Für Ismael Koné ist die WM vorzeitig beendet. Bild: Kaleb Tatum/AP/dpa

Die schwere Verletzung von Ismael Koné im WM-Spiel von Kanada gegen Katar hat die Menschen bewegt. Nun bedankt sich der Profi für die riesige Anteilnahme.

DPA, Redaktion blue Sport dpa

Nach dem Verletzungsschock und seinem vorzeitigen WM-Aus hat sich Kanadas Mittelfeldspieler Ismael Koné in einer emotionalen Botschaft für die breite Anteilnahme bedankt. «Ich habe eure Liebe und Unterstützung gespürt; ganz ehrlich: vielen herzlichen Dank. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie dankbar ich all jenen bin, die sich gemeldet haben und mich in ihre Gebete einschliessen. Ich danke Gott dafür, denn nicht jeder hat dieses Glück», schrieb der 24-Jährige in einem langen Post bei Instagram.

Koné hatte beim 6:0-Sieg des Co-Gastgebers der WM gegen Katar in Vancouver einen Beinbruch erlitten. Er sei bereits operiert worden und stehe dem Team im weiteren Turnierverlauf nicht mehr zur Verfügung, teilte der kanadische Fussballverband mit.

Profi gibt sich zuversichtlich

Koné will das Team aber weiter nach Kräften unterstützen. «An meine kanadischen Brüder: (...) Ich möchte, dass ihr wisst, dass ich euch von ganzem Herzen liebe und unsere Brüderschaft mir alles bedeutet. Was ihr gestern getan habt, werde ich nie vergessen. Ich bin sehr bald wieder da, und wir werden noch viele weitere gemeinsame Erinnerungen schaffen», schrieb Koné.

Er selbst wolle sich durch die schwere Verletzung nicht entmutigen lassen. «Dieser Kampf ist eine Prüfung für meinen Glauben und für meinen Charakter. Und ehrlich gesagt bin ich bereit dafür, denn ALLAH würde dir niemals eine Herausforderung auferlegen, die du nicht bewältigen kannst – und geprüft zu werden, ist das grösste Geschenk Gottes», erklärte der in der Elfenbeinküste geborene Koné.

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