Am Freitagmorgen wurde das neue Auswärts-Trikot der Schweizer Nati präsentiert. Top oder flop? Die Reaktionen im Netz fallen wenig überraschend sehr unterschiedlich aus.

Das neue Auswärts-Shirt der Schweizer Nati ist da. Wir haben uns durch verschiedene Social-Media-Kanäle und die Kommentarspalten der Schweizer Onlineportale «bluenews.ch», «blick.ch», «20min.ch» und «watson.ch» gewühlt und für dich ein Best-of zusammengestellt.

Zuerst kannst du aber noch ganz unvoreingenommen an der Umfrage teilnehmen.

So sieht das neue Auswärts-Shirt der Nati aus Das neue Auswärts-Trikot der Schweizer Nationalteams ist da. Bild: SFV Das moderne Design wurde vom Schweizer Reisepass inspiriert. Bild: SFV Dabei orientiert sich das Auswärts-Shirt am Design der Innenseiten des Passes, die Seiten folgen dem Weg des Wassers von den Schweizer Bergen hinunter in die Täler, durch die 26 Kantone und hinaus in die Welt. Bild: SFV Nati-Captain Granit Xhaka sagt: «Das Shirt hat mir sofort gefallen, es ist modisch und modern. Ich freue mich, nach fast 15 Jahren im Nationalteam neue Farben zu tragen. Wir wollen mit dem neuen Design auf dem Platz auffallen und Erfolge feiern.» Bild: SFV Das Shirt ist auch bei Lichteinstrahlung in der Dunkelheit ein echter Hingucker. Bild: SFV Hier noch einmal ein Blick auf das ganze Shirt. Bild: SFV Das neue Auswärts-Trikot ist ab dem 24. März im Official Fanshop Ochsner Sport, im ausgewählten Fachhandel und auf PUMA.com erhältlich. Bild: SFV Am 31. März laufen die Nati-Stars beim Auswärtsspiel gegen Norwegen erstmals in diesem Trikot auf. Bild: SFV So sieht das neue Auswärts-Shirt der Nati aus Das neue Auswärts-Trikot der Schweizer Nationalteams ist da. Bild: SFV Das moderne Design wurde vom Schweizer Reisepass inspiriert. Bild: SFV Dabei orientiert sich das Auswärts-Shirt am Design der Innenseiten des Passes, die Seiten folgen dem Weg des Wassers von den Schweizer Bergen hinunter in die Täler, durch die 26 Kantone und hinaus in die Welt. Bild: SFV Nati-Captain Granit Xhaka sagt: «Das Shirt hat mir sofort gefallen, es ist modisch und modern. Ich freue mich, nach fast 15 Jahren im Nationalteam neue Farben zu tragen. Wir wollen mit dem neuen Design auf dem Platz auffallen und Erfolge feiern.» Bild: SFV Das Shirt ist auch bei Lichteinstrahlung in der Dunkelheit ein echter Hingucker. Bild: SFV Hier noch einmal ein Blick auf das ganze Shirt. Bild: SFV Das neue Auswärts-Trikot ist ab dem 24. März im Official Fanshop Ochsner Sport, im ausgewählten Fachhandel und auf PUMA.com erhältlich. Bild: SFV Am 31. März laufen die Nati-Stars beim Auswärtsspiel gegen Norwegen erstmals in diesem Trikot auf. Bild: SFV

Diesen Leuten gefällt das Shirt

Sehr schöne Farbwahl und schönes Design – gefällt mir ausserordentlich gut. (MagicMagie)

Frisch, frech und lebendig. Nicht gerade Landestypisch. (Geniesser77)

Sieht Mega toll aus 👍 Mal was anderes. Die Farben wirken so frisch und das Design gefällt mir auch sehr gut 👍. Wirklich sehr gute Wahl für die Auswärts Trikots ❤️ (Lassie08)

Ein Gewinner Trikot! Damit werden Katar und Kanada besiegt (Der_Infant)

Sieht richtig geil aus! (Bratansauce)

Können wir das als Heimtrikot wählen? Endlich mal was, das nicht so bieder und grenzlangweilig ausschaut! (Trio_Duo)

also kei anig was alli da händ ich finds geil aber jede hätt en andere gschmack (jacqueline.p04)

irgendwie noch cool, Hauptsache mal etwas anderes und nicht so langweilig! (Nicosinho)

Sie werden das Shirt wohl nicht kaufen

Naja, schlimmer geht immer, aber mit diesem Trikot sollte der Zenit des Unschönen erreicht sein. (andrix)

Für den Vereinsfussball absolut cool, aber nicht für eine NATIONALMANNSCHAFT mit den Flaggenfarben rot/weiss. (Daniel Scheitlin)

So sieht jeweils mein Shirt aus, nachdem die kleinen Enkelkinder bei uns zu Besuch waren… (Franky Neal)

Oh Gott, Neon ist so was von out!! 😂😂🤦🏻‍♂️ (Max Bell)

Wenn sie beim Fussballspielen schon nicht glänzen.... dann leuchten sie wenigstens... schrecklich wenn man nicht mit Stolz an den Nationalfarben festhalten kann. (Pesche Neukomm)

Ich dachte immer es geht nicht schlimmer, ich habe mich leider getäuscht. (pastis160)

absolut hässlich... was hat das noch mit der Schweiz zu tun?... eine Schande... ihr solltet euch richtige Designer suchen (Mike12345)

Oh mein Gott. Sieht aus, als hätte man einen Stabilo Boss Marker mit dem weissen Shirt mitgewaschen (Pedro Rodriguez)

Ui ist das hässlich (chancewashere)

Hat jemand der KI gesagt sie soll ein poppiges Trikot designen? (Katerchen)

Winter Edition «Gelber Schnee -> mic drop (neckslinger)

isch en lüchtstift usgloffe? 😅❤️ (kingfisher_96)

Habt ihr euch selbst mit Schweden verwechselt? (valentin_22)

Das passiert, wenn die kleinen Kinder die Marker finden und auf dem rumliegenden Shirt rumkritzeln... (Mirabella)

Kreative und neutrale Stimmen

Ein schönes gelbes Käse-Auswärtsdress wäre doch auch mal geil! (derweiterdenker)

Wichtig dass es unter UV-Licht leuchtet... man spielt ja bekanntlich auch unter UV-Licht... 😂😂😂... vielleicht kann es ja auch noch singen während dem Waschvorgang...!!! (Christian Schaub)

Das ist mal nachhaltig: nach der WM lässt sich das shirt als Leuchtweste weiterverwenden... (casanda)

Erinnert mich irgendwie an ausgelaufene Leuchtstifte. Na was soll's, Hauptsache die Leistung stimmt! (Skepticus)

Designer. Wer kleine Kinder hat, kennt's. (Äh.. Dings!)

Die Aerobicinstruktoren aus den 80ern haben angerufen. Sie wollen ihre Trikots zurück (Tsherish De Love aka Flachzange)

Hab ich mir doch gleich gedacht, dass das die gute, alte abstrahierte Gewässernetzkarte ist. (S.H., St. Gallen)

Unter UV-Licht sieht es super aus. Die UV-Strahlung der Sonne wird aber dafür nicht ausreichen, hoffentlich lassen sich die WM-Stadionbetreiber etwas einfallen. (Rikki-Tiki-Tavi)

Die Rassisten

Gibt es leider einige! Sie erhalten an dieser Stelle aber keine Stimme.

Das Heim-Trikot ist schon länger auf dem Markt

So sieht das neue Trikot der Schweizer Fussball Nationalmannschaften aus 03.12.2025