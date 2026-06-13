Die Schweiz betreibt Chancenwucher und wird gnadenlos bestraft

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball-WM
  4. Fussball
  5. Eishockey
  6. Tennis
  7. Motorsport
  8. Weitere
  9. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball-WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Nati-Noten um 1:1 gegen Katar Die Schweiz betreibt Chancenwucher und wird gnadenlos bestraft

Jan Arnet

13.6.2026

Böni: «Vielleicht ist dieses 1:1 auch gut für die Nati»

Böni: «Vielleicht ist dieses 1:1 auch gut für die Nati»

Die Schweiz kommt zum WM-Auftakt gegen Katar nicht über ein 1:1 hinaus. Die Einschätzung von blue Sport Chefredaktor Andreas Böni vor Ort.

13.06.2026

Die Schweiz vergibt zum WM-Auftakt gegen Katar viele Chancen, kommt am Ende ins Zittern – und kassiert tatsächlich noch das 1:1. Die Nati-Spieler in der Einzelkritik.

,

Michael Wegmann, Jan Arnet

13.06.2026, 23:32

14.06.2026, 00:26

Gregor Kobel, Torhueter des Schweizer Fussball Nationalteams der Männer, fotografiert am 11. November 2025 in Lausanne. (SFV/KEYSTONE/Cyril Zingaro)
Note:  4.5

Tor

Gregor Kobel

Hellwach bei Akanjis Mega-Bock in der 2. Minute. Auch kurz vor der Pause ist er gegen Edmilson Junior noch einmal so richtig gefordert. Viel kommt nicht auf seinen Kasten, aber was kommt, ist gefährlich. Und in der Nachspielzeit schlägt es tatsächlich ein. Gegen Khoukhis Kopfball ist Kobel machtlos.

Portrait von Denis Zakaria, Spieler des Schweizer Fussball Nationalteams, fotografiert am 29. Maerz 2026 in Basel. (SFV/KEYSTONE Christian Beutler)
Note:  3.5

Verteidigung

Denis Zakaria

Kommt etwas überraschend als Rechtsverteidiger zum Einsatz. Leitet mit seiner Flanke auf Embolo das 1:0 ein und ist immer wieder vorne anzutreffen . Beim späten Gegentor lässt er den Gegenspieler viel zu einfach flanken.

Manuel Akanji, Spieler des Schweizer Fussball Nationalteams der Männer, fotografiert am 11. November 2025 in Lausanne. (SFV/KEYSTONE/Cyril Zingaro)
Note:  3

Verteidigung

Manuel Akanji

Was für ein Aussetzer nach nicht einmal 100 Sekunden! Akanji trifft beim Klärungsversuch den Ball nicht. Darf sich bei Kobel bedanken, dass es nicht schon ganz früh hinten einschlägt. Hat auch in der Folge Mühe mit Edmilson Junior.

Nico Elvedi, Spieler des Schweizer Fussball Nationalteams der Männer, fotografiert am 11. November 2025 in Lausanne. (SFV/KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi)
Note:  4

Verteidigung

Nico Elvedi

Trifft kurz nach dem Wiederanpfiff beinahe zum 2:0. Lange solid, doch dann kann auch er in der in der Nachspielzeit das 1:1 nicht verhindern.

Ricardo Rodriguez, Spieler des Schweizer Fussball Nationalteams der Männer, fotografiert am 11. November 2025 in Lausanne. (SFV/KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi)
Note:  4.5

Verteidigung

Ricardo Rodriguez

Sackstark, wie er in der 10. Minute Ndoyes Mega-Chance vorbereitet. Defensiv fehlerlos. Ist nicht mehr der Spritzigste, aber seine Ruhe und Erfahrung helfen enorm. Beim Stand von 1:0 wird er in der Schlussphase ausgewechselt.

Granit Xhaka, Spieler des Schweizer Fussball Nationalteams der Männer, fotografiert am 11. November 2025 in Lausanne. (SFV/KEYSTONE/Cyril Zingaro)
Note:  3.5

Mittelfeld

Granit Xhaka

Versucht es zweimal aus der Distanz, beide Male fehlt nicht viel zum Torerfolg. Ansonsten eine unauffällige Partie des Captains. Gegen ein Katar muss mehr kommen von ihm.

Portrait von Remo Freuler, Spieler des Schweizer Fussball Nationalteams, fotografiert am 29. Maerz 2026 in Basel. (SFV/KEYSTONE Christian Beutler)
Note:  4

Mittelfeld

Remo Freuler

Läuft viel, sonst unauffällig. Er holt den Penalty zum 1:0 heraus.

Michel Aebischer, Spieler des Schweizer Fussball Nationalteams der Männer, fotografiert am 11. November 2025 in Lausanne. (SFV/KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi)
Note:  4.5

Mittelfeld

Michel Aebischer

Überall, wirklich überall auf dem Platz anzutreffen. Was für ein Laufpensum in diesem Glutofen. Zuckerpass auf Ndoye in der 6. Minute. Wird in der 66. Minute ausgewechselt. 

Ruben Vargas, Spieler des Schweizer Fussball Nationalteams der Männer, fotografiert am 11. November 2025 in Lausanne. (SFV/KEYSTONE/Cyril Zingaro)
Note:  4

Sturm

Ruben Vargas

Dribbelt den Gegnern zeitweise Knoten in die Beine, bleibt aber auch ab und an hängen. Seine Standards haben noch Luft nach oben, zudem darf er gern effizienter werden. Lässt zwei Top-Chancen liegen. 

Breel Embolo, Spieler des Schweizer Fussball Nationalteams der Männer, fotografiert am 11. November 2025 in Lausanne. (SFV/KEYSTONE/Cyril Zingaro)
Note:  4.5

Sturm

Breel Embolo

Den Penalty zum 1:0 leitet er mit einem Kopfball selbst ein und übernimmt dann vom Punkt die Verantwortung. Danach bereitet er drei weitere Top-Chancen vor. In der Schlussphase hat er die Entscheidung auf dem Fuss, vergibt aber. 

Dan Ndoye, Spieler des Schweizer Fussball Nationalteams der Männer, fotografiert am 11. November 2025 in Lausanne. (SFV/KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi)
Note:  4.5

Sturm

Dan Ndoye

Wirbelt mal über links, mal über rechts oder auch durch die Mitte. Kommt zu zahlreichen Möglichkeiten. Die beste Chance in der Startphase vergibt er kläglich. Guter Auftritt, leider fehlt die Effizienz.

Eingewechselte Spieler

Fabian Rieder, Spieler des Schweizer Fussball Nationalteams der Männer, fotografiert am 11. November 2025 in Lausanne. (SFV/KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi)
Note:  4

Ab 66. Minute für Aebischer

Fabian Rieder

Kommt in der 66. Minute für Aebischer und fügt sich sofort ein. Herrlicher Pass auf Vargas (75.).

Johan Manzambi, Spieler des Schweizer Fussball Nationalteams der Männer, fotografiert am 11. November 2025 in Lausanne. (SFV/KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi)
Note:  4

Ab 66. Minute für Ndoye

Johan Manzambi

Seine Einwechslung bringt noch einmal Schwung. Versucht es in der Schlussphase aus der Distanz und verfehlt das Ziel nur knapp. In der Entstehung des 1:1 dann nur mit Begleitschutz für den Gegenspieler.

Zeki Amdouni, Spieler, des Schweizer Fussball Nationalteams, fotografiert am 28. Mai 2024 in St. Gallen. (SFV/KEYSTONE/Gaetan Bally)
Note: 

Ab 79. Minute für Vargas

Zeki Amdouni

Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

Miro Muheim Spieler des Schweizer Fussball Nationalteams der Männer, fotografiert am 11. November 2025 in Lausanne. (SFV/KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi)
Note: 

Ab 89. Minute für Rodriguez

Miro Muheim

Verliert in der Nachspielzeit beim Ausgleichstreffer das entscheidende Kopfballduell. Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

Portrait von Ardon Jashari, Spieler des Schweizer Fussball Nationalteams, fotografiert am 29. Maerz 2026 in Basel. (SFV/KEYSTONE Christian Beutler)
Note: 

Ab 89. Minute für Freuler

Ardon Jashari

Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

Meistgelesen

«Ich hoffe, dass mein Sohn und ich wieder zueinanderfinden»
Sohn von Einwanderern: Das ist Donald Trumps Familie
Hella von Sinnen ist nach schwerem Unfall zurück
«Die Vorfälle sind ernst»: Schweden fängt zwei russische Kampfjets über der Ostsee ab
Die Schweiz betreibt Chancenwucher und wird gnadenlos bestraft

Mehr zur WM

WM-Partie im Ticker. Schock für Rekordweltmeister Brasilien: Saibari schiesst Marokko in Führung

WM-Partie im TickerSchock für Rekordweltmeister Brasilien: Saibari schiesst Marokko in Führung

Nati lässt Punkte liegen. Katar schockt die Schweiz tief in der Nachspielzeit mit dem 1:1

Nati lässt Punkte liegenKatar schockt die Schweiz tief in der Nachspielzeit mit dem 1:1

Hopp Schwiiz. Nati-Fans sorgen in San Francisco für Stimmung – und sie glauben alle an einen Schweizer Sieg

Hopp SchwiizNati-Fans sorgen in San Francisco für Stimmung – und sie glauben alle an einen Schweizer Sieg

WM-Ticker. Rangnick bleibt Österreichs Nationaltrainer ++ England-Stars werden ausgeraubt

WM-TickerRangnick bleibt Österreichs Nationaltrainer ++ England-Stars werden ausgeraubt

Irrer Fan-Aufmarsch in Boston. Die Schotten sind so laut, dass Anwälte ihren Job nicht mehr richtig machen können

Irrer Fan-Aufmarsch in BostonDie Schotten sind so laut, dass Anwälte ihren Job nicht mehr richtig machen können

WM-Gruppe B