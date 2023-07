Die Frauen erhalten von der FIFA an der Weltmeisterschaft einen Viertel des Preisgelds der Männer. Für die Zukunft wünschen sich die Schweizer Fussballerinnen eine weitere Anpassung. «Der Fokus liegt auf dem Fussball», sagt Ramona Bachmann vor den Medien in Dunedin, Neuseeland. Gleicher Meinung war Alisha Lehmann. «Es ist ein Prozess», sagt sie. Im Vergleich zur letzten WM sei die Prämie gestiegen. «Wir sehen 2027, ob es dann gleich hoch ist», stellt Lehmann in den Raum.

Die Fifa zahlt pro Spielerin in der Gruppenphase 26'000 Franken aus. Dabei spielt es keine Rolle, wie viele Spielminuten jemand im Turnier aufweist. «Wenn man das plötzlich bekommt, ist das enorm viel Geld», sagt Ana Maria Crnogorcevic. In Ländern wie Spanien komme dies einem durchschnittlichen Jahresgehalt gleich, erklärt die Spielerin des FC Barcelona.

Für die 23 Weltmeisterinnen gibt es am Ende jeweils 232’000 Franken und damit zusammen mehr als 5,3 Millionen. Bei der aktuellen WM schüttet die Fifa insgesamt 95 Millionen Franken aus. An der WM der Männer in Katar waren es im vergangenen Jahr insgesamt 380 Millionen.