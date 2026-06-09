Ökonom lag die letzten drei WMs richtig – jetzt tippt er auf eine Überraschung

Geht es nach dem Modell eines deutschen Ökonoms, soll Virgil Van Dijk die Niederlande zum allerersten Weltmeistertitel führen. KEYSTONE

Mit seinem Modell hatte ein deutscher Ökonom seit 2014 bei Weltmeisterschaften immer richtig gelegen – diesmal soll die Niederlande das Rennen machen. Die Wettbüros sehen ein anderes Team ganz oben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Wer gewinnt die Weltmeisterschaft 2026? Beim Turnier in den USA, Kanada und Mexiko stehen mehrere Nationen ganz oben auf der Liste der meistgenannten Favoriten: Frankreich, Spanien und England.

In den vergangenen drei WMs sagte ein deutscher Ökonom mit seinem Modell die späteren Weltmeister korrekt voraus. In diesem Jahr soll es Holland werden.

Die Schweiz spielt in den Prognosen im Rennen um den Titel keine entscheidende Rolle. Mehr anzeigen

Der Ökonom: Die Niederlande

Bei den letzten drei Weltmeisterschaften lag er absolut richtig: Der deutsche Ökonom Joachim Klement. Nach Deutschland 2014, Frankreich 2018 und Argentinien 2022 soll 2026 die Niederlande erstmals den WM-Pokal in die Höhe stemmen.

Klement verwendet ein Modell, das Faktoren wie FIFA-Rangliste, Bevölkerungsgrösse, wirtschaftliche Entwicklung und weitere historische Daten kombiniert.

Die Niederlande gehören zwar seit Jahrzehnten zur Weltspitze – einen WM-Final konnten sie jedoch noch nie gewinnen. Die Oranje standen bisher dreimal im Final (1974 gegen Deutschland, 1978 gegen Argentinien und 2010 gegen Spanien).

Für die Schweiz liegt dem Modell zufolge der Titel ausser Reichweite. Im Achtelfinal soll gegen Portugal – wie bereits vor vier Jahren in Katar – Schluss sein.

Ist die WM 2026 das Turnier der niederländischen Nationalmannschaft? KEYSTONE

Die Wettbüros: Spanien vor Frankreich und England

Wer sein Geld auf den nächsten Weltmeister setzen will, bekommt derzeit bei den Buchmachern ein recht klares Bild: Spanien führt die meisten Quotenlisten an. Dahinter folgen Frankreich, England, Brasilien und Argentinien.

Der Grund liegt auf der Hand: Spaniens goldene Generation dürfte nach dem EM-Titel 2024 an der diesjährigen WM sportlich nochmals einen Zacken zulegen. Das Team um die Stars Gavi und Lamine Yamal ist jung und technisch herausragend.

Die Schweiz gilt bei den Buchmachern als Aussenseiter.

Die spanischen Zauberfüsse Lamine Yamal und Gavi wollen für Furore sorgen. KEYSTONE

Der Super-Computer: Argentinien ist Spanien dicht auf den Fersen

Auch der Super-Computer tippt auf Spanien. Der Sportdatenanbieter Opta liess die WM zehntausendfach durchrechnen und erhielt dabei Spanien am häufigsten als Sieger. Dahinter folgten Argentinien, Frankreich und England.

Schweiz-Faktor: Die Nati wird in den Simulationen regelmässig als Team gesehen, das die Gruppenphase überstehen und für Überraschungen sorgen kann. Für den Titel reicht die statistische Wahrscheinlichkeit aber bislang nicht.

Küsst Lionel Messi nach 2022 auch 2026 den WM-Pokal? KEYSTONE

Tier-Orakel: Uruguay schlägt Spanien zum Auftakt

Keine Weltmeisterschaft ohne tierische Propheten. Berühmt wurde die Krake Paul, die bei der WM 2010 sämtliche Deutschland-Spiele sowie den Final korrekt vorhersagte und damit weltweit Kultstatus erreichte. Obwohl Paul nicht mehr lebt, tauchen vor jedem grossen Turnier neue Orakel auf – von Kraken über Kamele bis zu Katzen.

So «tippen» auch die Tiere im Zoo von Guadalajara die Weltmeisterschaft – doch das Schritt für Schritt. Während die Elefanten auf einen Auftakt-Sieg von Südafrika gegen Gastgeber Mexiko tippen, gehen die Gorillas von einem Sieg Urugays gegen Spanien aus.

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