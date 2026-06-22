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Erster Platz hat nicht nur Vorteile Pierluigi Tami, will die Nati wirklich Gruppensieger werden?

Jan Arnet, Julian Barnard & Ronja Zeller aus San Diego

22.6.2026

Tami stellt vor Kanada-Duell klar: «Wir wollen den ersten Platz»

Tami stellt vor Kanada-Duell klar: «Wir wollen den ersten Platz»

20.06.2026

Die Schweiz trifft im letzten WM-Gruppenspiel in Vancouver auf Co-Gastgeber Kanada. Mit einem Remis könnten wohl beide Teams gut leben. Nati-Direktor Pierluigi Tami stellt aber klar: Die Nati will den Sieg.

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Jan Arnet, Julian Barnard & Ronja Zeller aus San Diego

22.06.2026, 14:56

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Im letzten Gruppenspiel geht es für die Schweiz gegen Kanada um den Gruppensieg.
  • Der Gewinn der Gruppe würde allerdings nicht nur Vorteile bringen. Nati-Direktor Pierluigi Tami stellt aber klar: «Wir wollen gewinnen.»
  • Tami erwartet gegen Kanada ein anderes Spiel als gegen Katar und Bosnien und sagt: «Die Nati hat ihre Stärke gezeigt. Aber wir haben auch gesehen, wo wir unbedingt besser werden müssen.»
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Am Mittwoch kommt's in Vancouver zum grossen Showdown für die Nati. Gegen Gastgeber Kanada geht's um den Gruppensieg. Die Schweiz muss gewinnen, um Gruppe B als Sieger abzuschliessen. Kanada reicht ein Remis.

Im Vorfeld der Partie wird heiss diskutiert, ob es wirklich ein Vorteil wäre, die Gruppe zu gewinnen – oder nicht besser, als Zweiter weiterzukommen. Zumindest mit Blick auf den weiteren Turnierverlauf und die Anspielzeiten für die Fans in der Schweiz hätte Rang 2 durchaus die besseren Argumente.

Bessere Anspielzeiten, einfacherer Weg. Darum wärs gar nicht schlecht, wenn die Nati den Gruppensieg verpasst

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Auch logistisch gesehen wäre es gar nicht so schlecht, wenn die Schweiz das letzte Gruppenspiel nicht gewinnt. Dann könnte die Nati den Sechzehntelfinal in Los Angeles spielen (gegen den Zweiten der Gruppe A) und in San Diego bleiben. Beim Gruppensieg müsste man erneut die Reise mit dem Flugzeug nach Vancouver auf sich nehmen.

«Diese Überlegung machen wir uns nicht. Wir wollen den ersten Platz», stellt Nati-Direktor Pierluigi Tami im «Heimspiel bei der Nati» klar. «Beim zweiten Platz ist es auch gefährlich, dass wir einen Tag nach dem Kanada-Spiel fliegen müssten und eine sehr kurze Pause hätten vor dem Sechzehntelfinal.»

Gewinnt die Nati die Gruppe, hätte sie mehr als eine Woche lang Zeit, um sich auf den nächsten Gegner – einen Gruppendritten – vorzubereiten. Allerdings würde dann im Achtelfinal wie schon an der WM 2022 Portugal warten, sofern die Portugiesen ihre Gruppe gewinnen und den Sechzehntelfinal überstehen. Wir erinnern uns: Vor vier Jahren gab es in Katar eine bittere 1:6-Klatsche für die Schweiz.

Endlich ein Gegner, der auch mitspielen will

Auf Rechenspiele und Spekulationen will sich die Nati nicht einlassen, sondern auch gegen Kanada versuchen, zu gewinnen. Dass die Kanadier etwas offensiver aufgestellt sind als die bisherigen Gegner, könnte der Schweiz entgegenkommen, glaubt Tami: «In den letzten vier Spielen gegen Jordanien, Australien, Katar und Bosnien dominierten wir das ganze Spiel, aber hatten Mühe, in den letzten 30 Metern gegen diese tiefstehenden Gegner gefährlich zu werden. Ich hoffe, gegen Kanada gibt es ein etwas anderes Spiel.»

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Die Kanadier konnten mit dem 6:0 gegen Katar ein Ausrufezeichen setzen. Nichtsdestotrotz geht die Schweiz auch in Vancouver als Favorit auf den Platz. «Die Nati muss sich vor keiner Mannschaft dieser Welt verstecken», sagt blue Sport Chefredaktor Andy Böni.

Und Tami: «Ich bin optimistisch, aber wir müssen mit den Füssen auf dem Boden bleiben. Wir haben noch nichts geschafft, die grösste Hürde liegt noch vor uns.» Er sehe eine positive Entwicklung, sagt der Nati-Direktor. «Die Mannschaft hat ihre Stärke gezeigt. Aber wir haben auch gesehen, wo wir unbedingt besser werden müssen.»

Der ganze Talk im Video

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Der Sieg gegen Bosnien sorgt für Erleichterung, wirft aber auch Fragen auf. Nati-Direktor Pierluigi Tami verteidigt die Xhaka-Kritik nach dem Katar-Spiel, bremst den Hype um Matchwinner Manzambi und blickt voraus auf den nächsten Gegner Kanada.

20.06.2026

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