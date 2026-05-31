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Nati-Noten gegen Jordanien 45 starke Minuten der Schweiz, dann beginnt Yakins Wechsel-Orgie

Jan Arnet

31.5.2026

«Auch das Gewitter bringt die Nati nicht aus dem Konzept»

«Auch das Gewitter bringt die Nati nicht aus dem Konzept»

31.05.2026

13'380 Zuschauer in St.Gallen sehen eine starke erste Halbzeit der Schweiz im WM-Test gegen Jordanien. Zur Pause wechselt Murat Yakin dann sechsmal und ingesamt elfmal, was dem Spiel einen Knick gibt. Am Ende gewinnt die Schweiz aber souverän 4:1. Die Nati-Spieler in der Einzelkritik.

,

Jan Arnet, Evita Rauber

31.05.2026, 19:24

Note:  5

Tor

Yvon Mvogo

Er besteht alle Prüfungen mit Bravour und zeigt einmal mehr: Bei einem Kobel-Ausfall wäre auf Mvogo Verlass. Zur Pause bleibt er draussen.

Note:  4.5

Verteidigung

Denis Zakaria

Zakaria als Rechtsverteidiger in einer Dreierabwehr? Das funktioniert! Der gelernte Mittelfeldspieler zeigt eine nahezu fehlerfreie erste Halbzeit, danach wird er ausgewechselt.

Note:  4.5

Verteidigung

Manuel Akanji

Beim allersten Angriff der Jordanier lässt er sich etwas einfach überlaufen, danach sehen die gegnerischen Angreifer aber kein Land mehr gegen den Inter-Verteidiger – bis zum Gegentor kurz nach der Pause. Akanji will vorne pressen und fehlt dann hinten, als der lange Ball kommt. Er erklärt nach dem Spiel, was in dieser Szene nicht ganz gepasst hat:

Akanji: «Es war noch nicht perfekt, wir müssen am 13. Juni bereit sein»

Akanji: «Es war noch nicht perfekt, wir müssen am 13. Juni bereit sein»

31.05.2026

Note:  5

Verteidigung

Nico Elvedi

Er gewinnt gefühlt jeden Zweikampf, so richtig gefordert wird er aber auch nicht. Wird zur Pause ausgewechselt.

Portrait von Johan Manzambi, Spieler des Schweizer Fussball Nationalteams, fotografiert am 2. September 2025 in Horben, Deutschland. (SFV/KEYSTONE/Georgios Kefalas)
Note:  5

Mittelfeld

Johan Manzambi

Er betreibt ordentlich Werbung in eigener Sache, ist überall auf dem Platz anzutreffen und kreiert mehrere Torchancen der Schweiz. In der 23. Minute kommt er dem Torerfolg mit seinem Pfostenknaller selbst ganz nahe. Zur Pause wird er ausgetauscht.

Note:  4.5

Mittelfeld

Remo Freuler

Wie gewohnt lauf- und zweikampfstark. Holt den Penalty zum 1:0 heraus, ansonsten aber unauffällig. Hat nach der ersten Halbzeit Feierabend.

Note:  4.5

Mittelfeld

Granit Xhaka

Sein Knaller aus 20 Metern in der 19. Minute zischt knapp übers Tor. Er iIst der gewohnte Taktgeber im Schweizer Team. Eine Unachtsamkeit schleicht sich ein, als er beim Rückspass auf Mvogo den Gegenspieler nicht sieht. Xhaka hat Glück, dass Mvogo pariert und bedankt sich sogleich beim Keeper. Der zweite Penalty ist dann Chefsache: Xhaka lässt dem Goalie keine Chance.

Note:  5

Mittelfeld

Michel Aebischer

Er darf wieder einmal als linker Mittelfeldspieler ran. Was für eine Aktion vor dem 2:0! Nach einem Abstoss zieht er nach innen, nimmt den Ball direkt mit und lanciert Ndoye mit einem Traumpass. In der zweiten Halbzeit vergibt er selbst noch eine Riesenchance.

Aebischer: «Sowas wie heute ist mir noch die passiert»

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31.05.2026

Note:  5

Sturm

Dan Ndoye

Mit einer starken Einzelaktion erarbeitet er sich gleich selbst die erste Torchance der Nati, schiesst dann aber aus guter Position neben das Tor. Besser macht er es in der 33. Minute, als er vor dem Tor cool bleibt und das 2:0 erzielt. Ist ein stetiger Gefahrenherd.

Note:  5

Sturm

Breel Embolo

Stark, wie er mal für mal die Mitspieler in Szene setzt. Als der Schiedsrichter nach VAR-Intervention nach 26 Minuten auf Penalty entscheidet, schnappt er sich den Ball und verwandelt sicher. Kurz vor dem Halbzeitpfiff holt er den zweiten Elfer heraus, überlässt dann aber Xhaka die Ausführung. Nach der Pause bereitet Embolo zunächst eine weitere Top-Chance für Fassnacht vor, bevor er völlig freistehend und kläglich seine nächste dicke Chance liegen lässt. Trotzdem ein starker Auftritt von Embolo.

Embolo: «Ich war schon unter der Dusche, als das Spiel weiterlief»

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31.05.2026

Note:  4.5

Sturm

Ruben Vargas

Viel geht in der Startphase über seine linke Seite. Stürmt nach 12 Minuten alleine auf den Jordanien-Goalie zu, bringt den Ball aber nicht im Netz unter. Das Glück hat er nicht immer auf seiner Seite, zur Pause wird er ausgewechselt.

Eingewechselte Spieler

Marvin Keller, Torhueter des Schweizer Fussball Nationalteams der Männer, fotografiert am 11. November 2025 in Lausanne. (SFV/KEYSTONE/Cyril Zingaro)
Note:  4

Ab 46. Minute für Mvogo

Marvin Keller

Der YB-Goalie kommt zu seinem Nati-Debüt. Bitter: Sechs Minuten nach Wiederanpfiff kriegt er schon sein erstes Gegentor. Gegen den platzierten Schuss von Odeh Fakhoury gibt es aber kaum etwas zu halten für Keller. Gross auszeichnen kann er sich in der Folge nicht mehr.

Note:  4

Ab 46. Minute für Manzambi

Silvan Widmer

Sieht beim Gegentor nicht gut aus, weil er sich abdreht, statt sich in die Schussbahn zu stellen. Sein gewohnter Offensivdrang kommt nur selten zur Erscheinung.

Note:  4

Ab 46. Minute für Elvedi

Ricardo Rodriguez

Beim langen Ball, der zum Gegentor führt, verschätzt sich Rodriguez und findet dann nicht mehr in den Zweikampf. Ihm alleine die Schuld zu geben, wäre aber auch falsch. Danach spielt er solid, ohne auf- oder abzufallen.

Portrait von Luca Jaquez des Schweizer Fussball Nationalteams, fotografiert am 6. Oktober 2025 in St. Gallen. (SFV/KEYSTONE/Gian Ehrenzeller)
Note:  4

Ab 46. Minute für Zakaria 

Luca Jaquez

Sein Einsatz stand Anfang Woche noch auf der Kippe, nachdem er sich im DFB-Pokalfinale noch verletzt hatte. Einige Flüchtigkeitsfehler schleichen sich ein.

Ardon Jashari, Spieler, des Schweizer Fussball Nationalteams, fotografiert am 28. Mai 2024 in St. Gallen. (SFV/KEYSTONE/Gaetan Bally)
Note:  5

Ab 46. Minute für Freuler

Ardon Jashari

Nach Xhakas Auswechslung ist er der Chef im Mittelfeld. Mit einem Zuckerpass aus dem Fussgelenk bereitet er die Mega-Chance von Aebischer vor und hat dann am 4:1 seine Füsse im Spiel.

Christian Fassnacht, Spieler des Schweizer Fussball Nationalteams der Männer, fotografiert am 11. November 2025 in Lausanne. (SFV/KEYSTONE/Cyril Zingaro)
Note:  5

Ab 46. Minute für Ndoye

Christian Fassnacht

Verpasst das 4:0 kurz nach dem Seitenwechsel – und sorgt eine halbe Stunde später doch noch für die Entscheidung. Spekuliert bei einem Konter richtig, als er den Ball von einem Gegenspieler in den Lauf bekommt. Vor dem Tor bleibt der Torschützenkönig der Super League dann eiskalt.

Zeki Amdouni, Spieler, des Schweizer Fussball Nationalteams, fotografiert am 28. Mai 2024 in St. Gallen. (SFV/KEYSTONE/Gaetan Bally)
Note:  4

Ab 46. Minute für Vargas

Zeki Amdouni

Erstes Nati-Spiel seit Juni 2025 für Amdouni. Und er findet gleich gut ins Spiel mit zwei Abschlüssen. Danach taucht er etwas ab.

Note: 

Ab 61. Minute für Akanji

Eray Cömert

Zu kurzer Einsatz für eine Benotung.

Portrait von Miro Muheim, Spieler des Schweizer Fussball Nationalteams, fotografiert am 11. November 2024 in Zürich. (SFV/KEYSTONE/Michael Calabro)
Note: 

Ab 61. Minute für Aebischer

Miro Muheim

Zu kurzer Einsatz für eine Benotung.

Portrait von Djibril Sow Spieler des Schweizer Fussball Nationalteams, fotografiert am 23. März 2025 in St. Gallen. (SFV/KEYSTONE/Gaëtan Bally)
 

Ab 61. Minute für Xhaka

Djibril Sow

Zu kurzer Einsatz für eine Benotung.

Cedric Itten, Spieler des Schweizer Fussball Nationalteams der Männer, fotografiert am 11. November 2025 in Lausanne. (SFV/KEYSTONE/Cyril Zingaro)
Note: 

Ab 71. Minute für Embolo

Cedric Itten

Zu kurzer Einsatz für eine Benotung.

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