Der Iran würde seine Spiele bei der WM lieber in Mexiko austragen. (Archivbild) dpa

Angesichts des Krieges möchte der Iran seine WM-Spiele lieber in Mexiko als in den USA bestreiten. Nun äussert sich der Weltverband dazu.

DPA, Redaktion blue Sport dpa

Der Fussball-Weltverband FIFA hat sich zurückhaltend zum iranischen Wunsch nach einer Verlegung der WM-Spiele nach Mexiko geäussert. Angesichts des Krieges im Nahen Osten möchte der Iran seine drei Vorrundenpartien nicht – wie bislang geplant – in den USA austragen.

Die FIFA sei in regelmässigem Kontakt mit den Verbänden aller teilnehmenden Nationen, darunter auch dem des Iran, um die Planungen für die WM im Sommer zu diskutieren, teilte ein Sprecher des Weltverbandes der Deutschen Presse-Agentur mit. «Die FIFA freut sich auf alle teilnehmenden Mannschaften, die gemäss dem am 6. Dezember 2025 veröffentlichten Spielplan antreten», hiess es weiter. Zu einer möglichen Verlegung nahm die FIFA nicht direkt Bezug.

Irans Botschaft in Mexiko spricht von Verhandlungen mit FIFA

Die iranische Botschaft in Mexiko hatte zuvor in einem Post bei X erklärt, es gebe Verhandlungen mit der FIFA über die Austragung der WM-Spiele in Mexiko. Sie zitierte den iranischen Fussball-Verbandspräsidenten Mehdi Tadsch mit den Worten, man werde definitiv nicht in die USA reisen, nachdem Präsident Donald Trump erklärt habe, er könne die Sicherheit der iranischen Nationalmannschaft nicht gewährleisten.

Trump hatte erklärt, dass es aufgrund von Sicherheitsrisiken nicht angemessen sei, dass der Iran bei der WM dabei sei. Sportminister Ahmed Donjamal hatte bereits am vergangenen Wochenende gesagt, es werde mit der FIFA die Möglichkeit einer Verlegung der iranischen Spiele nach Mexiko geprüft. «Ich hoffe, dass die Bedingungen geschaffen werden, damit unsere Jungs doch noch an der Weltmeisterschaft teilnehmen können», hatte Donjamali gesagt.

Wer würde die «Wildcard» kriegen?

Sollte Iran der WM letztlich tatsächlich fernbleiben, bräuchte die FIFA ein Ersatzteam. Laut Artikel 6.7 des Reglements kann die FIFA dafür «einen anderen Verband nach Wahl» bestimmen. Logisch wäre, wenn der Platz an eine andere asiatische Nation gehen würde. Der Irak, der noch in den Playoffs spielt, scheint der naheliegende Kandidat zu sein.

Die FIFA könnte aber auch beschliessen, die in der Weltrangliste bestplatzierte Mannschaft unter den nicht qualifizierten Teams nachzunominieren – das wäre Italien. Die Italiener kämpfen ihrerseits ebenfalls noch in den Playoffs um eines der letzten WM-Tickets. Am 26. März kommt es zum Duell gegen Nordirland, der Sieger trifft im «Final» auf den Gewinner der Partie zwischen Wales und Bosnien-Herzegowina.

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Falls sich Iran zurückzieht, könnte es also kompliziert werden – auch für die Nati. Denn die Schweiz trifft in ihrer WM-Gruppe auf den Gewinner des Playoffs A mit Italien und Co. Kriegen die Azzurri das Freilos, würden sie in die Iran-Gruppe mit Belgien, Neuseeland und Ägypten eingeteilt werden. Noch ist vieles unklar. So oder so hängt auch einiges von den Playoff-Ergebnissen in den nächsten Wochen ab.

Die Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko beginnt am 11. Juni und dauert bis zum 19. Juli.