Nur Xhaka giftig: Das sind die Nati-Noten zum müden Testkick

Xhaka stockauer nach unfairer Aktion von Irankunda – und auch nach dem Spiel ist der Captain angriffig. KEYSTONE

Gegen ein bescheidenes Australien gibt's für die Nati im letzten Test vor der WM ein bescheidenes 1:1. Captain Granit Xhaka schlägt nach Spielschluss Alarm. Das sind die Noten nach dem Mittagskick in San Diego.

Note: 4.5 Tor Gregor Kobel

Frech, wie er zu Beginn mit einem Hackentrick eine brenzlige Situation gegen den heranstürmenden Irankunda löst. Dann muss er erst wieder in der 49. Minute eingreifen. Irankundas Geschoss lenkt er mit den Fingerspitzen noch an die Latte. Beim Gegentor chancenlos.

Note: 3.5 Verteidigung Silvan Widmer

Hat ab und zu Mühe mit dem schnellen Ex-GC-Stürmer Irankunda. Macht – wie die ganze Verteidigung – beim Gegentreffer eine schlechte Figur. Sicher nicht seine stärkste Leistung.

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Note: 4 Verteidigung Manuel Akanji

Hat in der 33. Minute Glück, dass er nach einem Tritt von Yengi unverletzt bleibt. Holt nach einem Leibchen-Zupfer auch selbst noch Gelb ab. Solider Auftritt, nicht mehr. Lässt sich wie die komplette Abwehr beim Gegentor jedoch mit einem langen Zuspiel düpieren.

Note: 4 Verteidigung Nico Elvedi

Bis zum Gegentor ein solider Job, hat aber auch nicht ganz so viel zu tun gegen die bescheidenen Australier. Schaltet sich zwei-, dreimal auch in den Angriff ein.

Note: 4 Verteidigung Ricardo Rodriguez

Nach hinten hat er auf seiner linken Abwehrseite alles im Griff. Nach vorne darf man vom Routinier sicher mehr erwarten. Von seinen fünf Flanken findet keine sein Ziel.

Note: 4 Mittelfeld Johan Manzambi

Darf von Beginn weg im zentralen Mittelfeld ran. Der Shooting-Star ist bemüht, jedoch viel weniger auffällig als noch in den letzten Partien. Trotzdem ein belebendes Element.

Note: 4.5 Mittelfeld Granit Xhaka

Coacht auf dem Platz mehr als Murat Yakin von der Seitenlinie. Aber nicht nur. Zuckerpass zu Ndoyes 1:0. Gewohnt ruhig am Ball. Kurz die Nerven verliert er in der 70. Minute, als er bäuchlings am Boden liegt und ihm Irankunda den Ball zwischen die Beine schiesst. Nach dem Spiel schlägt er WM-Alarm.

Note: 3.5 Mittelfeld Remo Freuler

Zieht nicht seinen besten Tag ein. Er startet bereits in der zweiten Minute mit einem leichtfertigen Fehlpass, der zu einem australischen Eckball führt. Freuler muss sich steigern, sollte es an dieser WM weit gehen.

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Note: 4.5 Mittelfeld Michel Aebischer

Startet im rechten Mittelfeld – spielintelligent, ballsicher. Rotiert oft, wie alle Schweizer. Leitet mit seinem herrlichen Steckpass auf Rakete Ndoye dessen erste Chance ein. Wird zur Pause durch Rieder ersetzt.

Note: 5.0 Mittelfeld Dan Ndoye

Mit seinem Turboantritt die grösste Waffe und Zielspieler Nummer eins in der Offensive. Die ersten beiden Möglichkeiten lässt er noch liegen. Nummer drei dann, nach einem Traumpass von Xhaka, nutzt er in Minute 14. Nach Sprint Nummer vier scheitert er an Keeper Beach. Bester Schweizer.

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Note: 3.5 Sturm Zeki Amdouni

Darf für Breel Embolo von Beginn weg in der Sturmspitze ran. Man merkt ihm die fehlende Spielpraxis nach langer Verletzungspause noch an. Zeigt Ansätze seiner spielerischen Klasse, kann sich gegen die Australier nur selten durchsetzen.

Eingewechselte Spieler

Note: 3.5 Mittelfeld Djibril Sow

Kommt nach der Pause für Aebischer. Findet irgendwie nicht so richtig in die Partie. Bleibt quasi unsichtbar.

Note: 4 Mittelfeld Fabian Rieder

Kommt nach der Pause für Ndoye. Ist natürlich ein komplett anderer Spielertyp, sucht weniger die Läufe in die Tiefe. Dennoch viele Ballkontakte.

Verteidigung Miro Muheim

Kommt in der 72. Minute für Rodriguez. Zu kurz für eine Bewertung.

Verteidigung Denis Zakaria

Kommt in der 72. Minute für Widmer. Zu kurz für eine Bewertung.

Mittelfeld Ardon Jashari

Kommt in der 72. Minute für Manzambi. Zu kurz für eine Bewertung.

Verteidigung Aurèle Amenda

Kommt in der 72. Minute für Nico Elvedi. Zu kurz für eine Bewertung.

Sturm Cedric Itten

Kommt in der 72. Minute für Amdouni. Zu kurz für eine Bewertung.

Note: Mittelfeld Christian Fassnacht

Kommt in der 80. Minute für Freuler. Zu kurz für eine Bewertung.

Verteidigung Eray Cömert

Kommt in der 80. für Akanji. Zu kurz für eine Bewertung.

Mittelfeld Noah Okafor

Kommt in der 80. Minute für Xhaka. Zu kurz für eine Bewertung.