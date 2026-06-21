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Gerüchte um Bayern, Real und ManUtd Nati-Direktor Tami: «Manzambi ist bereit für einen Top-Klub»

Linus Hämmerli

21.6.2026

Nati-Direktor Tami schwärmt: «Manzambi ist bereit für einen Top-Klub»

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20.06.2026

Johan Manzambi spielt an der WM gross auf. Gegen Bosnien lässt der 20-jährige Schweizer als Joker seine Klasse aufblitzen und erzielt einen Doppelpack. Im «Heimspiel bei der Nati» spricht Pierluigi Tami über die Zukunft des jungen Genfers.

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Linus Hämmerli, Julian Barnard, Ronja Zeller

21.06.2026, 11:45

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Johan Manzambi wechselte im Alter von 17 Jahren von der Servette-Jugend in den Nachwuchs des SC Freiburg.
  • Bei den Breisgauern ist der Mittelfeldspieler mittlerweile eine feste Grösse.
  • Mit seinen Leistungen in der Bundesliga und an der WM macht der 20-Jährige auf sich aufmerksam. Nati-Direktor Pierluigi Tami ist sich sicher: «Er ist bereit für den nächsten Schritt.»
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Er ist der nächste Stern am Schweizer Fussballhimmel: Johan Manzambi. Der 20-jährige Genfer gab in der abgelaufenen Saison in der Bundesliga seine Visitenkarte ab, nun verzückt er bei der WM die Fans auf der grössten Fussballbühne der Welt.

Nati-Noten gegen Bosnien. Glatte 6 für Manzambi und Vargas – zwei Schweizer ungenügend

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Fussball-Legenden verneigen sich vor Manzambi. «Einer, den sich die Bayern mal genauer anschauen sollten!»

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Nicht nur die Fans haben Freude am 20-jährigen Genfer, auch einige Top-Klubs werden sich den Namen Manzambi ganz oben auf der Einkaufsliste eintragen. «Einer für die Bayern», sagte beispielsweise Thomas Müller nach dem magistralen Joker-Auftritt Manzambis gegen Bosnien. Auch einige Top-Klubs aus der Premier League wie Manchester United und sogar Real Madrid sollen schon ein Auge auf den Nati-Youngster geworfen haben.

Marktwert ist explodiert

Manzambis Marktwert explodierte in den vergangenen zwölf Monaten. Dieser liegt zurzeit bei geschätzten 50 Millionen Euro (Juni 2025 noch bei 8 Millionen Euro) und dürfte nach der WM noch weiter steigen. 

Beim SC Freiburg hat der Mittelfeldspieler noch Vertrag bis Sommer 2030, im Breisgau werden entsprechend bald die Kassen klingeln. Wann ein Transfer von Manzambi ansteht, ist noch unklar. Nati-Direktor Pierluigi Tami ist sich sicher: «Er ist bereit für den nächsten Schritt.» Manzambis Selbstvertrauen sei «unglaublich», er könne auf verschiedenen Positionen spielen und sei laufstark und präsent auf dem Platz.

Tami: «Er muss keine Angst vor der Konkurrenz haben»

Tami führt fort: «Der grösste Unterschied bei den grossen Klubs ist die Konkurrenz – und davor muss er keine Angst haben.» blue Sport Chefredaktor Andreas Böni sagt zur Personalie Manzambi: «Es wird sehr interessant, was er im Sommer machen wird.» Für Böni stellt sich die Frage, ob sein nächster Schritt ein absoluter Top-Klub oder ein «Zwischenschritt wie Aston Villa oder Borussia Dortmund» sein wird.

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Nati-Direktor Tami unterstreicht die Wichtigkeit, dass sich Manzambi während der WM keine Gedanken über die Zukunft zu machen hat. «Viele grosse Türen werden offen sein, wenn er weiterhin so abliefert. Wichtig ist jetzt, dass er fokussiert bleibt und dieser Manzambi bleibt, den wir in den letzten Monaten kennengelernt haben.»

Die ganze Sendung im Video

Pierluigi Tami verteidigt Xhaka und rät Manzambi: «Bleib, wie du bist!»

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Der Sieg gegen Bosnien sorgt für Erleichterung, wirft aber auch Fragen auf. Nati-Direktor Pierluigi Tami verteidigt die Xhaka-Kritik nach dem Katar-Spiel, bremst den Hype um Matchwinner Manzambi und blickt voraus auf den nächsten Gegner Kanada.

20.06.2026

«Heimspiel» gibt es auch als Podcast

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