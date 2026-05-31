45 starke Minuten der Schweiz, dann beginnt Yakins Wechsel-Orgie

«Auch das Gewitter bringt die Nati nicht aus dem Konzept» 31.05.2026

13'380 Zuschauer in St.Gallen sehen eine starke erste Halbzeit der Schweiz im WM-Test gegen Jordanien. Zur Pause wechselt Murat Yakin dann sechsmal und ingesamt elfmal, was dem Spiel einen Knick gibt. Am Ende gewinnt die Schweiz aber souverän 4:1. Die Nati-Spieler in der Einzelkritik.

Note: 5 Tor Yvon Mvogo

Er besteht alle Prüfungen mit Bravour und zeigt einmal mehr: Bei einem Kobel-Ausfall wäre auf Mvogo Verlass. Zur Pause bleibt er draussen.

Note: 4.5 Verteidigung Denis Zakaria

Zakaria als Rechtsverteidiger in einer Dreierabwehr? Das funktioniert! Der gelernte Mittelfeldspieler zeigt eine nahezu fehlerfreie erste Halbzeit, danach wird er ausgewechselt.

Note: 4.5 Verteidigung Manuel Akanji

Beim allersten Angriff der Jordanier lässt er sich etwas einfach überlaufen, danach sehen die gegnerischen Angreifer aber kein Land mehr gegen den Inter-Verteidiger – bis zum Gegentor kurz nach der Pause. Akanji will vorne pressen und fehlt dann hinten, als der lange Ball kommt. Er erklärt nach dem Spiel, was in dieser Szene nicht ganz gepasst hat:

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Note: 5 Verteidigung Nico Elvedi

Er gewinnt gefühlt jeden Zweikampf, so richtig gefordert wird er aber auch nicht. Wird zur Pause ausgewechselt.

Note: 5 Mittelfeld Johan Manzambi

Er betreibt ordentlich Werbung in eigener Sache, ist überall auf dem Platz anzutreffen und kreiert mehrere Torchancen der Schweiz. In der 23. Minute kommt er dem Torerfolg mit seinem Pfostenknaller selbst ganz nahe. Zur Pause wird er ausgetauscht.

Note: 4.5 Mittelfeld Remo Freuler

Wie gewohnt lauf- und zweikampfstark. Holt den Penalty zum 1:0 heraus, ansonsten aber unauffällig. Hat nach der ersten Halbzeit Feierabend.

Note: 4.5 Mittelfeld Granit Xhaka

Sein Knaller aus 20 Metern in der 19. Minute zischt knapp übers Tor. Er iIst der gewohnte Taktgeber im Schweizer Team. Eine Unachtsamkeit schleicht sich ein, als er beim Rückspass auf Mvogo den Gegenspieler nicht sieht. Xhaka hat Glück, dass Mvogo pariert und bedankt sich sogleich beim Keeper. Der zweite Penalty ist dann Chefsache: Xhaka lässt dem Goalie keine Chance.

Note: 5 Mittelfeld Michel Aebischer

Er darf wieder einmal als linker Mittelfeldspieler ran. Was für eine Aktion vor dem 2:0! Nach einem Abstoss zieht er nach innen, nimmt den Ball direkt mit und lanciert Ndoye mit einem Traumpass. In der zweiten Halbzeit vergibt er selbst noch eine Riesenchance.

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Note: 5 Sturm Dan Ndoye

Mit einer starken Einzelaktion erarbeitet er sich gleich selbst die erste Torchance der Nati, schiesst dann aber aus guter Position neben das Tor. Besser macht er es in der 33. Minute, als er vor dem Tor cool bleibt und das 2:0 erzielt. Ist ein stetiger Gefahrenherd.

Note: 5 Sturm Breel Embolo

Stark, wie er mal für mal die Mitspieler in Szene setzt. Als der Schiedsrichter nach VAR-Intervention nach 26 Minuten auf Penalty entscheidet, schnappt er sich den Ball und verwandelt sicher. Kurz vor dem Halbzeitpfiff holt er den zweiten Elfer heraus, überlässt dann aber Xhaka die Ausführung. Nach der Pause bereitet Embolo zunächst eine weitere Top-Chance für Fassnacht vor, bevor er völlig freistehend und kläglich seine nächste dicke Chance liegen lässt. Trotzdem ein starker Auftritt von Embolo.

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Note: 4.5 Sturm Ruben Vargas

Viel geht in der Startphase über seine linke Seite. Stürmt nach 12 Minuten alleine auf den Jordanien-Goalie zu, bringt den Ball aber nicht im Netz unter. Das Glück hat er nicht immer auf seiner Seite, zur Pause wird er ausgewechselt.

Eingewechselte Spieler

Note: 4 Ab 46. Minute für Mvogo Marvin Keller

Der YB-Goalie kommt zu seinem Nati-Debüt. Bitter: Sechs Minuten nach Wiederanpfiff kriegt er schon sein erstes Gegentor. Gegen den platzierten Schuss von Odeh Fakhoury gibt es aber kaum etwas zu halten für Keller. Gross auszeichnen kann er sich in der Folge nicht mehr.

Note: 4 Ab 46. Minute für Manzambi Silvan Widmer

Sieht beim Gegentor nicht gut aus, weil er sich abdreht, statt sich in die Schussbahn zu stellen. Sein gewohnter Offensivdrang kommt nur selten zur Erscheinung.

Note: 4 Ab 46. Minute für Elvedi Ricardo Rodriguez

Beim langen Ball, der zum Gegentor führt, verschätzt sich Rodriguez und findet dann nicht mehr in den Zweikampf. Ihm alleine die Schuld zu geben, wäre aber auch falsch. Danach spielt er solid, ohne auf- oder abzufallen.

Note: 4 Ab 46. Minute für Zakaria Luca Jaquez

Sein Einsatz stand Anfang Woche noch auf der Kippe, nachdem er sich im DFB-Pokalfinale noch verletzt hatte. Einige Flüchtigkeitsfehler schleichen sich ein.

Note: 5 Ab 46. Minute für Freuler Ardon Jashari

Nach Xhakas Auswechslung ist er der Chef im Mittelfeld. Mit einem Zuckerpass aus dem Fussgelenk bereitet er die Mega-Chance von Aebischer vor und hat dann am 4:1 seine Füsse im Spiel.

Note: 5 Ab 46. Minute für Ndoye Christian Fassnacht

Verpasst das 4:0 kurz nach dem Seitenwechsel – und sorgt eine halbe Stunde später doch noch für die Entscheidung. Spekuliert bei einem Konter richtig, als er den Ball von einem Gegenspieler in den Lauf bekommt. Vor dem Tor bleibt der Torschützenkönig der Super League dann eiskalt.

Note: 4 Ab 46. Minute für Vargas Zeki Amdouni

Erstes Nati-Spiel seit Juni 2025 für Amdouni. Und er findet gleich gut ins Spiel mit zwei Abschlüssen. Danach taucht er etwas ab.

Note: – Ab 61. Minute für Akanji Eray Cömert

Zu kurzer Einsatz für eine Benotung.

Note: – Ab 61. Minute für Aebischer Miro Muheim

Zu kurzer Einsatz für eine Benotung.

– Ab 61. Minute für Xhaka Djibril Sow

Zu kurzer Einsatz für eine Benotung.

Note: – Ab 71. Minute für Embolo Cedric Itten

Zu kurzer Einsatz für eine Benotung.