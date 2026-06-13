Die Schweiz betreibt Chancenwucher und wird gnadenlos bestraft

Böni: «Vielleicht ist dieses 1:1 auch gut für die Nati» Die Schweiz kommt zum WM-Auftakt gegen Katar nicht über ein 1:1 hinaus. Die Einschätzung von blue Sport Chefredaktor Andreas Böni vor Ort. 13.06.2026

Die Schweiz vergibt zum WM-Auftakt gegen Katar viele Chancen, kommt am Ende ins Zittern – und kassiert tatsächlich noch das 1:1. Die Nati-Spieler in der Einzelkritik.

Note: 4.5 Tor Gregor Kobel

Hellwach bei Akanjis Mega-Bock in der 2. Minute. Auch kurz vor der Pause ist er gegen Edmilson Junior noch einmal so richtig gefordert. Viel kommt nicht auf seinen Kasten, aber was kommt, ist gefährlich. Und in der Nachspielzeit schlägt es tatsächlich ein. Gegen Khoukhis Kopfball ist Kobel machtlos.

Note: 3.5 Verteidigung Denis Zakaria

Kommt etwas überraschend als Rechtsverteidiger zum Einsatz. Leitet mit seiner Flanke auf Embolo das 1:0 ein und ist immer wieder vorne anzutreffen . Beim späten Gegentor lässt er den Gegenspieler viel zu einfach flanken.

Note: 3 Verteidigung Manuel Akanji

Was für ein Aussetzer nach nicht einmal 100 Sekunden! Akanji trifft beim Klärungsversuch den Ball nicht. Darf sich bei Kobel bedanken, dass es nicht schon ganz früh hinten einschlägt. Hat auch in der Folge Mühe mit Edmilson Junior.

Note: 4 Verteidigung Nico Elvedi

Trifft kurz nach dem Wiederanpfiff beinahe zum 2:0. Lange solid, doch dann kann auch er in der in der Nachspielzeit das 1:1 nicht verhindern.

Note: 4.5 Verteidigung Ricardo Rodriguez

Sackstark, wie er in der 10. Minute Ndoyes Mega-Chance vorbereitet. Defensiv fehlerlos. Ist nicht mehr der Spritzigste, aber seine Ruhe und Erfahrung helfen enorm. Beim Stand von 1:0 wird er in der Schlussphase ausgewechselt.

Note: 3.5 Mittelfeld Granit Xhaka

Versucht es zweimal aus der Distanz, beide Male fehlt nicht viel zum Torerfolg. Ansonsten eine unauffällige Partie des Captains. Gegen ein Katar muss mehr kommen von ihm.

Note: 4 Mittelfeld Remo Freuler

Läuft viel, sonst unauffällig. Er holt den Penalty zum 1:0 heraus.

Note: 4.5 Mittelfeld Michel Aebischer

Überall, wirklich überall auf dem Platz anzutreffen. Was für ein Laufpensum in diesem Glutofen. Zuckerpass auf Ndoye in der 6. Minute. Wird in der 66. Minute ausgewechselt.

Note: 4 Sturm Ruben Vargas

Dribbelt den Gegnern zeitweise Knoten in die Beine, bleibt aber auch ab und an hängen. Seine Standards haben noch Luft nach oben, zudem darf er gern effizienter werden. Lässt zwei Top-Chancen liegen.

Note: 4.5 Sturm Breel Embolo

Den Penalty zum 1:0 leitet er mit einem Kopfball selbst ein und übernimmt dann vom Punkt die Verantwortung. Danach bereitet er drei weitere Top-Chancen vor. In der Schlussphase hat er die Entscheidung auf dem Fuss, vergibt aber.

Note: 4.5 Sturm Dan Ndoye

Wirbelt mal über links, mal über rechts oder auch durch die Mitte. Kommt zu zahlreichen Möglichkeiten. Die beste Chance in der Startphase vergibt er kläglich. Guter Auftritt, leider fehlt die Effizienz.

Eingewechselte Spieler

Note: 4 Ab 66. Minute für Aebischer Fabian Rieder

Kommt in der 66. Minute für Aebischer und fügt sich sofort ein. Herrlicher Pass auf Vargas (75.).

Note: 4 Ab 66. Minute für Ndoye Johan Manzambi

Seine Einwechslung bringt noch einmal Schwung. Versucht es in der Schlussphase aus der Distanz und verfehlt das Ziel nur knapp. In der Entstehung des 1:1 dann nur mit Begleitschutz für den Gegenspieler.

Note: – Ab 79. Minute für Vargas Zeki Amdouni

Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

Note: – Ab 89. Minute für Rodriguez Miro Muheim

Verliert in der Nachspielzeit beim Ausgleichstreffer das entscheidende Kopfballduell. Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

Note: – Ab 89. Minute für Freuler Ardon Jashari

Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.