Das erste Training der Schweizer Nati in San Diego 03.06.2026

Die Nati ist in ihr WM-Abenteuer gestartet. Gregor Kobel & Co. trainieren zum Auftakt mit vielen Kindern der jüdischen Schule und vermissen Frohnatur Breel Embolo.

Noch ein wenig müde und mit Jetlag absolviert die Nati ihre erste Trainingseinheit auf der jüdischen Akademie San Diego. Am Ende dürfen die Kids der Schule mittrainieren. Zum Dank, dass die Nati für diese WM Gastfreundschaft auf ihrem Campus geniesst. Gregor Kobel kennt den Campus bereits. Es ist noch nicht lange her, da war er mit Borussia Dortmund hier. «Die Anlage ist top, es hat ein grosses Gym und auch die Plätze sind super», sagt er.

Die Goalies Gregor Kobel und Marvin Keller trainieren mit den Kids (KEYSTONE/Peter Klaunzer) KEYSTONE

Auch das Hotel kennt Kobel bereits. Und auch dieses passe sehr gut, sagt er. «Es hat einen sehr grossen Aussenbereich, mit Pingpong-Tischen und einem kleinen Kaffee. Wir haben viele leidenschaftliche Espresso-Trinker im Team. Es ist gut für die Chemie im Team, wenn wir aus unseren Zimmern rauskommen. Da helfen auch die Pingpongtische und andere Kleinigkeiten.»

Nicht die volle Trainingseinheit macht dafür Ruben Vargas mit, aufgrund der Belastungssteuerung wird der Nati-Flügel geschont. Das rechte Bein ist dick einbandagiert.

«Schade, dass Breel noch nicht da ist»

Kobel: «Es ist schade, dass Breel noch nicht da ist» Nati-Torhüter Gregor Kobel äussert sich an der Pressekonferenz in San Diego zum Einreise-Chaos von Breel Embolo. 03.06.2026

Der grosse Abwesende und Diskussionsthema Nummer eins bleibt aber Breel Embolo. Noch immer steckt der Starstürmer in Zürich fest. Einreise-Chaos. Kobel: «Schade, dass Breel noch nicht da ist. Er fehlt auch neben dem Platz, Breel ist eine Frohnatur, wir vermissen ihn schon.»

«Wir gehen davon aus, dass Plan A mit Embolo klappt»

Noch ist man beim SFV optimistisch, dass Embolo demnächst im Nati-Camp aufschlagen wird. Gibt's sportlich einen Plan B? Murat Yakin habe immer einen Plan B und einen Plan C, sagt Nati-Medienchef Adrian Arnold, «aber wir gehen davon aus, dass Plan A mit Breel Embolo klappt.»