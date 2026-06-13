Die Schweiz betreibt Chancenwucher und wird gnadenlos bestraft

Die Schweiz vergibt zum WM-Auftakt gegen Katar viele Chancen, kommt am Ende ins Zittern – und kassiert tatsächlich noch das 1:1. Die Nati-Spieler in der Einzelkritik.
Tor
Gregor Kobel
Hellwach bei Akanjis Mega-Bock in der 2. Minute. Auch kurz vor der Pause ist er gegen Edmilson Junior noch einmal so richtig gefordert. Viel kommt nicht auf seinen Kasten, aber was kommt, ist gefährlich. Und in der Nachspielzeit schlägt es tatsächlich ein. Gegen Khoukhis Kopfball ist Kobel machtlos.
Verteidigung
Denis Zakaria
Kommt etwas überraschend als Rechtsverteidiger zum Einsatz. Leitet mit seiner Flanke auf Embolo das 1:0 ein und ist immer wieder vorne anzutreffen . Beim späten Gegentor lässt er den Gegenspieler viel zu einfach flanken.
Verteidigung
Manuel Akanji
Was für ein Aussetzer nach nicht einmal 100 Sekunden! Akanji trifft beim Klärungsversuch den Ball nicht. Darf sich bei Kobel bedanken, dass es nicht schon ganz früh hinten einschlägt. Hat auch in der Folge Mühe mit Edmilson Junior.
Verteidigung
Nico Elvedi
Trifft kurz nach dem Wiederanpfiff beinahe zum 2:0. Lange solid, doch dann kann auch er in der in der Nachspielzeit das 1:1 nicht verhindern.
Verteidigung
Ricardo Rodriguez
Sackstark, wie er in der 10. Minute Ndoyes Mega-Chance vorbereitet. Defensiv fehlerlos. Ist nicht mehr der Spritzigste, aber seine Ruhe und Erfahrung helfen enorm. Beim Stand von 1:0 wird er in der Schlussphase ausgewechselt.
Mittelfeld
Granit Xhaka
Versucht es zweimal aus der Distanz, beide Male fehlt nicht viel zum Torerfolg. Ansonsten eine unauffällige Partie des Captains. Gegen ein Katar muss mehr kommen von ihm.
Mittelfeld
Remo Freuler
Läuft viel, sonst unauffällig. Er holt den Penalty zum 1:0 heraus.
Mittelfeld
Michel Aebischer
Überall, wirklich überall auf dem Platz anzutreffen. Was für ein Laufpensum in diesem Glutofen. Zuckerpass auf Ndoye in der 6. Minute. Wird in der 66. Minute ausgewechselt.
Sturm
Ruben Vargas
Dribbelt den Gegnern zeitweise Knoten in die Beine, bleibt aber auch ab und an hängen. Seine Standards haben noch Luft nach oben, zudem darf er gern effizienter werden. Lässt zwei Top-Chancen liegen.
Sturm
Breel Embolo
Den Penalty zum 1:0 leitet er mit einem Kopfball selbst ein und übernimmt dann vom Punkt die Verantwortung. Danach bereitet er drei weitere Top-Chancen vor. In der Schlussphase hat er die Entscheidung auf dem Fuss, vergibt aber.
Sturm
Dan Ndoye
Wirbelt mal über links, mal über rechts oder auch durch die Mitte. Kommt zu zahlreichen Möglichkeiten. Die beste Chance in der Startphase vergibt er kläglich. Guter Auftritt, leider fehlt die Effizienz.
Eingewechselte Spieler
Ab 66. Minute für Aebischer
Fabian Rieder
Kommt in der 66. Minute für Aebischer und fügt sich sofort ein. Herrlicher Pass auf Vargas (75.).
Ab 66. Minute für Ndoye
Johan Manzambi
Seine Einwechslung bringt noch einmal Schwung. Versucht es in der Schlussphase aus der Distanz und verfehlt das Ziel nur knapp. In der Entstehung des 1:1 dann nur mit Begleitschutz für den Gegenspieler.
Ab 79. Minute für Vargas
Zeki Amdouni
Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.
Ab 89. Minute für Rodriguez
Miro Muheim
Verliert in der Nachspielzeit beim Ausgleichstreffer das entscheidende Kopfballduell. Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.
Ab 89. Minute für Freuler
Ardon Jashari
Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.