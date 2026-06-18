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Nati-Noten gegen Bosnien Glatte 6 für Manzambi und Vargas – zwei Schweizer ungenügend

Jan Arnet und Michael Wegmann, Los Angeles

18.6.2026

Johan Manzambi ist der überragende Mann für die Schweiz gegen Bosnien.
Johan Manzambi ist der überragende Mann für die Schweiz gegen Bosnien.
Keystone

Die Schweiz muss sich in einem umkämpften Spiel gegen Bosnien lange gedulden. Die Einwechslungen von Vargas und Manzambi bringen am Ende aber doch noch den 4:1-Sieg. Die Nati-Spieler in der Einzelkritik.

,

Jan Arnet und Michael Wegmann, Los Angeles

18.06.2026, 23:16

18.06.2026, 23:35

Gregor Kobel, Torhueter des Schweizer Fussball Nationalteams der Männer, fotografiert am 11. November 2025 in Lausanne. (SFV/KEYSTONE/Cyril Zingaro)
Note:  4

Tor

Gregor Kobel

Hat kaum etwas zu tun. Wenn er mal gefordert ist, ist er da. Beim Gegentor in der Nachspielzeit könnte die Faustabwehr besser sein.

Silvan Widmer, Spieler des Schweizer Fussball Nationalteams der Männer, fotografiert am 11. November 2025 in Lausanne. (SFV/KEYSTONE/Cyril Zingaro)
Note:  4

Verteidigung

Silvan Widmer

Rückt für Zakaria in die Startelf, kann seine Chance aber nicht wirklich nutzen. Mal trifft er den Ball nicht, dann kommt eine Flanke zu weit und auch defensiv hat er ein wenig Mühe. Immerhin steht hinten noch die Null, als Widmer in der Schlussphase ausgewechselt wird.

Manuel Akanji, Spieler des Schweizer Fussball Nationalteams der Männer, fotografiert am 11. November 2025 in Lausanne. (SFV/KEYSTONE/Cyril Zingaro)
Note:  4.5

Verteidigung

Manuel Akanji

Viel besser als noch gegen Katar, aber wieder sind ein, zwei Wackler drin. Dzeko sieht gegen ihn kaum Land.

Nico Elvedi, Spieler des Schweizer Fussball Nationalteams der Männer, fotografiert am 11. November 2025 in Lausanne. (SFV/KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi)
Note:  4.5

Verteidigung

Nico Elvedi

Bleibt ruhig, wenn es mal hektisch wird. Gewinnt gefühlt jeden Zweikampf.

Ricardo Rodriguez, Spieler des Schweizer Fussball Nationalteams der Männer, fotografiert am 11. November 2025 in Lausanne. (SFV/KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi)
Note:  4

Verteidigung

Ricardo Rodriguez

Solider Auftritt des Linksverteidigers. Darf sich aber noch etwas mehr in die Offensive trauen. Viele Ballkontakte, ein, zwei Unachtsamkeiten. 

Granit Xhaka, Spieler des Schweizer Fussball Nationalteams der Männer, fotografiert am 11. November 2025 in Lausanne. (SFV/KEYSTONE/Cyril Zingaro)
Note:  5.5

Mittelfeld

Granit Xhaka

Viel spielbestimmender als noch gegen Katar. Erarbeitet viele gute Vorstösse der Schweizer mit seinen cleveren Zuspielen. Trifft kurz vor Schluss noch per Penalty zum 4:1. Ein sackstarker Auftritt vom Captain, der nach dem Katar-Spiel in die Kritik geriet.

Portrait von Remo Freuler, Spieler des Schweizer Fussball Nationalteams, fotografiert am 29. Maerz 2026 in Basel. (SFV/KEYSTONE Christian Beutler)
Note:  5

Mittelfeld

Remo Freuler

Als es zum ersten Mal hinten richtig brenzlig wird, ist Freuler mit einer starken Grätsche zur Stelle. Kurbelt das Schweizer Spiel im Mittelfeld mit immensem Laufpensum an.

Michel Aebischer, Spieler des Schweizer Fussball Nationalteams der Männer, fotografiert am 11. November 2025 in Lausanne. (SFV/KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi)
Note:  3.5

Mittelfeld

Michel Aebischer

Läuft viel, aber ist weniger auffällig als noch gegen Katar. Nach einem haarsträubenden Fehlpass kurz vor der Pause wird es brenzlig. Nach seiner Auswechslung nimmt das Schweizer Spiel Fahrt auf.

Fabian Rieder, Spieler des Schweizer Fussball Nationalteams der Männer, fotografiert am 11. November 2025 in Lausanne. (SFV/KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi)
Note:  3.5

Mittelfeld

Fabian Rieder

Rückt für Vargas in die Startelf. Eine gute Balleroberung hier, ein schöner Pass da, aber für den genialen Moment kann er nicht sorgen. Nicht seine beste Partie. 

Breel Embolo, Spieler des Schweizer Fussball Nationalteams der Männer, fotografiert am 11. November 2025 in Lausanne. (SFV/KEYSTONE/Cyril Zingaro)
Note:  4.5

Sturm

Breel Embolo

Komplett abgemeldet in der 1. Halbzeit. Nach dem Seitenwechsel dann viel besser. Holt in der Schlussphase einen Platzverweis heraus und liefert den Assist zum 2:0. 

Dan Ndoye, Spieler des Schweizer Fussball Nationalteams der Männer, fotografiert am 11. November 2025 in Lausanne. (SFV/KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi)
Note:  4

Sturm

Dan Ndoye

Eigentlich ein Aktivposten. Immer wieder wird er lanciert. Ndoye versucht viel, bleibt aber unglücklich. Das Wort Ineffizienz wird ihn wohl auch im Schlaf noch verfolgen. Die beste Aktion ist sein spektakulärer Fallrückzieher, wegen Abseits hätte der aber nicht gezählt. 

Eingewechselte Spieler

Johan Manzambi, Spieler des Schweizer Fussball Nationalteams der Männer, fotografiert am 11. November 2025 in Lausanne. (SFV/KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi)
Note:  6

Ab 72. Minute für Rieder

Johan Manzambi

Kaum steht er auf dem Platz, erlöst der Youngster die Schweiz mit einer kaltblütigen Direktabnahme im Strafraum. Steht mit seiner Balleroberung selbst am Ursprung des Treffers. Trifft dann gleich nochmals. Zu Recht zum «Player of the Match» gewählt.  

Ruben Vargas, Spieler des Schweizer Fussball Nationalteams der Männer, fotografiert am 11. November 2025 in Lausanne. (SFV/KEYSTONE/Cyril Zingaro)
Note:  6

Ab 72. Minute für Ndoye

Ruben Vargas

Sitzt für einmal zuerst auf der Bank. Vielleicht hat es das gebraucht, denn als er dann auf den Platz kommt, läuft Vargas richtig heiss. Ein Tor eingeleitet, ein Assist und eines selber erzielt. Was für eine Ausbeute!

Djibril Sow, Spieler des Schweizer Fussball Nationalteams der Männer, fotografiert am 11. November 2025 in Lausanne. (SFV/KEYSTONE/Cyril Zingaro)
Note:  5

Ab 72. Minute für Aebischer

Djibril Sow

Er kommt gemeinsam mit Manzambi und Vargas in die Partie. Für die ganz grossen Schlagzeilen sorgen die anderen beiden, doch auch Sow ist noch an einem Treffer beteiligt: Beim 4:1 holt er den Penalty heraus.

Luca Jaquez, Spieler des Schweizer Fussball Nationalteams der Männer, fotografiert am 11. November 2025 in Lausanne. (SFV/KEYSTONE/Cyril Zingaro)
Note: 

Ab 86. Minute für Widmer

Luca Jaquez

Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

Cedric Itten, Spieler des Schweizer Fussball Nationalteams der Männer, fotografiert am 11. November 2025 in Lausanne. (SFV/KEYSTONE/Cyril Zingaro)
Note: 

Ab 89. Minute für Embolo

Cedric Itten

Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

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