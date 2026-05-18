  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Er wird ein wichtiger Spieler sein» Neymar für brasilianischen WM-Kader nominiert

SDA

19.5.2026 - 00:01

Brasiliens verletzungsanfälliger Superstar Neymar musste bis zuletzt um seine Nominierung für die WM bangen.
Brasiliens verletzungsanfälliger Superstar Neymar musste bis zuletzt um seine Nominierung für die WM bangen.
Keystone

Brasiliens Fussball-Nationaltrainer Carlo Ancelotti nimmt Superstar Neymar in den 26-köpfigen Kader für die WM im Sommer auf. Sein letztes Länderspiel liegt schon zweieinhalb Jahre zurück.

Keystone-SDA

19.05.2026, 00:01

19.05.2026, 07:17

Zuletzt hatte es Zweifel an der Fitness des 34 Jahre alten Stürmers gegeben – Ancelotti hatte ihn deshalb nicht für das Aufgebot für die letzten beiden Länderspiele im März nominiert. «Neymar kann zur WM fahren – wenn er 100 Prozent fit ist», hatte der Italiener damals gesagt.

Als Ancelotti Neymars Namen bei der Kadervorstellung auf der Pressekonferenz nannte, brandete grosser Jubel im Saal auf. «Er hat seine Fitness verbessert, er wird bei dieser Weltmeisterschaft ein wichtiger Spieler sein», sagte der Coach.

Der 66-Jährige bevorzuge für einige Positionen in seinem Kader erfahrene Spieler – darunter Neymar. «Er hat Erfahrung in dieser Art von Wettbewerb, die Zuneigung unserer Gruppe, und er kann für ein besseres Klima in dieser Mannschaft sorgen.» Ebenfalls zum Aufgebot gehört wie erwartet Vinícius Júnior von Real Madrid. Sein Clubkollege Rodrygo sowie das 19 Jahre alte Wunderkind Estêvão vom FC Chelsea verpassen die WM hingegen verletzungsbedingt.

Neymars letztes von bislang 128 Länderspielen für den Rekord-Weltmeister ist mittlerweile zweieinhalb Jahre her: Im Oktober 2023 erlitt der verletzungsanfällige Star bei der 0:2-Niederlage gegen Uruguay in der WM-Qualifikation einen Kreuzbandriss im Knie und musste kurz vor der Halbzeit ausgewechselt werden.

Inzwischen spielt Neymar wieder für den Heimatverein

Seitdem fand Neymar nie mehr zu seiner früheren Form zurück. Der saudi-arabische Club Al-Hilal SFC liess ihn im Januar 2025 ablösefrei zu seinem Heimatverein FC Santos in Brasilien ziehen. 2017 hatte Paris Saint-Germain noch die Rekord-Ablösesumme von 222 Millionen Euro für Neymar an den FC Barcelona gezahlt.

Brasilien trifft bei der WM in den USA, in Kanada und Mexiko in der Gruppe C zum Auftakt am 14. Juni um 0.00 Uhr Schweizer Zeit auf Afrikameister Marokko. Sechs Tage später bekommt es die Seleção mit Aussenseiter Haiti (2.30 Uhr) zu tun. Zum Abschluss tritt Brasilien am 25. Juni um 0.00 Uhr gegen Schottland an.

Meistgelesen

WM-Frust für Eishockey-Deutschland: «Wie ein Absteiger»
Trump, Gott und die Nation – was hinter der «Rededicate 250» steckt
Mehrfamilienhaus in St. Gallen steht in Flammen – 9 Verletzte, 2 Vermisste

Videos aus dem Ressort

Malgin: «Die tollen Tore machen den Sieg umso schöner»

Malgin: «Die tollen Tore machen den Sieg umso schöner»

18.05.2026

Nati-Fans begeistern Hischier: «Es ist richtig geil, hier zu spielen»

Nati-Fans begeistern Hischier: «Es ist richtig geil, hier zu spielen»

Nico Hischier spricht nach dem Kantersieg gegen Deutschland über die Leistungssteigerung im Mitteldrittel und die WM-Atmosphäre in der Swiss Life Arena in Zürich.

18.05.2026

Aarau – GC 0:0

Aarau – GC 0:0

Barrage Hinspiel | Super League | Challenge League | Saison 25/26

18.05.2026

Malgin: «Die tollen Tore machen den Sieg umso schöner»

Malgin: «Die tollen Tore machen den Sieg umso schöner»

Nati-Fans begeistern Hischier: «Es ist richtig geil, hier zu spielen»

Nati-Fans begeistern Hischier: «Es ist richtig geil, hier zu spielen»

Aarau – GC 0:0

Aarau – GC 0:0

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

In der Schweiz geboren. Pickel und Fayulu stehen im WM-Kader von Kongo

In der Schweiz geborenPickel und Fayulu stehen im WM-Kader von Kongo

Söldner-Check. Athekame mit wichtigem Milan-Tor ++ Elvedi gibt zwei Assists ++ Omlin bleibt ohne Einsatz

Söldner-CheckAthekame mit wichtigem Milan-Tor ++ Elvedi gibt zwei Assists ++ Omlin bleibt ohne Einsatz

Transfer-Ticker. Trainer-Hammer fix: Mourinho kehrt zu Real Madrid zurück ++ Lindner wechselt zum FCZ

Transfer-TickerTrainer-Hammer fix: Mourinho kehrt zu Real Madrid zurück ++ Lindner wechselt zum FCZ