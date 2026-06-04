Die Nationalmannschaft ist in den USA angekommen. Am Donnerstag teilt Nico Elvedi im Rahmen einer Pressekonferenz seine ersten Eindrücke aus San Diego.
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Nico Elvedi: «Das waren keine Flitterwochen ...»
Nico Elvedi hat kürzlich mit blue News über die Ambitionen an der WM, das bittere 1:6 im letzten Achtelfinal gegen Portugal oder seine Hochzeit mit Alexandra geredet. Das Interview findest du hier.
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Das erste Nati-Training in San Diego
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Kobel vermisst Embolo