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Nati-PK im Stream Nico Elvedi: «Akanji und Ndoye sind die Schnellsten in der Nati»

Sandro Zappella

4.6.2026

Die Nationalmannschaft ist in den USA angekommen. Am Donnerstag teilt Nico Elvedi im Rahmen einer Pressekonferenz seine ersten Eindrücke aus San Diego.

Redaktion blue Sport

04.06.2026, 18:12

04.06.2026, 18:33

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    Nico Elvedi: «Das waren keine Flitterwochen ...»

    Nico Elvedi hat kürzlich mit blue News über die Ambitionen an der WM, das bittere 1:6 im letzten Achtelfinal gegen Portugal oder seine Hochzeit mit Alexandra geredet. Das Interview findest du hier.

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    Das erste Nati-Training in San Diego

    Das erste Training der Schweizer Nati in San Diego

    Das erste Training der Schweizer Nati in San Diego

    03.06.2026

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    Kobel vermisst Embolo

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Adrian Knup, Dominique Herr und Kult-Kommentator Beni Thurnheer blicken zurück auf die legendäre WM in den USA. Wie erlebten sie die historische Rückkehr der Nati auf die Weltbühne? Was passierte abseits der Kameras? Was trauen sie der Nati 2026 zu?

02.06.2026

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