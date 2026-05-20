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Es bleibt eine komplizierte Beziehung zwischen Alvyn Sanches und dem Schweizer Nationalteam. Im März des letzten Jahres, als der Angreifer als grosser Hoffnungsträger erstmals ins A-Kader eingerückt war, zog sich Sanches bei seinem Debüt einen Kreuzbandriss zu. Dieser zwang ihn zu einer mehr als halbjährigen Pause.

Es folgte der Wechsel von Lausanne-Sport zu den Young Boys und schliesslich das Comeback im letzten Herbst. Bis zum Saisonende kam Sanches auf zehn Tore und sechs Assists. Im März wurde er erneut für die Testspiele des Schweizer Nationalteams aufgeboten, konnte Yakin aber offenbar nicht vollends überzeugen.

Seine Nichtberücksichtigung überrascht auch deshalb, weil Sanches portugiesische und kapverdische Wurzeln hat. Ein Nationenwechsel wäre weiterhin möglich, da der 23-Jährige noch kein Pflichtspiel für die Schweiz bestritten hat.