Glatte 6 für Manzambi und Vargas – zwei Schweizer ungenügend

Die Schweiz muss sich in einem umkämpften Spiel gegen Bosnien lange gedulden. Die Einwechslungen von Vargas und Manzambi bringen am Ende aber doch noch den 4:1-Sieg. Die Nati-Spieler in der Einzelkritik.
Tor
Gregor Kobel
Hat kaum etwas zu tun. Wenn er mal gefordert ist, ist er da. Beim Gegentor in der Nachspielzeit könnte die Faustabwehr besser sein.
Verteidigung
Silvan Widmer
Rückt für Zakaria in die Startelf, kann seine Chance aber nicht wirklich nutzen. Mal trifft er den Ball nicht, dann kommt eine Flanke zu weit und auch defensiv hat er ein wenig Mühe. Immerhin steht hinten noch die Null, als Widmer in der Schlussphase ausgewechselt wird.
Verteidigung
Manuel Akanji
Viel besser als noch gegen Katar, aber wieder sind ein, zwei Wackler drin. Dzeko sieht gegen ihn kaum Land.
Verteidigung
Nico Elvedi
Bleibt ruhig, wenn es mal hektisch wird. Gewinnt gefühlt jeden Zweikampf.
Verteidigung
Ricardo Rodriguez
Solider Auftritt des Linksverteidigers. Darf sich aber noch etwas mehr in die Offensive trauen. Viele Ballkontakte, ein, zwei Unachtsamkeiten.
Mittelfeld
Granit Xhaka
Viel spielbestimmender als noch gegen Katar. Erarbeitet viele gute Vorstösse der Schweizer mit seinen cleveren Zuspielen. Trifft kurz vor Schluss noch per Penalty zum 4:1. Ein sackstarker Auftritt vom Captain, der nach dem Katar-Spiel in die Kritik geriet.
Mittelfeld
Remo Freuler
Als es zum ersten Mal hinten richtig brenzlig wird, ist Freuler mit einer starken Grätsche zur Stelle. Kurbelt das Schweizer Spiel im Mittelfeld mit immensem Laufpensum an.
Mittelfeld
Michel Aebischer
Läuft viel, aber ist weniger auffällig als noch gegen Katar. Nach einem haarsträubenden Fehlpass kurz vor der Pause wird es brenzlig. Nach seiner Auswechslung nimmt das Schweizer Spiel Fahrt auf.
Mittelfeld
Fabian Rieder
Rückt für Vargas in die Startelf. Eine gute Balleroberung hier, ein schöner Pass da, aber für den genialen Moment kann er nicht sorgen. Nicht seine beste Partie.
Sturm
Breel Embolo
Komplett abgemeldet in der 1. Halbzeit. Nach dem Seitenwechsel dann viel besser. Holt in der Schlussphase einen Platzverweis heraus und liefert den Assist zum 2:0.
Sturm
Dan Ndoye
Eigentlich ein Aktivposten. Immer wieder wird er lanciert. Ndoye versucht viel, bleibt aber unglücklich. Das Wort Ineffizienz wird ihn wohl auch im Schlaf noch verfolgen. Die beste Aktion ist sein spektakulärer Fallrückzieher, wegen Abseits hätte der aber nicht gezählt.
Eingewechselte Spieler
Ab 72. Minute für Rieder
Johan Manzambi
Kaum steht er auf dem Platz, erlöst der Youngster die Schweiz mit einer kaltblütigen Direktabnahme im Strafraum. Steht mit seiner Balleroberung selbst am Ursprung des Treffers. Trifft dann gleich nochmals. Zu Recht zum «Player of the Match» gewählt.
Ab 72. Minute für Ndoye
Ruben Vargas
Sitzt für einmal zuerst auf der Bank. Vielleicht hat es das gebraucht, denn als er dann auf den Platz kommt, läuft Vargas richtig heiss. Ein Tor eingeleitet, ein Assist und eines selber erzielt. Was für eine Ausbeute!
Ab 72. Minute für Aebischer
Djibril Sow
Er kommt gemeinsam mit Manzambi und Vargas in die Partie. Für die ganz grossen Schlagzeilen sorgen die anderen beiden, doch auch Sow ist noch an einem Treffer beteiligt: Beim 4:1 holt er den Penalty heraus.
Ab 86. Minute für Widmer
Luca Jaquez
Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.
Ab 89. Minute für Embolo
Cedric Itten
Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.