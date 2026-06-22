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Geht er zu Real oder Bayern München? Nati-Juwel Manzambi wechselt den Berater

von Andreas Böni und Michael Wegmann aus San Diego

22.6.2026

Jubelt Nati-Juwel Johan Manzambi bald auch im Dress eines Grossklubs?
Jubelt Nati-Juwel Johan Manzambi bald auch im Dress eines Grossklubs?
sda

Die Transfer-Gerüchte jagen sich, halb Europa ist hinter Nati-Juwel Johan Manzambi (20) her. Der Mittelfeldspieler, der mit zwei Toren gegen Bosnien glänzte, dürfte der neue Schweizer Rekord-Transfer werden. Nun hat er die Berater-Agentur gewechselt.

,

von Andreas Böni und Michael Wegmann aus San Diego

22.06.2026, 11:35

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Johan Manzambi begeistert an der Weltmeisterschaft mit der Schweizer Nati.
  • Der heiss umworbene Mittelfeldspieler des SC Freiburg könnte in diesem Sommer für eine Mega-Summe den Verein wechseln.
  • Zumindest die Berater-Agentur hat der 20-Jährige bereits getauscht. Er wird nun von der internationalen Agentur «The Team» vertreten.
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Johan Manzambi verzückt die Fussball-Welt. Erst mit einer Hammer-Saison beim SC Freiburg, mit dem er sensationell den Europa-League-Final erreichte. Und nun auch in der Nati, wo er nach seiner Einwechslung sofort zwei Tore gegen Bosnien-Herzegowina (4:1) schoss.

Die grosse Frage: Kann der international gesehen kleine SC Freiburg den Shootingstar halten? Manzambi, der 2023 mit 17 Jahren zu Freiburg wechselte, hat dort einen Vertrag bis 2030. Sein Marktwert liegt bei 50 Millionen Euro, Tendenz klar steigend.

Realistisch sind derzeit wohl eher 60 bis 70 Millionen. Der Grund: Viele Klubs investieren gerne in junge Spieler, fragen sich oft: Wie könnte der Wiederverkaufswert eines Spielers in zwei Jahren sein? Daher sind 20-Jährige weit begehrter als Spieler in den 30ern.

Manzambi selbst sagt, vor dem Turnier auf die Gerüchte angesprochen, bei blue Sport: «Vielleicht bleibe ich auch hier, ich weiss es ehrlich noch nicht.»

Gerüchte um Wechsel zu Real Madrid

Klar ist: Auch die internationalen Experten überschlagen sich. So sagte Bayern-Legende Thomas Müller bei Magenta: «Manzambi ist ein guter Spieler. Ich habe ihn schon länger auf der Liste. Wir spielen ja das Fussball-Managerspiel Kickbase und als ich ihn in der ersten Saisonhälfte in meinen Reihen hatte, hat er gut für mich gepunktet. Das ist für mich einer, den sich auch der FC Bayern mal genauer anschauen sollte.»

Fussball-Legenden verneigen sich vor Manzambi. «Einer, den sich die Bayern mal genauer anschauen sollten!»

Fussball-Legenden verneigen sich vor Manzambi«Einer, den sich die Bayern mal genauer anschauen sollten!»

Tun sie natürlich längst, so ziemlich alle Top-Klubs. Gerüchte gibt es auch um Real Madrid. Die Gretchen-Frage wird sein, ob er einen Zwischenschritt wie Borussia Dortmund oder Aston Villa in Betracht ziehen sollte.

Nati-Direktor Pierluigi Tami sagt bei blue Sport: «Er ist bereit für den nächsten Schritt.» Manzambis Selbstvertrauen sei «unglaublich», er könne auf verschiedenen Positionen spielen und sei laufstark und präsent auf dem Platz.

Nati-Direktor Tami schwärmt: «Manzambi ist bereit für einen Top-Klub»

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Tami führt fort: «Der grösste Unterschied bei den grossen Klubs ist die Konkurrenz – und davor muss er keine Angst haben.»

Neue Agentur, neues Glück?

Kommt hinzu, dass Manzambi seine Berater-Agentur gewechselt hat. War er vorher bei der Schweizer Agentur «Gold Kick», ist er nun bei «The Team» (früher Wasserman). Diese ist eine international tätige, grosse Agentur aus Los Angeles mit Klienten wie Federico Valverde von Real Madrid oder Donyell Malen von der AS Roma. 

Es wird ein heisser Sommer für Manzambi – und auch für seine Agenten.

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