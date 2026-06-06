Nur Xhaka giftig: Das sind die Nati-Noten zum müden Testkick

Gegen ein bescheidenes Australien gibt's für die Nati im letzten Test vor der WM ein bescheidenes 1:1. Captain Granit Xhaka schlägt nach Spielschluss Alarm. Das sind die Noten nach dem Mittagskick in San Diego.
Tor
Gregor Kobel
Frech, wie er zu Beginn mit einem Hackentrick eine brenzlige Situation gegen den heranstürmenden Irankunda löst. Dann muss er erst wieder in der 49. Minute eingreifen. Irankundas Geschoss lenkt er mit den Fingerspitzen noch an die Latte. Beim Gegentor chancenlos.
Verteidigung
Silvan Widmer
Hat ab und zu Mühe mit dem schnellen Ex-GC-Stürmer Irankunda. Macht – wie die ganze Verteidigung – beim Gegentreffer eine schlechte Figur. Sicher nicht seine stärkste Leistung.
Verteidigung
Manuel Akanji
Hat in der 33. Minute Glück, dass er nach einem Tritt von Yengi unverletzt bleibt. Holt nach einem Leibchen-Zupfer auch selbst noch Gelb ab. Solider Auftritt, nicht mehr. Lässt sich wie die komplette Abwehr beim Gegentor jedoch mit einem langen Zuspiel düpieren.
Verteidigung
Nico Elvedi
Bis zum Gegentor ein solider Job, hat aber auch nicht ganz so viel zu tun gegen die bescheidenen Australier. Schaltet sich zwei-, dreimal auch in den Angriff ein.
Verteidigung
Ricardo Rodriguez
Nach hinten hat er auf seiner linken Abwehrseite alles im Griff. Nach vorne darf man vom Routinier sicher mehr erwarten. Von seinen fünf Flanken findet keine sein Ziel.
Mittelfeld
Johan Manzambi
Darf von Beginn weg im zentralen Mittelfeld ran. Der Shooting-Star ist bemüht, jedoch viel weniger auffällig als noch in den letzten Partien. Trotzdem ein belebendes Element.
Mittelfeld
Granit Xhaka
Coacht auf dem Platz mehr als Murat Yakin von der Seitenlinie. Aber nicht nur. Zuckerpass zu Ndoyes 1:0. Gewohnt ruhig am Ball. Kurz die Nerven verliert er in der 70. Minute, als er bäuchlings am Boden liegt und ihm Irankunda den Ball zwischen die Beine schiesst. Nach dem Spiel schlägt er WM-Alarm.
Mittelfeld
Remo Freuler
Zieht nicht seinen besten Tag ein. Er startet bereits in der zweiten Minute mit einem leichtfertigen Fehlpass, der zu einem australischen Eckball führt. Freuler muss sich steigern, sollte es an dieser WM weit gehen.
Mittelfeld
Michel Aebischer
Startet im rechten Mittelfeld – spielintelligent, ballsicher. Rotiert oft, wie alle Schweizer. Leitet mit seinem herrlichen Steckpass auf Rakete Ndoye dessen erste Chance ein. Wird zur Pause durch Rieder ersetzt.
Mittelfeld
Dan Ndoye
Mit seinem Turboantritt die grösste Waffe und Zielspieler Nummer eins in der Offensive. Die ersten beiden Möglichkeiten lässt er noch liegen. Nummer drei dann, nach einem Traumpass von Xhaka, nutzt er in Minute 14. Nach Sprint Nummer vier scheitert er an Keeper Beach. Bester Schweizer.
Sturm
Zeki Amdouni
Darf für Breel Embolo von Beginn weg in der Sturmspitze ran. Man merkt ihm die fehlende Spielpraxis nach langer Verletzungspause noch an. Zeigt Ansätze seiner spielerischen Klasse, kann sich gegen die Australier nur selten durchsetzen.
Eingewechselte Spieler
Mittelfeld
Djibril Sow
Kommt nach der Pause für Aebischer. Findet irgendwie nicht so richtig in die Partie. Bleibt quasi unsichtbar.
Mittelfeld
Fabian Rieder
Kommt nach der Pause für Ndoye. Ist natürlich ein komplett anderer Spielertyp, sucht weniger die Läufe in die Tiefe. Dennoch viele Ballkontakte.
Verteidigung
Miro Muheim
Kommt in der 72. Minute für Rodriguez. Zu kurz für eine Bewertung.
Verteidigung
Denis Zakaria
Kommt in der 72. Minute für Widmer. Zu kurz für eine Bewertung.
Mittelfeld
Ardon Jashari
Kommt in der 72. Minute für Manzambi. Zu kurz für eine Bewertung.
Verteidigung
Aurèle Amenda
Kommt in der 72. Minute für Nico Elvedi. Zu kurz für eine Bewertung.
Sturm
Cedric Itten
Kommt in der 72. Minute für Amdouni. Zu kurz für eine Bewertung.
Mittelfeld
Christian Fassnacht
Kommt in der 80. Minute für Freuler. Zu kurz für eine Bewertung.
Verteidigung
Eray Cömert
Kommt in der 80. für Akanji. Zu kurz für eine Bewertung.
Mittelfeld
Noah Okafor
Kommt in der 80. Minute für Xhaka. Zu kurz für eine Bewertung.