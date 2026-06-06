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1:1 gegen Australien Nur Xhaka giftig: Das sind die Nati-Noten zum müden Testkick 

Michael Wegmann aus San Diego

7.6.2026

Xhaka stockauer nach unfairer Aktion von Irankunda und auch nach dem Spiel ist der Captain angriffig.
Xhaka stockauer nach unfairer Aktion von Irankunda und auch nach dem Spiel ist der Captain angriffig.
KEYSTONE

Gegen ein bescheidenes Australien gibt's für die Nati im letzten Test vor der WM ein bescheidenes 1:1. Captain Granit Xhaka schlägt nach Spielschluss Alarm. Das sind die Noten nach dem Mittagskick in San Diego.

Michael Wegmann aus San Diego

07.06.2026, 01:39

Gregor Kobel, Spieler, des Schweizer Fussball Nationalteams, fotografiert am 05. Juni 2024 in St. Gallen. (SFV/KEYSTONE/Christian Beutler)
Note:  4.5

Tor

Gregor Kobel

Frech, wie er zu Beginn mit einem Hackentrick eine brenzlige Situation gegen den heranstürmenden Irankunda löst. Dann muss er erst wieder in der 49. Minute eingreifen. Irankundas Geschoss lenkt er mit den Fingerspitzen noch an die Latte. Beim Gegentor chancenlos. 

Note:  3.5

Verteidigung

Silvan Widmer

Hat ab und zu Mühe mit dem schnellen Ex-GC-Stürmer Irankunda. Macht, wie die ganze Verteidigung, beim Gegentreffer eine schlechte Figur. Sicher nicht seine stärkste Leistung. 

Silvan Widmer: «Es ist noch nicht alles perfekt»

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06.06.2026

Note:  4

Verteidigung

Manuel Akanji

Hat in der 33. Minute Glück, dass er nach einem Tritt von Yengi unverletzt bleibt. Holt nach einem Leibchen-Zupfer auch selbst noch Gelb ab. Solider Auftritt, nicht mehr. Lässt sich wie die komplette Abwehr beim Gegentor jedoch mit einem langen Zuspiel düpieren. 

Note:  4

Verteidigung

Nico Elvedi

Bis zum Gegentor ein solider Job, hat aber auch nicht ganz so viel zu tun gegen die bescheidenen Australier. Schaltet sich zwei-, dreimal auch in den Angriff ein. 

Note:  4

Verteidigung

Ricardo Rodriguez

Nach hinten hat er auf seiner linken Abwehrseite alles im Griff. Nach vorne darf man vom Routinier sicher mehr erwarten. Von seinen fünf Flanken findet keine sein Ziel. 

Portrait von Johan Manzambi, Spieler des Schweizer Fussball Nationalteams, fotografiert am 2. September 2025 in Horben, Deutschland. (SFV/KEYSTONE/Georgios Kefalas)
Note:  4

Mittelfeld

Johan Manzambi

Darf von Beginn weg im zentralen Mittelfeld ran. Der Shooting-Star ist bemüht, jedoch viel weniger auffällig als noch in den letzten Partien. Trotzdem ein belebendes Element. 

Note:  4.5

Mittelfeld

Granit Xhaka

Coacht auf dem Platz mehr als Murat Yakin von der Seitenlinie. Aber nicht nur. Zuckerpass zu Ndoyes 1:0. Gewohnt ruhig am Ball. Kurz die Nerven verliert er in der 70. Minute, als er bäuchlings am Boden liegt und ihm Irankunda den Ball zwischen die Beine schiesst. Nach dem Spiel schlägt er WM-Alarm. 

Note:  3.5

Mittelfeld

Remo Freuler

Zieht nicht seinen besten Tag ein. Er startet bereits in der zweiten Minute mit einem leichtfertigen Fehlpass, der zu einem australischen Eckball führt. Freuler muss sich steigern, sollte es an dieser WM weit gehen. 

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06.06.2026

Note:  4.5

Mittelfeld

Michel Aebischer

Startet im rechten Mittelfeld – spielintelligent, ballsicher. Rotiert oft, wie alle Schweizer. Leitet mit seinem herrlichen Steckpass auf Rakete Ndoye dessen erste Chance ein. Wird zur Pause durch Rieder ersetzt. 

Note:  5.0

Mittelfeld

Dan Ndoye

Mit seinem Turboantritt die grösste Waffe und Zielspieler Nummer eins in der Offensive. Die ersten beiden Möglichkeiten lässt er noch liegen. Nummer drei dann, nach einem Traumpass von Xhaka, nutzt er in Minute 14. Nach Sprint Nummer vier scheitert er an Keeper Beach. Bester Schweizer. 

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06.06.2026

Zeki Amdouni, Spieler, des Schweizer Fussball Nationalteams, fotografiert am 28. Mai 2024 in St. Gallen. (SFV/KEYSTONE/Gaetan Bally)
Note:  3.5

Sturm

Zeki Amdouni

Darf für Breel Embolo von Beginn weg in der Sturmspitze ran. Man merkt ihm die fehlende Spielpraxis nach langer Verletzungspause noch an. Zeigt Ansätze seiner spielerischen Klasse, kann sich gegen die Australier nur selten durchsetzen. 

Eingewechselte Spieler

Portrait von Miro Muheim, Spieler des Schweizer Fussball Nationalteams, fotografiert am 11. November 2024 in Zürich. (SFV/KEYSTONE/Michael Calabro)
 

Verteidigung

Miro Muheim

Kommt in der 72. Minute für Rodriguez. Zu kurz für eine Bewertung.

 

Verteidigung

Denis Zakaria

Kommt in der 72. Minute für Widmer. Zu kurz für eine Bewertung. 

Ardon Jashari, Spieler, des Schweizer Fussball Nationalteams, fotografiert am 28. Mai 2024 in St. Gallen. (SFV/KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

Mittelfeld

Ardon Jashari

Kommt in der 72. Minute für Manzambi. Zu kurz für eine Bewertung. 

Portrait von Djibril Sow Spieler des Schweizer Fussball Nationalteams, fotografiert am 23. März 2025 in St. Gallen. (SFV/KEYSTONE/Gaëtan Bally)
Note:  3.5

Mittelfeld

Djibril Sow

Kommt nach der Pause für Aebischer. Findet irgendwie nicht so richtig in die Partie. Bleibt quasi unsichtbar. 

Christian Fassnacht, Spieler des Schweizer Fussball Nationalteams der Männer, fotografiert am 11. November 2025 in Lausanne. (SFV/KEYSTONE/Cyril Zingaro)
Note: 

Mittelfeld

Christian Fassnacht

Kommt in der 80. Minute für Freuler. Zu kurz für eine Bewertung.

 

Verteidigung

Eray Cömert

Kommt in der 80. für Akanji. Zu kurz für eine Bewertung.

Noah Okafor, Spieler, des Schweizer Fussball Nationalteams, fotografiert am 05. Juni 2024 in St. Gallen. (SFV/KEYSTONE/Christian Beutler)
 

Mittelfeld

Noah Okafor

Kommt in der 80. Minute für Xhaka. Zu kurz für eine Bewertung.

Note:  4

Mittelfeld

Fabian Rieder

Kommt nach der Pause für Ndoye. Ist natürlich ein komplett anderer Spielertyp, sucht weniger die Läufe in die Tiefe. Dennoch viele Ballkontakte. 

 

Verteidigung

Aurèle Amenda

Kommt in der 72. Minute für Nico Elvedi. Zu kurz für eine Bewertung.

Cedric Itten, Spieler des Schweizer Fussball Nationalteams der Männer, fotografiert am 11. November 2025 in Lausanne. (SFV/KEYSTONE/Cyril Zingaro)
 

Sturm

Cedric Itten

Kommt in der 72. Minute für Amdouni. Zu kurz für eine Bewertung. 

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