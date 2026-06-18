Glatte 6 für Manzambi und Vargas – zwei Schweizer ungenügend

Johan Manzambi ist der überragende Mann für die Schweiz gegen Bosnien. Keystone

Die Schweiz muss sich in einem umkämpften Spiel gegen Bosnien lange gedulden. Die Einwechslungen von Vargas und Manzambi bringen am Ende aber doch noch den 4:1-Sieg. Die Nati-Spieler in der Einzelkritik.

Note: 4 Tor Gregor Kobel

Hat kaum etwas zu tun. Wenn er mal gefordert ist, ist er da. Beim Gegentor in der Nachspielzeit könnte die Faustabwehr besser sein.

Note: 4 Verteidigung Silvan Widmer

Rückt für Zakaria in die Startelf, kann seine Chance aber nicht wirklich nutzen. Mal trifft er den Ball nicht, dann kommt eine Flanke zu weit und auch defensiv hat er ein wenig Mühe. Immerhin steht hinten noch die Null, als Widmer in der Schlussphase ausgewechselt wird.

Note: 4.5 Verteidigung Manuel Akanji

Viel besser als noch gegen Katar, aber wieder sind ein, zwei Wackler drin. Dzeko sieht gegen ihn kaum Land.

Note: 4.5 Verteidigung Nico Elvedi

Bleibt ruhig, wenn es mal hektisch wird. Gewinnt gefühlt jeden Zweikampf.

Note: 4 Verteidigung Ricardo Rodriguez

Solider Auftritt des Linksverteidigers. Darf sich aber noch etwas mehr in die Offensive trauen. Viele Ballkontakte, ein, zwei Unachtsamkeiten.

Note: 5.5 Mittelfeld Granit Xhaka

Viel spielbestimmender als noch gegen Katar. Erarbeitet viele gute Vorstösse der Schweizer mit seinen cleveren Zuspielen. Trifft kurz vor Schluss noch per Penalty zum 4:1. Ein sackstarker Auftritt vom Captain, der nach dem Katar-Spiel in die Kritik geriet.

Note: 5 Mittelfeld Remo Freuler

Als es zum ersten Mal hinten richtig brenzlig wird, ist Freuler mit einer starken Grätsche zur Stelle. Kurbelt das Schweizer Spiel im Mittelfeld mit immensem Laufpensum an.

Note: 3.5 Mittelfeld Michel Aebischer

Läuft viel, aber ist weniger auffällig als noch gegen Katar. Nach einem haarsträubenden Fehlpass kurz vor der Pause wird es brenzlig. Nach seiner Auswechslung nimmt das Schweizer Spiel Fahrt auf.

Note: 3.5 Mittelfeld Fabian Rieder

Rückt für Vargas in die Startelf. Eine gute Balleroberung hier, ein schöner Pass da, aber für den genialen Moment kann er nicht sorgen. Nicht seine beste Partie.

Note: 4.5 Sturm Breel Embolo

Komplett abgemeldet in der 1. Halbzeit. Nach dem Seitenwechsel dann viel besser. Holt in der Schlussphase einen Platzverweis heraus und liefert den Assist zum 2:0.

Note: 4 Sturm Dan Ndoye

Eigentlich ein Aktivposten. Immer wieder wird er lanciert. Ndoye versucht viel, bleibt aber unglücklich. Das Wort Ineffizienz wird ihn wohl auch im Schlaf noch verfolgen. Die beste Aktion ist sein spektakulärer Fallrückzieher, wegen Abseits hätte der aber nicht gezählt.

Eingewechselte Spieler

Note: 6 Ab 72. Minute für Rieder Johan Manzambi

Kaum steht er auf dem Platz, erlöst der Youngster die Schweiz mit einer kaltblütigen Direktabnahme im Strafraum. Steht mit seiner Balleroberung selbst am Ursprung des Treffers. Trifft dann gleich nochmals. Zu Recht zum «Player of the Match» gewählt.

Note: 6 Ab 72. Minute für Ndoye Ruben Vargas

Sitzt für einmal zuerst auf der Bank. Vielleicht hat es das gebraucht, denn als er dann auf den Platz kommt, läuft Vargas richtig heiss. Ein Tor eingeleitet, ein Assist und eines selber erzielt. Was für eine Ausbeute!

Note: 5 Ab 72. Minute für Aebischer Djibril Sow

Er kommt gemeinsam mit Manzambi und Vargas in die Partie. Für die ganz grossen Schlagzeilen sorgen die anderen beiden, doch auch Sow ist noch an einem Treffer beteiligt: Beim 4:1 holt er den Penalty heraus.

Note: – Ab 86. Minute für Widmer Luca Jaquez

Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

Note: – Ab 89. Minute für Embolo Cedric Itten

Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.