Viel Grund zum Jubeln: die norwegischen Fans in Foxborough bei Boston Keystone

Norwegen startet mit einem 4:1-Sieg gegen den Aussenseiter Irak in seine erste WM-Endrunde seit 28 Jahren. Stürmerstar Erling Haaland ebnet in Foxborough bei Boston mit zwei Toren den Weg.

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Für manche gilt Norwegen als einer der aussichtsreichsten Aussenseiter auf ein Vorstossen in die Schlussphase der WM. Diese Einschätzung hat vor allem einen Grund: Erling Haaland – und der Superstar von Manchester City zeigte gleich im ersten WM-Spiel seiner Karriere warum.

Beim 1:0 in der 29. Minute demonstrierte Haaland seinen ganzen Zug zum Tor und schloss eine sehenswerte Kombination mit letztem Einsatz mit der Fussspitze ab. Drei Minuten vor der Pause reagierte er nach einem Zögern des irakischen Goalies Jalal Hassan geistesgegenwärtig und lenkte den Ball mit dem Knie ins Tor.

Die Iraker, die sich als letztes Team im Interkontinental-Playoff und mit der 21. Partie für die WM qualifiziert hatten, versteckten sich aber keineswegs. Auch ihr eigener Stürmerstar Aymen Hussein, der den entscheidenden Treffer gegen Bolivien erzielt hatte, stellte seinen Wert unter Beweis und traf zwischenzeitlich gegen die norwegischen Hünen per Kopf zum 1:1. Norwegens Abwehr machte selten einen sattelfesten Eindruck.

Aus dem ersten Sieg an einer WM wurde für Irak aber nichts, weil die Skandinavier in der zweiten Hälfte defensiv besser standen und bei den «Löwen von Mesopotamien» etwas die Kräfte ausgingen. Das Kopfballtor des eingewechselten Verteidigers Leo Östigaard eine Viertelstunde vor Schluss war mehr als eine Vorentscheidung. In der Nachspielzeit fiel noch das 4:1.

Nach Kylian Mbappé lieferte also auch Haaland ab. Er steht nun bei 57 Toren in 51 Länderspielen. Zweiter Gegner Norwegens ist Senegal, zum Abschluss dürfte es Frankreich im Kampf um den Gruppensieg herausfordern.

Telegramm:

Irak – Norwegen 1:4 (1:2)

Boston. – 63'106 Zuschauer. – SR Atcho (GAB). – Tore: 29. Haaland (Møller Wolfe) 0:1. 39. Aymen Hussein (Amir Al Ammari) 1:1. 43. Haaland 1:2. 76. Østigård (Ødegaard) 1:3. 96. Aymen Hussein (Eigentor) 1:4.

Irak: Jalal Hassan; Hussein Ali (73. Mustafa Saadoon), Zaid Tahseen, Akam Hashim, Merchas Doski; Ibrahim Bayesh (78. Mohanad Ali), Zaid Ismael (59. Zidane Iqbal), Amir Al Ammari, Ali Jasim (73. Ahmed Qasem); Aymen Hussein, Ali Al Hamadi (59. Marko Farji).

Norwegen: Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Møller Wolfe (73. Østigård); Ødegaard (81. Berg), Berge, Aursnes (73. Thorstvedt), Nusa (73. Schjelderup); Sørloth (73. Bobb), Haaland.

Bemerkungen: Verwarnungen: 86. Zaid Tahseen.