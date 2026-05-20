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Pressekonferenz Nati-Coach Yakin spricht über WM-Kader – und wieso Sanches, Monteiro oder Sierro fehlen

Syl Battistuzzi

20.5.2026

23 Feldspieler und drei Goalies hat Murat Yakin für die WM nominiert. An einer Medienkonferenz erläutert der Nati-Coach, warum es für Spieler wie Alvyn Sanches, Joël Monteiro oder Vincent Sierro nicht ins Aufgebot reichte.

Redaktion blue Sport

20.05.2026, 10:55

20.05.2026, 12:01

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  • Yakin über Lehren aus dem letzten USA-Trip

    Cool war, dass es durch die Zeitverschiebung weniger Ablenkung aus der Heimat gab.

  • Yakin über grosse Ambitionen

    Wir haben genug Wäsche für das Turnier dabei. Die Vorfreude ist riesig. 

  • Yakin über Okafor

    Wir haben ihn besucht. Das war ein wichtiges Treffen, er war einsichtig und hat sich entschuldigt. Er hat sich bei den Trainings sehr gut integriert und hat gezeigt, dass er offensiv eine Waffe sein kann. Schade, war er zuletzt verletzt.

  • Yakin über Manzambi

    Er hat seit dem 1. Training in den USA gezeigt, was in ihm steckt. Es macht Freude, wie er sich entwickelt hat – und nun sogar im Europa-League-Final steht. Ich habe also eine Option mehr für die Startelfposition. Er ist zudem flexibel einsetzbar, – auf dem Flügel, im Zentrum oder sogar als Neuner. 

  • Yakin über Zeitpunkt der Info an die Spieler

    Es war nicht einfach aufgrund der unterschiedlichen Saisonenden von den Ligen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber ich habe alle persönlich kontaktiert. Dass man nicht alles geheimhalten kann, liegt aber auf der Hand.

  • Yakin über Muheim

    Er hat von sich aus gemeldet, dass er sich verletzte. Aber er hat auch mitgeteilt, dass die Genesung schnell gehen könnte. Deshalb sind wir jetzt happy, ist er dabei. 

  • Yakin über die Telefonate

    So ein Anruf über eine Nicht-Nomination ist immer schwierig. Jeder möchte bei der WM dabei sein. Die nominierten Spieler waren dafür überglücklich. Für einige war das Aufgebot auch überraschend. 

  • Yakin über Fassnacht

    Er bringt Erfahrung mit. Die Statistiken sprechen für ihn –  er weiss, wo das Tor steht und wie Defensivarbeit geht. Einen Torschützenleader zuhause zu lassen, wäre schade gewesen.

  • Yakin über Turnier-Erfahrung

    Katar hat gezeigt, wie wichtig die Breite im Kader ist. Dort bin ich froh gewesen, dass ich viele Spieler zur Verfügung hatte. Teamplayer sind sowieso extrem wichtig.

  • Yakin über Sierro und Monteiro

    Habe mich auf die Top-5-Ligen beschränkt. Ich mag Sierro sehr, aber er hat auch viel Konkurrenz. Monteiro hat sich verletzt, aber Itten hat mit der Boxpräsenz sowieso ein anderes Profil. 

  • 5 Torhüter auf der Liste

    Jeder – auch auf der Pikettliste – hat eine wichtige Rolle.

  • Yakin über Pokal-Prämie

    Der Spielerrat ist dafür zuständig. Ich denke, die Prämiendiskussion wurde bereits im März besprochen.

  • Yakin über Athekame

    Wollten auf verdiente Kräfte setzen. Auf der rechten Seite können neben Widmer auch Jacquez oder Cömert spielen. 

  • Yakin über Amdouni

    Haben ihn im Februar besucht. Er spielt seit zwei Monaten und hatte vier Teileinsätze. Er kennt seine Rolle, ich weiss, wo ich ihn einsetzen kann. Zeki ist zwar noch nicht bei 100 Prozent, aber er ist flexibel einsetzbar und kennt die Systeme.

  • Yakin über Sanches

    Alvyn hatte eine grosse Verletzung letztes Jahr.  Er kam vielleicht dadurch international noch nicht auf das Niveau. Sanches hat grosses Potential. Er hat auf seiner Position viel Konkurrenz mit Manzambi und Amdouni. 

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    Diese 26 Spieler sind bei der WM dabei

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    Sanches fehlt

    Es bleibt eine komplizierte Beziehung zwischen Alvyn Sanches und dem Schweizer Nationalteam. Im März des letzten Jahres, als der Angreifer als grosser Hoffnungsträger erstmals ins A-Kader eingerückt war, zog sich Sanches bei seinem Debüt einen Kreuzbandriss zu. Dieser zwang ihn zu einer mehr als halbjährigen Pause.

    Es folgte der Wechsel von Lausanne-Sport zu den Young Boys und schliesslich das Comeback im letzten Herbst. Bis zum Saisonende kam Sanches auf zehn Tore und sechs Assists. Im März wurde er erneut für die Testspiele des Schweizer Nationalteams aufgeboten, konnte Yakin aber offenbar nicht vollends überzeugen.

    Seine Nichtberücksichtigung überrascht auch deshalb, weil Sanches portugiesische und kapverdische Wurzeln hat. Ein Nationenwechsel wäre weiterhin möglich, da der 23-Jährige noch kein Pflichtspiel für die Schweiz bestritten hat.

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    Amdouni praktisch ohne Spielpraxis

    Neben Sanches müssen auch Joël Monteiro und Vincent Sierro mit einem Platz auf der Pikettliste vorliebnehmen. Ein bitteres Los für Sierro, der seit März 2024 praktisch durchgehend zur Schweizer Nationalmannschaft gehörte. Seit seinem Wechsel in die saudi-arabische Liga wurde der Mittelfeldstratege jedoch kaum mehr eingesetzt. Ihm ist wohl die grosse Konkurrenz auf seiner Position zum Verhängnis geworden.

    Monteiro dürfte derweil eine Art Déjà-vu erleben: 2024 wurde er im Eilverfahren eingebürgert, schaffte dann den letzten Cut für das EM-Kader aber nicht. Seither kam der Angreifer zu sieben Einsätzen. So auch im März, als er im Testspiel gegen Deutschland seinen zweiten Treffer im Nationalteam erzielte und ein Sonderlob von Yakin erhielt. Am Ende gab der Nationaltrainer aber anderen Offensivkräften den Vorzug.

    So kommen Cedric Itten, Zeki Amdouni und Christian Fassnacht zum Handkuss. Der 32-jährige Fassnacht wurde im vergangenen Herbst erstmals seit zweieinhalb Jahren wieder ins Nationalteam aufgeboten. Als Torschützenkönig der Super League sammelte er Argumente für ein WM-Aufgebot. Auch Itten machte mit seinen 15 Treffern in der 2. Bundesliga auf sich aufmerksam. Amdouni dagegen hat diese Saison verletzungsbedingt fast komplett verpasst. Er darf wohl auch aufgrund seiner bisherigen Leistungen im Nationalteam an die WM mitreisen.

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    Wieder kein Widmer-Backup

    Etwas überraschend ist auch, dass Yakin neben Silvan Widmer wiederum keinen zweiten gelernten Rechtsverteidiger aufbietet. Ein Entscheid, der vor vier Jahren bei der WM in Katar für Kritik sorgte, als Widmer für den Achtelfinal gegen Portugal ausfiel und die Schweiz 1:6 unterging.

    Yakin hatte zuletzt argumentiert, dass auch Luca Jaquez und Eray Cömert auf dieser Position spielen könnten. In ihren Klubs werden sie allerdings als Innenverteidiger eingesetzt. Eine Option ist wohl auch Denis Zakaria, der im Frühling im Testspiel gegen Deutschland auf der rechten Abwehrseite eingesetzt wurde.

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    16.04.2026

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