in der finanziell stabilsten Position ihrer Geschichte zu befinden, was es uns ermöglicht, all unseren Mitgliedsverbänden auf beispiellose Weise zu helfen. Dies ist ein weiteres Beispiel dafür, wie die Ressourcen der FIFA wieder in den Sport reinvestiert werden», sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino laut einer Mitteilung.

Änderungen an den Preisgeldern kommunizierte die FIFA nach der Sitzung keine. Die Rekordsumme von 50 Millionen US-Dollar für den neuen Weltmeister hatte der Weltverband nach dem Council-Meeting im Dezember bekanntgegeben.

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