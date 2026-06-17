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Pressestimmen zur Messi-Gala «Willkommen zurück, ihr Experten des Pessimismus»

dpa

17.6.2026 - 10:39

Messi schiesst Argentinien traumhaft in Führung

Messi schiesst Argentinien traumhaft in Führung

17.06.2026

So ist Lionel Messi noch nie in eine WM gestartet. Mit einem Dreierpack steigt er zum Rekordtorschützen auf und befeuert die argentinische Hoffnung auf eine erfolgreiche Titelverteidigung.

DPA

17.06.2026, 10:39

17.06.2026, 10:45

Das war gleich zum Auftakt der Weltmeisterschaft die grosse Lionel-Messi-Show. Der WM-Rekordspieler schiesst Titelverteidiger Argentinien allein zum Auftaktsieg beim Turnier in den USA, Kanada und Mexiko. Dazu stellt er den WM-Torrekord von Miroslav Klose ein. Das schreiben internationale Medien nach dem 2:0 in Kansas City gegen Algerien. 

Das hast du in der Nacht verpasst. Messi egalisiert WM-Torrekord mit Hattrick-Show ++ Haaland glänzt mit Doppelpack

Das hast du in der Nacht verpasstMessi egalisiert WM-Torrekord mit Hattrick-Show ++ Haaland glänzt mit Doppelpack

Argentinien 🇦🇷

«La Capital»: «Ein grandioses WM-Debüt Argentiniens gegen Algerien mit einem spektakulären Lionel Messi.»

«Pagina12»: «Messi hat erneut Geschichte geschrieben.» 

«Clarín»: «Mit einem bestialischen Lionel Messi startete Argentinien mit einem Paukenschlag in die Titelverteidigung bei der Weltmeisterschaft 2026.»

«La Nación»: «Messi ist die WM. Ewiger Captain. Drei Tore der 10 zu einem Rekord. (...) Wie immer, Lionel Messi.» 

«Olé»: «Weltmeisterschafts-Show von Lionel Messi mit drei Toren und einem Rekord. (...) Dass er alt ist, dass er in einer untergeordneten Liga spielt, dass er nicht mehr so rennt wie früher. Dass er im Eins-gegen-Eins nicht mehr gewinnt, dass er nur noch von seinem Nachnamen lebt, dass er keinen Platz für neue Talente lässt. Willkommen zurück, ihr Experten des Pessimismus. Macht euch darauf gefasst, dass die Nummer 10 hier ist.»

«Crónica»: «Die Show der 10. Der Kapitän zeigte, dass er besser in Form ist denn je, und die von Lionel Scaloni trainierte Mannschaft startete perfekt in die Weltmeisterschaft.»

USA 🇺🇸

«Washington Post»: «Messi, der nächste Woche 39 Jahre alt wird, hätte gegen Algerien beinahe zwei weitere Tore erzielt, und es sah zu keinem Zeitpunkt so aus, als wäre die leichte Oberschenkelverletzung, die die Fans im Vorfeld des Turniers beunruhigt hatte, ein Problem. (...) Für die Abwehr wurde er auch zu einer Plage.»

«Los Angeles Times»: «Lionel Messi mag manchmal so aussehen, als stünde er während eines Spiels einfach nur da, doch er beobachtet ständig den Spielverlauf und läuft ohne unnötigen Kraftaufwand in die scheinbar perfekte Position.»

«USA Today»: «Die WM-Anwärter und Rivalen in Gruppe J, die darauf gehofft hatten, dass der vorher verletzte Lionel Messi Argentiniens WM-Mission nur mit Mühe überstehen würde, erhielten am Dienstagabend eine schreckliche Nachricht: Messi ist so gut wie eh und je.»

Mexiko 🇲🇽

«Publimetro»: «Die Nacht des Königs.»

«Mediotiempo»: «Die Geschichte der Weltmeisterschaft wird von ihren grossen Protagonisten geschrieben. Lionel Messi ist einer von ihnen – eine lebende Legende, die weiterhin Seiten in goldenen Lettern schreiben möchte, so wie er es mit seinem Hattrick getan hat, der Argentinien beim Debüt bei der Weltmeisterschaft 2026 einen 3:0-Sieg gegen Algerien bescherte.»

«ESTO»: Der GOAT der Weltmeisterschaften: Lionel Messi zieht mit Miroslav Klose als bester Torschütze der Weltmeisterschaft gleich.» 

Spanien 🇪🇸

«Mundo Deportivo»: «Lionel Messi trotzt jeder logischen Erklärung. Er stürmt mit brutaler Wucht in die Weltmeisterschaft, führt die argentinische Nationalmannschaft mit gewohnter Klasse an und löst eine Flutwelle der Verwunderung aus. Das kann doch nicht wahr sein. Dieses Phänomen, das bald 39 Jahre alt wird, schafft es, bei einer Weltmeisterschaft einen Hattrick zu erzielen – und das mit absoluter Selbstverständlichkeit, obwohl er sich erst vor wenigen Tagen von einer Muskelverletzung erholt hat. Ein ewiges Genie!»

«Sport»: «Die Tränen von Messi an einem perfekten Abend (...). Es ist schon sehr schwer, eine letzte Weltmeisterschaft besser zu beginnen, als es die 10 getan hat.»

«Marca»: «Messi ist Fussballgeschichte.»

«As»: «Historischer Messi. Es geschah in Kansas. Im Herzen von Missouri. Im Land des grossen amerikanischen Traums. (...) Die Bühne, auf der er in die Geschichte einging – in die ewige Geschichte des besten Spielers aller Zeiten, des Fussballers, der niemals müde wird. Messi bestritt seine sechste Weltmeisterschaft, als würde die Zeit für ihn stillstehen: Er erzielte einen Hattrick, zog mit Klose als bestem Torschützen bei Weltmeisterschaften gleich und genoss es in vollen Zügen. Ein Kind. Das ist er. Ein glückliches Kind.»

England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

«Daily Mail»: «Die Million-Dollar-Frage vor dieser WM war einfach: Wie viel Energie hat Messi noch übrig? Wir haben nur ein Spiel gebraucht, um das herauszufinden.»

«The Sun»: «Magischer Messi stellt Allzeit-Torrekord mit epischem Hattrick ein. Wer immer das Drehbuch für Lionel Messi schreibt, hat es schon wieder getan.»

Österreich 🇦🇹

«Kurier»: «In der ÖFB-Gruppe J lieferte Argentinien gegen Algerien eine Machtdemonstration ab. Mit einem überragenden Lionel Messi und einer überzeugenden Leistung startete Argentinien das Projekt Titelverteidigung.»

«Kronen-Zeitung»: «Was für eine Show von Lionel Messi zum WM-Auftakt in Kansas City!»

Frankreich 🇫🇷

«LÉquipe»: «Eins, zwei, drei – es lebe Lionel Messi. (...) Und mit dem Ball ist Messi immer noch Messi.»

«Parisien»: «Wer ausser Lionel Messi könnte Argentinien besser auf Kurs bringen? Der Chef, das Fussballgenie – das ist nach wie vor er.»

Italien 🇮🇹

«Gazzetta dello Sport»: Messi schreibt Geschichte! (...) Es gibt keine Worte, nur Emotionen. Messi ergreift das Zepter und schwingt es kraftvoll vor seinen Untertanen. Von wegen Abdankung.»

«Corriere dello Sport»: «Leo Messi, du bist ein Spektakel: Ein Hattrick und Argentinien schlägt Algerien. Der Champion versetzt die Vereinigten Staaten mit zwei Toren mit dem linken und einem mit dem rechten Fuss in Ekstase: Die Welt liegt ihm zu Füssen.»

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