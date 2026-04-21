Yakin: «Ich sehe Manzambi eher auf den Aussenpositionen» 16.04.2026

An der WM kann Johan Manzambi zur Schweizer Geheimwaffe werden. Murat Yakin zeigt sich verwundert über seine Position bei Freiburg und will ihn eher weiter vorne einsetzen, wie er im Fussball-Talk Heimspiel verrät.

Björn Lindroos Björn Lindroos

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Johan Manzambi überzeugt beim SC Freiburg mit 39 Einsätzen und trägt dazu bei, dass der Klub im Halbfinal von Europa League und DFB-Pokal steht.

Nati-Trainer Murat Yakin sieht ihn eher als offensiven Zehner, plant für die WM aber Einsätze auf dem Flügel. Grund ist die starke Konkurrenz im Zentrum und mehr Bedarf auf den Aussenpositionen.

Während Fabian Frei ihn ebenfalls eher offensiv sieht, bezeichnet Andreas Böni den 20-Jährigen als möglichen nächsten Schweizer Superstar. Mehr anzeigen

Heimspiel als Podcast

Kurz vor der WM spielt sich Johan Manzambi in Freiburg ins Rampenlicht. Der 20-jährige Schweizer absolvierte diese Saison schon 39 Spiele und hat seinen Anteil daran, dass die Breisgauer sowohl in der Europa League als auch im DFB-Pokal im Halbfinal stehen.

Dabei spielt der offensiv starke Manzambi eine ziemlich defensive Rolle. Trainer Julian Schuster setzt ihn auf der Sechserposition im defensiven Mittelfeld ein. Auch zur Verwunderung von Nati-Trainer Murat Yakin. «Mich erstaunt, dass er bei Freiburg auf einer solch verantwortungsvollen Position spielt», sagt er im Fussball-Talk Heimspiel von blue Sport.

An der WM als Flügel

Denn Yakin sieht Manzambi eher weiter vorne. «Mir fällt im Training auf, dass er gerne den Ball hat und einen grossen Tordrang hat. Für mich ist er ein typischer Zehner, der in beide Richtungen arbeiten kann.»

An der WM wird er dort aber eher nicht zum Einsatz kommen, wie Yakin im Studio von blue Sport verrät. «Im Zentrum haben wir so viele Spieler und grosse Konkurrenz. Offensiv haben wir nicht die grosse Auswahl. Mit seinem Spielwitz und seiner noch etwas unstrukturierten Art kann man ihn einfach als Flügelspieler reinwerfen. Darum sehe ich ihn auf diesen intensiven Positionen auf der Seite.»

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«Der nächste Schweizer Superstar»

Dass Manzambi in der Nati nicht im Zentrum spielt, ist auch für Fabian Frei klar. Der ehemalige Super-League-Spieler sitzt als Experte in der Runde und meint: «Wenn schon Denis Zakaria im Zentrum keinen Platz hat, sehe ich ihn eher weiter vorne.»

Andreas Böni, Chefredaktor von blue Sport, sieht diesen Vergleich aber schwierig. Denn: «Manzambi wird für mich der nächste Schweizer Superstar. Ich traue ihm mehr zu als Zakaria in den nächsten fünf Jahren.»

Auf welcher Position Manzambi in den USA schliesslich zum Einsatz kommt, bleibt abzuwarten. Doch Yakin hat mit ihm auf jeden Fall eine flexible Geheimwaffe in der Hinterhand.

Heimspiel – Der Fussball-Talk in voller Länge

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