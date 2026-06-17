  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball-WM
  4. Fussball
  5. Eishockey
  6. Tennis
  7. Motorsport
  8. Weitere
  9. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball-WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Klare Sache gegen Irak Norwegen dank Haaland zum erwarteten Sieg

SDA

17.6.2026 - 02:24

Viel Grund zum Jubeln: die norwegischen Fans in Foxborough bei Boston
Viel Grund zum Jubeln: die norwegischen Fans in Foxborough bei Boston
Keystone

Norwegen startet mit einem 4:1-Sieg gegen den Aussenseiter Irak in seine erste WM-Endrunde seit 28 Jahren. Stürmerstar Erling Haaland ebnet in Foxborough bei Boston mit zwei Toren den Weg.

Keystone-SDA

17.06.2026, 02:24

17.06.2026, 02:42

Für manche gilt Norwegen als einer der aussichtsreichsten Aussenseiter auf ein Vorstossen in die Schlussphase der WM. Diese Einschätzung hat vor allem einen Grund: Erling Haaland – und der Superstar von Manchester City zeigte gleich im ersten WM-Spiel seiner Karriere warum.

Beim 1:0 in der 29. Minute demonstrierte Haaland seinen ganzen Zug zum Tor und schloss eine sehenswerte Kombination mit letztem Einsatz mit der Fussspitze ab. Drei Minuten vor der Pause reagierte er nach einem Zögern des irakischen Goalies Jalal Hassan geistesgegenwärtig und lenkte den Ball mit dem Knie ins Tor.

Die Iraker, die sich als letztes Team im Interkontinental-Playoff und mit der 21. Partie für die WM qualifiziert hatten, versteckten sich aber keineswegs. Auch ihr eigener Stürmerstar Aymen Hussein, der den entscheidenden Treffer gegen Bolivien erzielt hatte, stellte seinen Wert unter Beweis und traf zwischenzeitlich gegen die norwegischen Hünen per Kopf zum 1:1. Norwegens Abwehr machte selten einen sattelfesten Eindruck.

Aus dem ersten Sieg an einer WM wurde für Irak aber nichts, weil die Skandinavier in der zweiten Hälfte defensiv besser standen und bei den «Löwen von Mesopotamien» etwas die Kräfte ausgingen. Das Kopfballtor des eingewechselten Verteidigers Leo Östigaard eine Viertelstunde vor Schluss war mehr als eine Vorentscheidung. In der Nachspielzeit fiel noch das 4:1.

Nach Kylian Mbappé lieferte also auch Haaland ab. Er steht nun bei 57 Toren in 51 Länderspielen. Zweiter Gegner Norwegens ist Senegal, zum Abschluss dürfte es Frankreich im Kampf um den Gruppensieg herausfordern.

Telegramm:

Irak – Norwegen 1:4 (1:2)

Boston. – 63'106 Zuschauer. – SR Atcho (GAB). – Tore: 29. Haaland (Møller Wolfe) 0:1. 39. Aymen Hussein (Amir Al Ammari) 1:1. 43. Haaland 1:2. 76. Østigård (Ødegaard) 1:3. 96. Aymen Hussein (Eigentor) 1:4.

Irak: Jalal Hassan; Hussein Ali (73. Mustafa Saadoon), Zaid Tahseen, Akam Hashim, Merchas Doski; Ibrahim Bayesh (78. Mohanad Ali), Zaid Ismael (59. Zidane Iqbal), Amir Al Ammari, Ali Jasim (73. Ahmed Qasem); Aymen Hussein, Ali Al Hamadi (59. Marko Farji).

Norwegen: Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Møller Wolfe (73. Østigård); Ødegaard (81. Berg), Berge, Aursnes (73. Thorstvedt), Nusa (73. Schjelderup); Sørloth (73. Bobb), Haaland.

Bemerkungen: Verwarnungen: 86. Zaid Tahseen.

Meistgelesen

Patientin im Spätstadium erlangt durch Magic Mushrooms Erinnerung zurück
Angeklagte will nicht gewusst haben, dass ihre Schwester keine Ärztin ist
Gericht bestätigt Einreiseverbot für Ghana-Profi Partey

Videos aus dem Ressort

Fabian Rieder, kann man auf einen Schweizer Sieg wetten?

Fabian Rieder, kann man auf einen Schweizer Sieg wetten?

16.06.2026

Rieder: «Wollen euch Fans überzeugen»

Rieder: «Wollen euch Fans überzeugen»

16.06.2026

FCB-Coach Lichtsteiner scherzt: «Es gibt auch Gelbe Karten gegen WM-Trainer»

FCB-Coach Lichtsteiner scherzt: «Es gibt auch Gelbe Karten gegen WM-Trainer»

16.06.2026

Fabian Rieder, kann man auf einen Schweizer Sieg wetten?

Fabian Rieder, kann man auf einen Schweizer Sieg wetten?

Rieder: «Wollen euch Fans überzeugen»

Rieder: «Wollen euch Fans überzeugen»

FCB-Coach Lichtsteiner scherzt: «Es gibt auch Gelbe Karten gegen WM-Trainer»

FCB-Coach Lichtsteiner scherzt: «Es gibt auch Gelbe Karten gegen WM-Trainer»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Argentinien. Messi egalisiert mit Hattrick WM-Torrekord

ArgentinienMessi egalisiert mit Hattrick WM-Torrekord

Weltmeisterschaft. So prägt Ricardo Rodriguez das Schweizer Nationalteam

WeltmeisterschaftSo prägt Ricardo Rodriguez das Schweizer Nationalteam

Super League. Meister Thun startet in Luzern in die neue Saison

Super LeagueMeister Thun startet in Luzern in die neue Saison