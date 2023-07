USA-Stürmerin Williams spricht über die Gewalttat in Auckland: «Eine verheerende Situation»

Die Gewalttat in Auckland kurz vor dem Anpfiff der Frauen-WM hat am Donnerstag auch das US-amerikanische Nationalteam beschäftigt. In Neuseeland hatte ein Bewaffneter auf einer Baustelle wenige Stunden vor dem ersten WM-Spiel das Feuer eröffnet und mindestens zwei Menschen getötet. Ein Zusammenhang zum Turnier gibt es ersten Erkenntnissen zufolge nicht.

USA-Stürmerin Lynn Williams nahm am Donnerstag Stellung. «Leider haben wir in den USA schon viel zu oft damit zu tun. Wir müssen im Team jetzt noch näher zusammenstehen. Denn wir haben noch eine Aufgabe zu erledigen.» Die USA bestreitet ihr erstes WM-Spiel am Samstag gegen Vietnam.