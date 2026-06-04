Dominique Herr: «Spiel gegen Rumänien war eines der besten einer Schweizer Nati»﻿ 02.06.2026

Die Nati-Legenden Adrian Knup und Dominique Herr blicken im Fussballtalk «Heimspiel» zurück auf die WM 1994 und das unvergessene 4:1 gegen Rumänien.

Heimspiel als Podcast

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Schweiz schlägt Rumänien an der WM 1994 mit 4:1 und sichert sich damit das Achtelfinal-Ticket.

Mit dabei waren damals auch Verteidiger Dominique Herr und Stürmer Adrian Knup. Die beiden erinnern sich zurück an das Spiel vor 32 Jahren und sagen heute: «Das war damals schon moderner Fussball.» Mehr anzeigen

blue Sport blickt in der Talksendung «Heimspiel» auf die WM 1994 zurück. Dabei dürfen Erinnerungen an den grandiosen 4:1-Sieg gegen Rumänien natürlich nicht fehlen. Der damalige Innenverteidiger Dominique Herr erinnert sich: «Das war der Höhepunkt für uns, weil wir danach gewusst haben, dass wir qualifiziert sind. Der Match ist noch heute einer der besten und schönsten von einer Schweizer Nationalmannschaft. Wir haben damals einen perfekten Match gemacht.»

Adrian Knup, damals Doppeltorschütze gegen Rumänien, schliesst gleich an mit einer Anekdote: Man sei 25 Jahre nach dem Spiel eingeladen worden, um die Partie als Mannschaft nochmals zu schauen. Und man sage ja immer, der Fussball, der vor 20 bis 30 Jahren gespielt wurde, da habe man ja nicht zuschauen können: «Und wir selbst sagen das zum Teil ja auch, es ist ja ein wahnsinniger Unterschied vom Tempo her.»

Dann habe man dieses Spiel nochmals geschaut und dann habe Alain Geiger auf einmal gesagt: «Was wir da gespielt haben, das war moderner Fussball. Schaut mal, wie wir gepresst haben vorne. Schaut mal das Tempo und wie wir als Mannschaft funktioniert haben mit den Distanzen. Das wird ja heute auch gespielt.»

Die Schweizer Gala gegen Rumänien an der WM 1994 02.06.2026

Es sei deshalb gar nicht so verwegen gewesen, was man damals gemacht habe: «Das wurde mir erst dort so richtig bewusst. Weil ich persönlich das Spiel danach ja nie mehr geschaut habe. Und das Vergleichen, wie es heute ist, das hat mir ziemlich imponiert.»

Herr ergänzt: «Wir waren wirklich alle überrascht, dass wir damals so gepresst haben und so modernen Fussball gespielt haben. Wir haben erwartet, du siehst ein altes Mätschli, wo wir ein bisschen den Ball hin- und hergeschoben haben, aber nein, so war es nicht.»

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